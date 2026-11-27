La seguidilla de malos arbitrajes que sigue sufriendo Newell's tendría que forjar un replanteo interno sobre la postura dirigencial respecto de este tema

Ramírez cobró el segundo penal ante Gimnasia pero no le mostró la segunda amarilla a Conti, que reclamó Cóccaro y todo Newell’s. A partir de ahí, todo perdió su cauce.

Después de su pésima actuación en el cruce ente Newell's y Gimnasia en La Plata, Nicolás Ramírez no fue designado para dirigir los cuartos de final del torneo Clausura. Otra vez, otro flojísimo arbitraje atentó contra las chances de un equipo que está tratando con mucho esfuerzo de superar sus propias carencias y limitaciones para animarse a crecer y tratar de codearse con los que pretenden protagonismo escénico dentro del fútbol argentino.

Más allá de esas necesidades, cuando intenta sacar los pies del barro y levantar la cabeza para avanzar con pasos firmes habitualmente debe afrontar malas decisiones de los jueces de ocasión , que siguen levantando luces de atención en el frente interno y de fuertes reclamos que se deben tomar.

Hace casi un año que está al frente la actual dirigencia y quedó muy expuesto que no hubo cambios en la persistente mala suerte de Newell’s con los arbitrajes . Todo lo contrario.

Newell's tiene las pruebas delante suyo

Ya con este 2026 como palpable muestra, tendría que rever mucho más a fondo si no vale la pena modificar la postura y hacer oír las críticas hacia adentro y hacia afuera de la AFA, como ya empezaron a esbozar Estudiantes y River, como clubes más visibles de las voces disonantes.

Más allá de los cambios de hábitos en los pasillos de la AFA, Newell’s sigue siendo uno de los más afectados y hacen falta representantes que se hagan cargo, que dejen de esquivar sus mandatos internos y lleven las banderas de ese grito que surge desde los hinchas rojinegros, que aúnen y eleven señales de cuestionamientos ante una estructura que continúa favoreciendo y perjudicando siempre a los mismos.

La entidad del Parque debe sincerarse. De manera paralela a las negociaciones por la continuidad de Frank Kudelka como entrenador y de tratar de darle un salto de calidad a este plantel que no pudo encontrar eficacia adelante ni seguridad atrás, que cayó preso de sus groseros errores en el partido más decisivo, también tiene que decidir si continúa con esta postura política tan dócil, sin estridencias, casi de una connivencia tácita, ante estos golpazos que recibe a menudo y exasperan al pueblo rojinegro.

Si posterga esa plataforma de debates y discusiones, si sigue evitando los reclamos internos que asoman cada vez más urgentes, si continúa otorgando márgenes de tolerancia ante una sucesión de malos arbitrajes en contra, todo seguirá de la misma manera, con Newell's siempre remando desde atrás, lejos de todos y de todo.

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Ramírez no sabe conducir

Ramírez venía de otro polémico arbitraje en el superclásico Boca-River de este torneo, que también terminó en escándalo. Ese antecedente muy cercano pareció dejarlo fuera de eje y la dirigencia, acto seguido, lo designó en la final del ascenso entre Godoy Cruz y Tristán Suarez, que incluyó también polémicas, que abarcaron un penal sancionado en los primeros minutos del partido que abrió el marcador para el equipo mendocino. En ese marco de actos fallidos, lo seleccionaron a dedo para impartir justicia en Gimnasia y Newell’s, donde tuvo otra pésima labor.

Así, este juez de muy mala capacidad de conducción de los partidos, en las últimas horas trascendió que podría llegar a dirigir la final de la Copa Argentina, una versión que después fue perdiendo fuerza.

Lo de Ramírez no sorprende. Es una señal demasiado tardía de cuidado después de una muy mala actuación, donde perjudicó con sus fallos a Newell’s, sin mostrarle la segunda amarilla y expulsar a Conti en el segundo penal leproso.

Después, dejó pasar una falta de Nacho Fernández, una de las figuras de elenco tripero, quien estaba amonestado y le cometió una infracción a Gómez Mattar.

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Newell's con dos menos

Luego, ya en el alargue, expulsó a Russo y Ortega, y dejó a Newell’s con dos menos en el tramo decisivo.

Esa desastrosa actuación derivó en críticas a medias de Kudelka en la rueda de prensa en el Bosque platense, y de algunos jugadores de manera bastante más enfática, ya que era el último partido de la temporada para la Lepra. Hasta el momento, no aparecieron voces de la dirigencia rojinegra.

Pero esta vez, desde la AFA decidieron no nombrar ni designar a Ramírez en esta fecha para protegerlo un poco dentro de este mar de barro y sinsentidos que sigue envolviendo al fútbol argentino.