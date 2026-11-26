"Tengo la ciudad en la cabeza hace mucho tiempo", apuntó el senador nacional por Santa Fe en cuanto a una de las opciones afrontar las próximas elecciones

El mandato de Marcelo Lewandowski en el Senado de la Nación termina en diciembre de 2027 y la postulación a intendente de Rosario está entre las decisiones que baraja para continuar su carrera política. "No descarto alternativas. Queremos terminar de charlarlo bien y estamos en eso" , respondió este jueves sobre esta posibilidad.

Aunque lleva un buen tiempo de trabajo en el Congreso, el excandidato a gobernador por el peronismo sigue interesando en la disputa por la conducción de la Municipalidad. Ante la consulta de LT8 , comentó: "La verdad es que tengo la ciudad en la cabeza hace mucho tiempo. Vivo en la ciudad, trabajo en la ciudad, nací acá y conozco los barrios" .

El legislador del Frente de Todos dijo que la estrategia electoral del año próximo se está cocinando en "muchas charlas", con "encuestas en la mano y trabajos de focus groups". Si bien el plazo para la presentación de listas se vence en febrero próximo, por su cuenta planteó que "el tiempo de definiciones será diciembre" .

El periodista rosarino no sólo está atento a las negociaciones entre el Partido Justicialista (PJ) y sus aliados a nivel local. También planteó que el peronismo "podría adherir a una interna abierta y que la sociedad pueda votar" quién competirá por la presidencia en 2027 .

En esta instancia, Lewandowski evitó pronunciarse a favor de la presentación directa de una fórmula encabezada por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. "No creo que sea el dedo, prefiero que sea la voluntad popular la que defina quién es el candidato", opinó.

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El exsenador provincial avaló una propuesta de su compañero de bloque Sergio Uñac para armar elecciones internas regionales los fines de semana, un modelo similar al de las primarias de Estados Unidos. En sintonía con la iniciativa del sanjuanino, agregó: "El peronismo se merece una mirada del interior que todavía no está expresada y creo que hay que escuchar a todos los candidatos y a todos los compañeros. Gerardo Zamora también este puede ser una alternativa".

Si se trata de elegir nombres para las listas, el legislador nacional pretende "primero que lo defina la gente". Sin embargo, aclaró que aún "hay que analizar muchas cuestiones" y el escenario actual del peronismo no es fácil.

Lewandowski se refirió a la candidatura de Juan Monteverde

Aunque se trata de un referente de otra fuerza política, Lewandowski reconoció que el concejal Juan Monteverde ya está "instalado" como uno de los posibles candidatos a intendente del peronismo en Rosario. "Ya lleva dos elecciones en las que intentó, pero cualquier compañero que quiera presentarse y expresarse, también puede hacerlo", afirmó.

En lo que respecta a la interna local, el senador hizo una lectura similar a la de la estrategia nacional para definir quiénes competirán en las urnas. Sobre esta cuestión, sentenció: "Nadie puede decir 'es este' y el resto, que la mire por la ventana".

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Así como reconoció los antecedentes del edil de Ciudad Futura, el perodista rosarino consideró que es temprano para dar por hecho que representará al peronismo y demás partidos aliados. "Vamos a ver cuál es la mejor alternativa para todo, tanto para la provincia como para la ciudad", señaló.

Por último, el legislador aclaró que sus reparos sobre las candidaturas no son una "formalidad" a esta altura del año. En esa línea, acotó: "Quiero que tengamos expresiones de conjunto no solamente por un cargo, sino simplemente para decirle a la sociedad en un momento tan difícil, qué es lo que vamos a proponer. Pretendo un acuerdo entre todas las partes que que nos potencie".