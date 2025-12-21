Rompió la vidriera de una tienda de vinos en el centro de Rosario y fue detenido a pocas cuadras

El hecho ocurrió en la madrugada en un local de Paraguay al 300. El joven aprehendido tenía cortes visibles y se secuestró un trozo de cemento

Un joven de 23 años fue aprehendido en la madrugada de este domingo tras provocar destrozos en un local ubicado en el centro de Rosario . El hecho ocurrió cerca de la medianoche en la cuadra de Paraguay al 300, a partir de la activación de una alarma.

Según el parte policial de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional II, los efectivos fueron comisionados a Paraguay al 314 y, al arribar, constataron que el cristal de la puerta de ingreso del comercio Envido, tienda de vinos , estaba roto. En la vereda también se encontraron rastros de sangre, lo que alertó al personal actuante.

Con esos datos, los agentes realizaron un patrullaje por las inmediaciones y lograron localizar a una persona de similares características a pocas cuadras del lugar, en Wheelwright al 1500. El sospechoso presentaba cortes visibles en una muñeca y en la pierna derecha, por lo que fue aprehendido en el lugar.

>> Leer más: Trasladaron a Rosario a un peligroso delincuente que operaba en localidades del sur de Santa Fe

Minutos después arribó un móvil de la Policía de Investigaciones (PDI), cuyos agentes llevaron adelante las tareas de rigor dentro del comercio. En el interior del local se secuestró un trozo de cemento de unos 15 centímetros, que habría sido utilizado para romper el vidrio de la puerta.

La víctima del hecho fue identificada como Jorgelina Susana R., de 48 años, mientras que el aprehendido es Brian Héctor C., de 23. El procedimiento quedó a disposición de la Justicia, en el marco de una causa por daño, mientras se avanza con las actuaciones correspondientes.