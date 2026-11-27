La droga estaba distribuida en dos paquetes despachados desde Puerto Libertad y destinados a una sucursal de Correo Argentino

Una investigación por narcotráfico que conectaba a la provincia de Misiones con el sur de la provincia de Santa Fe terminó con el secuestro de más de 12 kilos de marihuana y cuatro personas imputadas. El procedimiento, realizado la semana pasada, se inició a partir de la detección de dos encomiendas que habían sido despachadas desde la localidad misionera de Puerto Libertad y tenían como destino la ciudad de Casilda.

El operativo se realizó mediante una entrega vigilada, modalidad que permite seguir el recorrido de un envío sospechoso para identificar a quienes participan de la maniobra. La intervención de la Prefectura Naval Argentina el 16 de noviembre permitió detener a dos personas en Misiones y otras dos en Casilda, cuando los paquetes llegaron a destino.

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Los cuatro sospechosos fueron imputados por el delito de transporte de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas. En una audiencia realizada en los Tribunales Federales de Rosario, el juez de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz dispuso que permanezcan privados de la libertad durante 90 días, aunque con distintas modalidades de detención.

Dos encomiendas

La investigación estuvo a cargo del fiscal federal Claudio Kishimoto, con la intervención del fiscal coadyuvante Agustín Mori y el auxiliar fiscal Lautaro Sappietro, de la Sede Fiscal Descentralizada San Lorenzo. Los investigadores detectaron dos paquetes enviados desde un punto de despacho de encomiendas de Puerto Libertad, Misiones, que tenían como destino una sucursal de Correo Argentino en Casilda. Ambos figuraban a nombre de un vecino de esa ciudad santafesina.

El 16 de noviembre, con autorización judicial, personal de la delegación Bajo Paraná de Prefectura abrió los paquetes y encontró 12,140 kilogramos de marihuana. La sustancia fue sometida a un narcotest que confirmó que se trataba de estupefacientes. A partir de ese momento, los investigadores reemplazaron la droga por material inocuo y continuaron con el seguimiento de los envíos.

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Ese mismo día, en Puerto Libertad, fueron detenidos dos hombres identificados como D.M.M., de 22 años, y O.A.R., de 31. Según la investigación, ambos habían regresado al punto de despacho para enviar otra encomienda, lo que permitió a los investigadores avanzar sobre quienes estaban detrás de la maniobra.

Cuatro detenidos

Mientras tanto, en Casilda, tres hombres se presentaron para retirar los paquetes y los trasladaron en un automóvil hasta un complejo habitacional. Con la correspondiente autorización judicial, Prefectura realizó allanamientos en dos viviendas y detuvo a otros dos sospechosos: I.D.V.R., de 25 años, y C.M.S., de 54.

En uno de los domicilios encontraron una de las encomiendas intervenidas, 278.000 pesos en efectivo, una balanza de precisión, una máquina selladora al vacío y teléfonos celulares. En la otra vivienda secuestraron tres plantines de marihuana y otro dispositivo telefónico. También fueron incautados otros equipos electrónicos que serán sometidos a peritajes para profundizar la investigación.

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Los cuatro detenidos quedaron imputados por transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas. Durante la audiencia de formalización realizada el 19 de noviembre, el juez Rodrigues Da Cruz dispuso 90 días de prisión preventiva para los dos imputados de nacionalidad paraguaya, mientras que los otros dos, ambos argentinos, deberán cumplir la medida bajo arresto domiciliario durante el mismo período.