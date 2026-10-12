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Femicidio en Empalme Graneros: revelaron que la víctima presentaba signos de asfixia

El expolicía detenido por el asesinato de Bárbara Aragón enfrentará la audiencia imputativa en los próximos días

12 de octubre 2026 · 14:10hs
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La pensión de Juan José Paso al 6600

La pensión de Juan José Paso al 6600, donde se perpetró el femicidio de Bárbara Aragón.

Los primeros informes de la autopsia realizada al cuerpo de Bárbara Camila Aragón, la mujer de 26 años que fue asesinada en una pensión de Juan José Paso al 6600, revelaron que la muerte se produjo por asfixia. Así lo señalaron este lunes voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quienes ratificaron que la carátula del caso quedó establecida como femicidio y que el único responsable sería el expolicía Eliel S., quien fue detenido este mismo domingo en el momento que la policía halló el cuerpo de la víctima.

Desde el MPA indicaron que Eliel S. está detenido a disposición de la fiscal Marina Bertolotti, de la Unidad Especializada en Violencias Altamente Lesivas, y que enfrentará una audiencia imputativa en los próximos días. Con relación al expolicía, distintas fuentes también confirmaron que fue exonerado de la fuerza de seguridad tras afrontar un proceso en la Justicia federal por comercialización de drogas.

Según trascendió, Eliel S. llevaba unos meses viviendo solo, ocupando una habitación en la planta alta de la pensión ubicada en Juan José Paso y Banco Nación, el lugar donde hallaron el cuerpo de Aragón. El presunto femicida sería oriundo de una localidad del norte de la provincia y solía recibir la visita de su hijo.

La hipótesis más firme sobre el femicidio

La hipótesis que surgió con más fuerza en las últimas horas y que intenta profundizar la investigación gira en torno a una relación que tenían la víctima y el expolicía. Los investigadores sostienen que la mujer era una trabajadora sexual y que Eliel S. era su cliente. De acuerdo con los datos que obtuvo Fiscalía hasta el momento, la investigación se inició a partir de una denuncia por búsqueda de paradero del sábado presentada por familiares y amigos de Aragón, quienes no podían dar con ella desde que se había ido de su casa en las primeras horas de ese día.

Por testimonios primarios obtenidos durante el domingo, se pudo establecer que Eliel S. se había contactado días antes con Bárbara para mantener un encuentro íntimo. A su vez, los familiares aportaron un dato de suma importancia: el testimonio de un chofer de aplicación que había trasladado a Bárbara hasta la pensión de Juan José Paso, entre Sauce y Banco Nación.

>> Leer más: Mataron a una mujer de 26 años en una pensión de Empalme Graneros y hay un expolicía detenido

Con todos los indicios reunidos, este domingo, pasadas las 23, la policía se presentó en ese inmueble y halló al exagente y al cuerpo de la mujer, envuelto en unas frazadas. El cadáver fue derivado al Instituto Médico Legal y el informe preliminar de la autopsia reveló que la víctima presentaba signos de fallecimiento por asfixia, sin observarse otros signos de violencia.

El sospechoso por el femicidio de Bárbara Aragón. Es un expolicía exonerado tras una condena por narcotráfico

El sospechoso por el femicidio de Bárbara Aragón. Es un expolicía exonerado tras una condena por narcotráfico

La fiscal interviniente dispuso la comisión del gabinete criminalístico para realizar un relevamiento del lugar, tomar fotografías, levantar rastros y tomar testimonios tanto a ocupantes y dueños del lugar donde fue hallada la víctima, como a familiares y allegados de la víctima y personas que puedan aportar información a la investigación.

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