Carlos Quiroga fue asesinado el 10 de noviembre cuando llegó a la casa de su ex, la insultó y discutió con dos hombres que la acompañaban. Uno de ellos, Nicolás S., quedó preso por la agresión letal con un arma blanca

Un hombre de 34 años fue imputado por el crimen de Carlos Quiroga , apuñalado el pasado 10 de noviembre en el barrio Santa Lucía cuando llegó a la casa de su expareja, la insultó y discutió con dos hombres que la acompañaban en la vereda. Se originó una pelea a golpes que luego derivó en la agresión con arma blanca que resultó letal: el herido, de 30 años y con una denuncia previa por violencia de género, antes de ser trasladado al hospital.

El acusado por el ataque es Nicolás S., un hombre sin antecedentes penales previos y que no conocía a la víctima , a quien el fiscal de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas Franco Miatello imputó como coautor de un homicidio doloso simple. Otro hombre que estaba con él la noche del hecho y que participó de la pelea, apodado Wilor, permanece prófugo . La jueza Luciana Valarella dictó la prisión preventiva de S. por el término de un año.

En la audiencia realizada el miércoles en el Centro de Justicia Penal el fiscal explicó cómo fue la secuencia previa al crimen de Carlos Matías Nahuel Quiroga, que hasta ese momento no estaba clara. El caso se conoció a partir de una llamada al 911 dando cuenta del ingreso de un hombre de 30 años al Policlínico San Martín con una puñalada en el pecho . Había sido trasladado hasta el lugar por dos personas cuyos datos no se dieron a conocer.

Según se indicó entonces, Quiroga llegó al hospital ya sin vida. Si bien se desconocía el contexto de la agresión, trascendió que contaba con una denuncia del año 2024 presentada por su expareja. La mujer indicó en ese momento que el hombre le había pegado una patada en las costillas y que ese no fue un hecho aislado sino que eran habituales las agresiones.

De los golpes a las puñaladas

De acuerdo con la reconstrucción que expuso el fiscal Miatello, ese precedente tiene relación con lo ocurrido el pasado 10 de noviembre, a las 22, cuando Quiroga regresó al domicilio de su ex en Estudiante Aguilar al 7500. En ese momento, la mujer compartía unos tragos en la vereda con dos hombres que habían llegado en un Fiat Fiorino blanco.

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Allí estuvieron escuchando música y tomando bebidas alcohólicas, según la imputación, hasta que al llegar Quiroga comenzó a insultar a la mujer. Según una versión, luego entró a la casa y sacó una bolsa con comida de la heladera. Cuando se iba, la mujer corrió tras él y se sumaron Nicolás S. y su amigo, quienes primero se tomaron a golpes de puño con Quiroga y luego lo “apuñalaron en varia ocasiones”.

La víctima falleció a los pocos minutos en el interior de su casa ubicada a sólo una cuadra, en Estudiante Aguilar al 7600, mientras que los dos atacantes se escaparon en el mismo vehículo en el que habían llegado.