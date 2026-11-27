La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a la reforma de la ley 24.467 para incorporar al sector cooperativo dentro del régimen de promoción. Ahora el debate continúa en el Senado

Pablo Farías, diputado nacional por Santa Fe e impulsor de la modifición de la ley pyme que beneficia a las cooperativas.

La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción este jueves a una modificación clave de la ley pyme (24.467) . La iniciativa busca incorporar de manera expresa a las cooperativas entre las entidades que pueden ser categorizadas como micro, pequeñas y medianas empresas, resolviendo un vacío normativo que dificultaba su acceso a beneficios fiscales y financieros. "Es darles lo que por derecho les corresponde", dijo Pablo Farías, diputado nacional por Santa Fe y autor del texto.

El proyecto, que unificó distintas iniciativas en las comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas y de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG, recibió el respaldo unánime de los 246 legisladores presentes y quedó en condiciones de ser tratado por el Senado para su sanción definitiva.

Durante el debate parlamentario, el diputado nacional por Santa Fe y presidente de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas, Pablo Farías (Partido Socialista-Provincias Unidas) , destacó la importancia de brindar respaldo legal y previsibilidad jurídica al movimiento cooperativo: "No es más que poder darles algo que por derecho le corresponde al sector cooperativo: que cuando están conformados como una empresa que reúne todas las características de las pymes o micropymes se les otorga el certificado correspondiente "

Asimismo, el legislador subrayó el rol estratégico que cumplen las cooperativas en la actividad productiva y en la prestación de servicios públicos a lo largo del país, y aprovechó la sesión para reclamar mayores medidas de alivio fiscal y el tratamiento urgente de la emergencia pyme.

¿Qué cambia para las cooperativas?

La reforma modifica el artículo 2 de la ley 24.467. La incorporación no será automática, sino que la autoridad de aplicación evaluará a cada cooperativa según las particularidades de su actividad y región, tomando en cuenta variables como el personal ocupado, el volumen de ventas y el valor de sus activos productivos.

De convertirse en ley, las cooperativas que obtengan el Certificado Mipyme podrán acceder a herramientas clave para su desarrollo. En primer lugar, serán beneficiarias de un alivio fiscal, difiriendo el pago del IVA a 90 días y compensación de hasta el 100% del impuesto al cheque a cuenta de Ganancias.

Por otro lado tendrán alícuotas diferenciales en contribuciones patronales, prioridad en la devolución de saldos a favor y trámites simplificados para certificados de exclusión de retenciones. Además, las cooperativas con Certificado Mipyme serán contempladas para líneas de crédito específicas, programas de asistencia y avales de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR).