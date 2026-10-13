La Capital | Policiales | mujer

Una mujer embarazada está muy grave por quemaduras y detuvieron a su pareja

El caso de tentativa de femicidio sucedió en Granadero Baigorria. La víctima está internada en el Hospital Eva Perón con riesgo de vida

13 de octubre 2026 · 07:33hs
Google Seguir a La Capital en Google
El lugar donde ocurrió el lamentable suceso.

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El lugar donde ocurrió el lamentable suceso.
La mujer embarazada que sufrió graves heridas por quemaduras permanece internada en el Hospital Eva Perón

Foto: La Capital / Archivo

La mujer embarazada que sufrió graves heridas por quemaduras permanece internada en el Hospital Eva Perón

Una mujer de 29 años que cursa un embarazo de 34 semanas fue internada en estado delicado en el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria tras ingresar ayer lunes con quemaduras en varias partes del cuerpo. Por el hecho está detenido su concubino, de 36 años, al tiempo que se busca establecer si se trató de una tentativa de femicidio.

Según fuentes policiales, Talia B. presentaba lesiones en el rostro, en el tórax y en los hombros; y, actualmente, permanece en la unidad de terapia intensiva intubada, con asistencia mecánica respiratoria y con riego de vida.

De acuerdo con las primeras informaciones, Maximiliano C., pareja de la víctima, quedó detenido ante la presunción de que sea el agresor de la mujer.

Qué medidas se tomaron en la casa de la mujer

El fiscal Franco Tassini, la Unidad Especializada en Violencias Altamente Lesivas, ordenó que el Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones y personal de Bomberos Zapadores examinen la casa donde vive la pareja, en Rafael Obligado al 400 de Granadero Baigorria. Allí, los investigadores incautaron una botella con alcohol y una remera de color blanca con rastros de quemaduras.

>> Leer más: Femicidio en Empalme Graneros: revelaron que la víctima presentaba signos de asfixia

El ataque a Talía B. fue el segundo caso de gravedad vinculado a violencia de género en el departamento Rosario en el fin de semana largo. El domingo, Bárbara Aragón, de 26 años, fue hallada sin vida en la planta alta de una pensión de Juan José Paso al 6600. Aragón estaba desaparecida desde el pasado sábado y la Policía halló su cuerpo en el dormitorio que alquilaba un expolicía, quien quedó detenido como presunto autor de femicidio.

¿Encontraste un error en esta nota?

Reportalo
Noticias relacionadas
El sospechoso de 30 años fue arrestado este domingo por femicidio.

Femicidio en Empalme Graneros: ¿quién es el expolicía detenido por el crimen?

El muchacho se presentó ante el MPA luego de un allanamiento por el crimen.

Un joven de 26 años se entregó tras un crimen en Cabín 9 y quedó detenido

nueva balacera en roldan: encapuchados atacaron a tiros a un joven frente a su casa

Nueva balacera en Roldán: encapuchados atacaron a tiros a un joven frente a su casa

El rosarino que se hizo pasar por un juez federal fue imputado y permanecerá en prisión por 90 días

Un rosarino se hizo pasar por juez para acceder a información policial

Ver comentarios

Las más leídas

Julieta Prandi se separó de Emanuel Ortega a menos de un mes de casarse

Julieta Prandi se separó de Emanuel Ortega a menos de un mes de casarse

Una pareja viajaba en moto con su bebé en una ruta santafesina y chocaron: murieron los tres

Una pareja viajaba en moto con su bebé en una ruta santafesina y chocaron: murieron los tres

Central fue el gran ganador de la fecha: Vélez perdió y el Canalla se ilusiona con la tabla anual

Central fue el gran ganador de la fecha: Vélez perdió y el Canalla se ilusiona con la tabla anual

Quién era el joven de Pergamino que murió atropellado en Punta Cana: el sueño de ayudar a sus padres

Quién era el joven de Pergamino que murió atropellado en Punta Cana: el sueño de ayudar a sus padres

Lo último

Femicidio en Empalme Graneros: ¿quién es el expolicía detenido por el crimen?

Femicidio en Empalme Graneros: ¿quién es el expolicía detenido por el crimen?

Octubre Rosa en Roldán: se viene el tradicional Festival Rosa y una caminata de concientización

Octubre Rosa en Roldán: se viene el tradicional Festival Rosa y una caminata de concientización

Paro de médicos y odontólogos del Pami: La situación es desesperante

Paro de médicos y odontólogos del Pami: "La situación es desesperante"

Central se postuló para ser sede del Mundial 2030 en el Gigante de Arroyito

El Canalla anunció la propuesta a través de un video del proyecto de remodelación del estadio con la tercera bandeja de la platea del río

Central se postuló para ser sede del Mundial 2030 en el Gigante de Arroyito
Femicidio en Empalme Graneros: ¿quién es el expolicía detenido por el crimen?
Policiales

Femicidio en Empalme Graneros: ¿quién es el expolicía detenido por el crimen?

