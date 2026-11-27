El argentino completó un viernes donde probó más ritmo de carrera que clasificación y se dio el gusto de pelear con Piastri y Antonelli. Se despistó Gasly

“Tuvimos problemas de frenos, mucho quilombo. Y, con las banderas rojas, di muy pocas vueltas. En ritmo de carrera tuve mucha degradación. Hay mucho por entender. No estamos cómodos con el auto y no se está sintiendo bien”. Franco Colapinto pintó el panorama que no solo indicaron los cronómetros sino que fue lo que se vio en pista. El autódromo de Losail es complicado en serio, se sabía que los Alpine no se sentirían bien y eso fue lo que pasó. Tanto, que los tiempos del argentino no fueron relevantes y que su compañero Pierre Gasly provocó una de las banderas rojas del día por un violento despiste.

Las Vegas fue un dibujo acorde a la explotación de las velocidades que da el motor Mercedes, pero Qatar no solo lo restringe un poco, sino que ese pedal a fondo se aplica más bien en curvas de alta velocidad enlazadas que no favorecen a un chasis que permite el sobrecalentamiento de las gomas, sobre todas las traseras.

Además, no por nada la carrera será con dos paradas obligatorias, ya que Pirelli no garantiza la seguridad de la durabilidad de los neumáticos más allá de las 27 vueltas. Y el domingo a las 13 se correrán 57.

Colapinto expresó que se sintió un poco mejor con las gomas medias y que las blandas no las pudo ni usar.

>> Leer más: Flavio Briatore, pendiente de Colapinto y de lo que se dice en Argentina, con foco en La Capital

En efecto, cuando había salido con gomas nuevas y buscaba su registro, delante suyo en la curva 14 su compañero Gasly perdió la línea, pisó el piano alto y se despistó con trompos incluidos. Si no fuera por las anchas escapatorias de un circuito diseñado para las motos, se hubiera pegado duro. Zafó, pero la bandera roja interrumpió la sesión y ya no pudo salir de nuevo. Y el auto llegó en grúa a la zona de boxes, quedando enterrado en la leca-arena.

Qué dijo el director de Alpine

El director deportivo de Alpine, Steve Nielsen, dijo que Gasly “lidió con un auto muy difícil. Ninguno de los dos pilotos está muy conforme con el equilibrio”, agregando que “eso se refleja en nuestro ritmo, especialmente en las curvas de alta velocidad. Pierre, obviamente, estaba empujando y se vio sorprendido. Así que no diría que todo se deba a un error de pilotaje”.

Nielsen reconoció que las curvas de alta velocidad han sido un problema para el A-525 y que el problema “aparece y desaparece, por la combinación de curvas y la temperatura y nos está perjudicando”. Seguramente es uno de los mayores problemas del chasis de este año y, según explicaron varios protagonistas, entre ellos Colapinto, hay problemas que se repitieron este año como estos que saben qué solucionen tendrían y que se empezaron a aplicar en el nuevo modelo, el A527. Los datos del simulador al menos, son alentadores.

En resumen, el argentino ni siquiera pudo mejorar en la segunda tanda el registro de la primera. Pero nunca pudo andar rápido. En la FP1 finalizó 12º, pero a medio segundo de Gasly y en la FP2 mucho más, a 1 segundo, con registros hechos con gomas medias.

>> Leer más: Franco Colapinto y Pierre Gasly, brillantes en una carrera tremenda en Las Vegas, de las top del siglo

En el primer intento de la goma blanda fue abortado con bandera roja para limpiar la suciedad en pista por los despistes de Charles Leclerc y Carlos Sainz, y cuando en la reanudación los dos Alpine venían lanzados, al pasar los dos primeros sectores Gasly le había sacado 3 décimas al argentino hasta que le pasó lo que le pasó. Después ya no hubo referencias válidas para comparar. Por eso, el 12º y el 15º lugar de los pilotos fueron muy relativos.

Pero, eso sí, primero superó a Sainz al final de la recta, lo que molestó mucho al español, y en los últimos minutos no se dejó superar por Piastri y Antonelli, a los que llevó a la rastra un par de vueltas. Ahí ya probó ritmo de carrera. Esa señal tal vez fue más positiva que los tiempos.

Qué pasó en la Q3

Los despistes fueron moneda corriente en la pista de curvas veloces de Lusail, al punto que debió pararse la sesión debió pararse para limpiar la grava que quedó en la pista, por las salidas de Leclerc o Sainz.

Y al reanudarse, y cuando Gasly calzó las gomas rojas, sufrió un violento despiste con trompo incluido, que solo las amplias salidas de Losail impidieron que se transformara en algo peor. Fue en la curva 15.

Lógicamente la bandera roja flameó y el francés no pudo continuar, perdiéndose valiosos minutos. Colapinto venía detrás por lo que debió levantar en su único intento que hacía de vuelta rápida con blandas.

Después de eso, el argentino volvió a calzar las medias del inicio y con tanques llenos ya se dedicó a otra cosa, en especial a pelearse con Sainz, y a no dejar pasar a Piastri y Antonelli.