El Instituto Mirta de Fussi sigue innovando en sus propuestas de movimiento y bienestar. A sus clases incorpora el entrenamiento funcional suspendido, una modalidad que utiliza elementos de suspensión para desarrollar ejercicios que combinan recursos del yoga y del pilates. Esta práctica permite explorar nuevas posibilidades de movimiento, trabajar la fuerza, el equilibrio y la flexibilidad, y adaptar las actividades a diferentes necesidades y niveles. Además, la institución ofrece variantes pensadas para embarazadas, con rutinas adecuadas para esta etapa. Con más de 30 años de trayectoria, Mirta de Fussi continúa promoviendo la actividad física en un espacio de acompañamiento y cuidado.