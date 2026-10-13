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Femicidio en Empalme Graneros: ¿quién es el expolicía detenido por el crimen?

Eliel Schiffo fue condenado a seis años de prisión en 2021 por narcotráfico. Años después de la exoneración, lo arrestaron vestido con uniforme

13 de octubre 2026 · 09:49hs
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El sospechoso de 30 años fue arrestado este domingo por femicidio.

Foto: Policía de Santa Fe.

El sospechoso de 30 años fue arrestado este domingo por femicidio.

La investigación sobre el femicidio en una pensión de Empalme Graneros abrió un nuevo capítulo judicial en el oscuro historial de un expolicía santafesino. Eliel Schiffo fue parte de la fuerza hasta que lo detuvieron por narcotráfico en Reconquista, donde tiempo atrás fue condenado junto a otros agentes.

El sospechoso de 37 años fue detenido este domingo en Juan José Paso y Campbell por el asesinato de Bárbara Aragón, una joven que había desaparecido el día anterior en Villa Gobernador Gálvez. En 2019, también lo habían arrestado como parte de una organización que transportaba droga desde Rosario para venderla en el norte de la provincia.

El efectivo exonerado es oriundo de Avellaneda —en el norte santafesino— pero actualmente alquilaba una de las habitaciones de la pensión allanada en la zona noroeste a pedido de la fiscal Marina Bertolotti. Los investigadores encontraron allí el cuerpo de la muchacha de 26 años y el inquilino quedó bajo arresto de inmediato.

¿Por qué condenaron al expolicía detenido por femicidio?

Como muchos otros policías, Eliel Gerónimo Schiffo fue asignado a la Unidad Regional II en el inicio de su carrera y trabajaba muy lejos de su hogar. El 26 de marzo de 2019 lo detuvieron junto a un colega en el cruce de la ruta nacional 11 y la ruta provincial 98 por escuchas telefónicas de una banda mixta que vendía droga en el departamento General López.

Al exagente del Comando Radioeléctrico le secuestraron un paquete de 1,78 kilogramos de cocaína de máxima pureza, un segundo envoltorio con 50 gramos de la misma sustancia y un cigarrillo de marihuana. En ese momento quedó bajo arresto junto a Ariel Quatrin, miembro de la Brigada de Orden Urbano (BOU) de Rosario.

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En mayo del mismo año, el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, dictó el procesamiento de 12 personas por narcotráfico. Los dos policías exonerados figuraban en esa lista de sospechosos junto al suboficial Brian Cerrutti, capturado el 11 de abril de 2019 mientras trabajaba en barrio Martin.

Dos años después, Schiffo recibió una condena a seis años de prisión por transporte y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. El agente exonerado también recibió una multa como parte de la sentencia a una decena de integrantes de la organización que llevaba droga desde Rosario para venderla en el área de Reconquista.

Un expolicía detenido mientras estaba en libertad condicional

Cumplida buena parte de la pena, el expolicía salió en libertad condicional y volvieron a arrestarlo el 11 de julio de 2024. Ese día, lo encontraron vestido con ropa de la fuerza adentro de una carpa ubicada en la esquina de bulevar Seguí y Río de Janeiro.

En primer lugar, el sospechoso intentó escapar. Cuando lo interceptaron, dijo que solía prestar servicios adicionales, aunque ya no pertenecía a la institución. También argumentó que trabajaba como empleado de seguridad.

Schiffo no tenía ninguna credencial policial para justificar el uso de un uniforme. Durante la requisa le secuestraron una réplica de arma de fuego y una cuchiclla de 15 centímetros. Los agentes también se llevaron una motocicleta Honda Wave para completar la denuncia sobre usurpación de títulos y honores y resistencia a la autoridad, entre otros delitos.

Femicidio en una pensión de Rosario

Después de la apertura de aquella segunda causa penal, el expolicía pasó los últimos meses ocupando una de las habitaciones de una pensión ubicada en Juan José Paso al 6300. En ese lugar solía recibir visitas de un hijo, entre otros detalles de la situación previa a la denuncia de femicidio.

De acuerdo a la versión preliminar, la joven de 26 años era una trabajadora sexual y había ido a ver al detenido el último sábado. Dado que no regresó, sus familiares hicieron la denuncia para tratar de encontrarla y aportaron evidencia que permitió rastrear su paradero en Rosario.

Allegados a la víctima indicaron que había pedido un viaje por una aplicación de transporte. El chofer la llevó hasta Juan José Paso y el pasaje Banco Nación, muy cerca de la pensión allanada este domingo a la noche.

Según fuentes oficiales, el cuerpo de la muchacha estaba envuelto dentro de un dormitorio de la planta alta. Al día siguiente, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó que el cadáver tenía signos de asfixia. Mientras tanto, el inquilino quedó detenido a la espera de la audiencia imputativa.

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