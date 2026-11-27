La actualización incluye un ajuste del nuevo cuadro gerencial mientras sigue la discusión sobre la suba en el otro servicio público de transporte

El Concejo Municipal aprobó este jueves un aumento del 20 % en la tarifa de remises de Rosario . El pedido había obtenido despacho favorable la semana anterior, cuando se estancó la misma discusión con respecto a la actualización a bordo de los taxis .

En el marco de una sesión que tuvo la prohibición de cuidacoches como tema principal, el cuerpo deliberativo se pronunció a favor de la segunda actualización en menos de un año . El nuevo cuadro entrará en vigencia luego de la promulgación del decreto por parte del Poder Ejecutivo.

Fuentes oficiales confirmaron que la suba también se aplicará para la tarifa gerencial del servicio público . Esta modalidad se implementó después del último ajuste, cuando se estableció un esquema específico para cobrar los viajes de clientes con cuenta corriente en la ciudad.

De acuerdo al resultado de la votación de este jueves en el Palacio Vasallo, los remises de Rosario contarán con las siguientes tarifas cuando se promulgue el decreto:

Bajada de bandera: $ 3.722

Ficha: $ 178

Minuto de espera: $ 269

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En el caso de los servicios gerenciales, el cuadro vigente se actualizará de la siguiente manera:

Bajada de bandera: $ 3.727

Ficha: $ 288

Minuto de espera: $ 273

La suba prosperó en contraste con el caso de los taxis

La Cámara de Titulares de Remises de Rosario había solicitado el aumento después del aumento del 30 por ciento que se había aplicado en marzo. La comisión de Servicios Públicos Concedidos empezó a tratar el tema en simultáneo con otros pedidos similares para los taxis, pero en este último caso surgieron diferencias posteriores debido a la desregulación de la tarifa y la legalización de Uber y DiDi.

Luego de algunas reuniones en el Palacio Vasallo, la propuesta de la entidad presidida por Hernán Marron obtuvo despacho favorable la semana anterior. A diferencia de lo que había ocurrido a principios de año, en esta ocasión se implementó una actualización para dos cuadros diferentes con la misma variación proporcional, ya que la regulación del servicio gerencial recién se aprobó en abril.