Integra la terna de delanteros más destacados de su liga. No tenía lugar en el Parque y su actual equipo quiere comprarlo

Giovani Chiaverano no tenía lugar en Newell's y se fue a Chile, donde la rompe en Audax Italiano.

A principios de la temporada, cuando Favio Orsi y Sergio Gómez se hicieron cargo de la conducción técnica de Newell's , el delantero formado en la cantera rojinegra Giovani Chiaverano tuvo que buscarse club y recaló en el Audax Italiano de Chile.

Chiavareno, que llevaba tiempo tratando de ganarse un lugar en el primer equipo del Parque, nunca logró continuidad. En el fútbol trasandino, en cambio, las cosas cambiaron para él.

El rosarino de 21 años comenzó su carrera en Independiente de Ricardone y de allí saltó a las divisiones juveniles de Newell's. Tenía 18 años cuando debutó en la primera, en octubre de 2023. Fue en un partido contra Platense, por el torneo de primera división.

Entre 2023 y 2025, Chiaverano participó en 28 partidos de Newell's, en los que marcó apenas un gol. Fue contra Central Córdoba de Santiago del Estero, en enero de 2024.

Cuando Orsi-Gómez se hicieron cargo del equipo, a principios de 2026, dijeron que no lo tendrían en cuenta. Chiavarano armó las valijas y se fue a Chile, donde recaló en un equipo que en los últimos años fue protagonista del fútbol trasandino.

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Giovani Chiaverano en Audax

En Audax le fue muy bien. Chiaverano se sumó al equipo a fines de enero y desde entonces participó en 45 partidos, en los que marcó ocho goles y dio cuatro asistencias, en la Liga chilena, la Copa de Chile y la Copa Sudamericana.

En total, el delantero sumó casi 1.700 minutos y fue titular en 19 partidos. Es el segundo máximo goleador de Audax Italiano en la temporada, detrás del también argentino Franco Troyansky.

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Tan buena fue su producción que está ternado como uno de los mejores delanteros de la liga chilena y, además, los directivos de Audax se anticiparon y ya en octubre ejecutaron la opción de compra que tenía el préstamo, por lo cual hoy Chiaverano es jugador del equipo chileno.