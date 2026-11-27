La ciudad se ubicó primera en la lista de destinos cuyas reservas más crecieron en Booking, la popular plataforma de reservas de alojamiento

Rosario se consolida como un destino elegido para escapadas, espectáculos y grandes encuentros. Booking.com la ubicó primera en su lista de diez destinos que podrían ganar popularidad en 2027. El reconocimiento destaca una oferta que combina el río Paraná, parques, gastronomía y cultura , junto con una agenda de eventos cada vez más amplia.

La recuperación de la seguridad fue clave para ese cambio. En Rosario, los homicidios bajaron un 70% entre el primer semestre de 2023 y el mismo período de 2026: pasaron de 150 a 45, según datos del Observatorio de Seguridad Pública provincial. La reducción se produjo desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro y contribuyó a recuperar espacios para la vida pública y a que la ciudad volviera a recibir espectáculos y competencias masivas.

Esa recuperación se expresó en una agenda de festivales, recitales, competencias deportivas y encuentros internacionales. En septiembre, Rosario fue una de las sedes de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, junto con Santa Fe y Rafaela. La competencia reunió a más de 4.000 atletas de 15 países y convocó al público en los escenarios deportivos y espacios abiertos de la ciudad. En total, en todo la competencia, 3,5 millones disfrutaron de la competencia y los fan fest que se organizaron con música y diferentes actividades.

La lista internacional de Booking.com está integrada por Rosario (Argentina) encabezando el ranking, seguida por las siguientes ciudades: Reims (Francia), Monterey (Estados Unidos), Sendai (Japón), Puri (India), Christchurch (Nueva Zelanda), Bratislava (Eslovaquia), Goiânia (Brasil), Pescara (Italia) y Asunción (Paraguay). Para elaborarla, la plataforma tomó destinos que estuvieron entre los 1.000 más reservados entre enero y junio de 2026, los ordenó según el crecimiento interanual de las reservas y ajustó la selección para lograr una distribución geográfica equilibrada.

Rosario tuvo una amplia agenda de eventos masivos durante todo el año

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En el caso de Rosario, las búsquedas de alojamiento realizadas por viajeros argentinos para este verano aumentaron un 10,7% interanual; entre quienes viajan solos, el incremento fue del 53,1%. La tendencia confirma el creciente interés por una ciudad que combina naturaleza, cultura y gastronomía con una agenda de eventos y una mayor posibilidad de disfrutarla.

El impacto del turismo en la ciudad

El movimiento turístico en Rosario tiene un ritmo sostenido, y así se reflejó en los últimos fines de semana largos. Como muestra basta el último, entre el viernes 20 y el lunes 23 de noviembre: más de 50.000 personas visitaron Rosario y dejaron un impacto económico superior a los 4.000 millones de pesos. La ocupación hotelera promedió el 75% y alcanzó picos de entre el 80% y el 100% en distintos establecimientos durante el sábado.

En octubre, la agenda provincial de 71 eventos reunió a más de 600.000 asistentes y generó un impacto económico estimado en 21.800 millones de pesos. En Rosario, las reservas hoteleras llegaron al 79,29%. Las cifras muestran el alcance de una propuesta que combina actividades culturales, deportivas, gastronómicas y recreativas en distintas localidades.