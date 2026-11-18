La norma crea un registro obligatorio para comerciantes de equipos usados y establece controles para detectar dispositivos denunciados por robo, hurto o extravío

Santa Fe pone en marcha una nueva herramienta para combatir el mercado ilegal de celulares robados . La denominada Ley de Celulares , sancionada recientemente por la Legislatura provincial, establece controles sobre la comercialización de dispositivos usados, crea un registro para los operadores del sector y fija mecanismos de intervención cuando se detecten equipos de origen ilícito.

El objetivo es desarticular los circuitos de comercialización de teléfonos y otros dispositivos tecnológicos provenientes de delitos contra la propiedad, impedir que se obtengan beneficios económicos con su venta y desalentar la demanda de estos productos . La normativa también apunta a recuperar los equipos y restituirlos a sus legítimos titulares.

Uno de los principales instrumentos que incorpora es el Registro Provincial de Comercialización de Celulares y Dispositivos Afines. La inscripción será obligatoria para las personas y empresas que compren, vendan, permuten, acopien, reparen, reacondicionen o comercialicen celulares y otros dispositivos usados.

De esta manera, la ley busca establecer una mayor trazabilidad sobre las operaciones y transparentar las actividades económicas vinculadas con el mercado de equipos tecnológicos de segunda mano.

Qué pasa si un celular tiene una denuncia por robo

La normativa establece un mecanismo de actuación ante la detección de dispositivos con irregularidades. Si un equipo tiene una denuncia vigente por robo, hurto o extravío, la situación deberá ser comunicada al Ministerio de Justicia y Seguridad y denunciada de inmediato ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El mismo procedimiento se aplicará cuando el dispositivo no tenga IMEI —el número de identificación internacional de los equipos móviles— o un identificador único equivalente, o cuando esos datos hayan sido bloqueados, alterados o eliminados.

La identificación del equipo es uno de los puntos centrales de la regulación, ya que permite individualizar los dispositivos y detectar aquellos que podrían estar vinculados con actividades delictivas.

Qué deberán hacer quienes tengan un celular en Santa Fe

La ley también establece una obligación para quienes circulen por el territorio provincial: deberán exhibir el número de identificador electrónico único de sus dispositivos tecnológicos cuando lo requiera la autoridad competente.

La disposición se incorpora al esquema de controles previsto para mejorar la identificación de los equipos y dificultar su circulación y comercialización cuando tengan un origen ilegal.

Además de los controles sobre vendedores y operadores del mercado de usados, la normativa contempla la coordinación entre registros y sistemas de información nacionales, provinciales y municipales. El propósito es mejorar el intercambio de datos y fortalecer las herramientas disponibles para detectar dispositivos denunciados y avanzar en su recuperación.

Con estas medidas, Santa Fe busca intervenir sobre uno el circuito que permite que los celulares robados vuelvan al mercado y generen ganancias para quienes participan de su comercialización.