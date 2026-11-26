Sabrina Bahsoon, "la chica del metro", mostró comportamientos erráticos y violentos. Hasta que descubrieron que lo provocaba una rara enfermedad autoinmune

Una influencer malasia de 26 años cambió repentinamente su personalidad y actitud, mostró comportamientos erráticos, terminó abruptamente la relación con su novio y publicó videos sin sentido. En poco tiempo fue internada en un centro psiquiátrico con un tratamiento de medicamentos antipsicóticos. Dos meses después los médicos descubrieron la verdad: padecía una enfermedad autoinmune rara que a veces se manifiesta con síntomas psiquiátricos, convulsiones, confusión y pérdida de memoria.

Sabrina Bahsoon es conocida como "la chica del metro" (Tube Girl) por sus videos virales de baile y playback en el subterráneo de Londres. Con más de 800.000 seguidores en TikTok, Sabrina era conocida en diversos lugares del mundo, tenía contratos publicitarios con importantes marcas y lo tenía todo para construir su carrera musical.

Pero sufrió lo que parecía un "episodio psicótico" y su vida cambió definitivamente.

Después de filmar un video en el metro empezó a gritar y a llorar, y sus conversaciones se volvieron "muy erráticas". Al día siguiente se separó repentinamente de su novio. Luego se volvió violenta consigo misma y publicó vídeos sin sentido. "La forma en la que hablaba de hacerme daño, la forma en la que gritaba y la violencia que ejercía eran totalmente inusuales en mí", le contó a la BBC.

Los médicos le dieron pastillas para dormir, ya que pensaron que podía ser estrés y falta de sueño. Pero en su casa destrozó cosas y sufrió alucinaciones. Sabrina fue internada en un hospital de salud mental con medicamentos antipsicóticos.

"Pasé de ser una persona llena de energía a estar completamente catatónica", contó Sabrina, quien recuerda poco de esos días pero vio videos "desgarradores" de lo que le ocurrió. "Dejé de comer, de beber, no podía hablar bien...", enumeró.

Pero un neurólogo amigo de su padre insistió para que le realizaran más pruebas, hasta que finalmente descubrieron que la influencer padecía una enfermedad autoinmune llamada encefalitis por anticuerpos contra el receptor NMDA.

Un cambio "drástico"

La enfermedad fue causada por tumores en sus ovarios, conocidos como teratomas, que producían anticuerpos que atacaban su propio organismo.

En junio se sometió a una cirugía para extirpar los tumores, lo que ella misma reconoció que provocó un cambio "drástico" en su comportamiento, pasando de "estar completamente alterada" a comprender mejor lo que sucedía a su alrededor.

Desde entonces, Bahsoon se recupera en su país natal y recibe terapia para "superar todo el trauma".

"Como mujer, fue un error que dieran por hecho que era una paciente psicótica sin realizar más investigaciones", le dijo a la BBC al cuestionar al hospital, pero tiene confianza en recuperarse por completo

En uno de sus últimos videos pidió "que se reforme la forma en la que los hospitales tratan a los pacientes psicóticos o a los pacientes que presentan síntomas psicóticos".