Una embarazada está muy grave por quemaduras y detuvieron a su pareja
Policiales

Una embarazada está muy grave por quemaduras y detuvieron a su pareja

Paro de médicos y odontólogos del Pami: La situación es desesperante
Información general

Paro de médicos y odontólogos del Pami: "La situación es desesperante"

Los reclamos por conflictos al devolver un alquiler ya representan el 14 % de las denuncias

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Los reclamos por conflictos al devolver un alquiler ya representan el 14 % de las denuncias

Un rosarino se hizo pasar por juez para acceder a información policial
Policiales

Un rosarino se hizo pasar por juez para acceder a información policial

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Julieta Prandi se separó de Emanuel Ortega a menos de un mes de casarse

Julieta Prandi se separó de Emanuel Ortega a menos de un mes de casarse

Una pareja viajaba en moto con su bebé en una ruta santafesina y chocaron: murieron los tres

Una pareja viajaba en moto con su bebé en una ruta santafesina y chocaron: murieron los tres

Central fue el gran ganador de la fecha: Vélez perdió y el Canalla se ilusiona con la tabla anual

Central fue el gran ganador de la fecha: Vélez perdió y el Canalla se ilusiona con la tabla anual

Quién era el joven de Pergamino que murió atropellado en Punta Cana: el sueño de ayudar a sus padres

Quién era el joven de Pergamino que murió atropellado en Punta Cana: el sueño de ayudar a sus padres

Femicidio en Empalme Graneros: revelaron que la víctima presentaba signos de asfixia

Femicidio en Empalme Graneros: revelaron que la víctima presentaba signos de asfixia

Ovación
Cuándo corre Colapinto: el argentino intentará revertir su mala racha en Austin
Ovación

Cuándo corre Colapinto: el argentino intentará revertir su mala racha en Austin

Cuándo corre Colapinto: el argentino intentará revertir su mala racha en Austin

Cuándo corre Colapinto: el argentino intentará revertir su mala racha en Austin

Central, hoy: con todos los soldados y en el momento justo para ir por más

Central, hoy: con todos los soldados y en el momento justo para ir por más

Primera C: Leones FC define de local, Córdoba de visitante y en cancha neutral Argentino

Primera C: Leones FC define de local, Córdoba de visitante y en cancha neutral Argentino

Policiales
Femicidio en Empalme Graneros: ¿quién es el expolicía detenido por el crimen?
Policiales

Femicidio en Empalme Graneros: ¿quién es el expolicía detenido por el crimen?

Un joven de 26 años se entregó tras un crimen en Cabín 9 y quedó detenido

Un joven de 26 años se entregó tras un crimen en Cabín 9 y quedó detenido

Una embarazada está muy grave por quemaduras y detuvieron a su pareja

Una embarazada está muy grave por quemaduras y detuvieron a su pareja

Nueva balacera en Roldán: encapuchados atacaron a tiros a un joven frente a su casa

Nueva balacera en Roldán: encapuchados atacaron a tiros a un joven frente a su casa

La Ciudad
Asisten a refugios municipales y presentan un libro con sus escritos literarios
La Ciudad

Asisten a refugios municipales y presentan un libro con sus escritos literarios

Mataron a balazos a un perro en Rosario: los vecinos denunciaron al agresor y terminó detenido

Mataron a balazos a un perro en Rosario: los vecinos denunciaron al agresor y terminó detenido

El fin de semana largo cierra en la Feria del Libro con múltiples propuestas

El fin de semana largo cierra en la Feria del Libro con múltiples propuestas

Una motociclista chocó con un auto en 3 de Febrero y Paraguay

Una motociclista chocó con un auto en 3 de Febrero y Paraguay

Ataque con bomba molotov a barbería: el dueño reconoció a un cliente entre los agresores
policiales

Ataque con bomba molotov a barbería: el dueño reconoció a un cliente entre los agresores

Milei criticó la medición del Indec y rechazó una salida de Luis Caputo del Gabinete
Política

Milei criticó la medición del Indec y rechazó una salida de Luis Caputo del Gabinete

En los barrios populares una familia necesita casi $2,5 millones para vivir en Rosario

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

En los barrios populares una familia necesita casi $2,5 millones para vivir en Rosario

Una motociclista chocó con un auto en 3 de Febrero y Paraguay
Ciudad

Una motociclista chocó con un auto en 3 de Febrero y Paraguay

Arroyo Seco: Queremos dejar una ciudad pujante, dijo Daniel Tonelli
La Región

Arroyo Seco: "Queremos dejar una ciudad pujante", dijo Daniel Tonelli

Mataron a una mujer de 26 años en una pensión y hay un expolicía detenido
Policiales

Mataron a una mujer de 26 años en una pensión y hay un expolicía detenido

Proponen beneficios para aquellos que mantengan baldíos

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Proponen beneficios para aquellos que mantengan baldíos

El Papa León XIV será operado este martes en el Hospital Gemelli
Información general

El Papa León XIV será operado este martes en el Hospital Gemelli

Nobel de Economía para dos especialistas en estabilización económica
Información general

Nobel de Economía para dos especialistas en estabilización económica

Reducen de 6 años a 6 meses los trámites ambientales y extienden licencias hasta 15 años
La ciudad

Reducen de 6 años a 6 meses los trámites ambientales y extienden licencias hasta 15 años

Año Niño y drones: una solución para entrar al lote
Agro

Año Niño y drones: una solución para entrar al lote

Oscar Martínez: El mito del fin del trabajo funciona como una amenaza

Por Alvaro Torriglia
Economía

Oscar Martínez: "El mito del fin del trabajo funciona como una amenaza"

Balearon a un hombre de 27 años en Cabín 9 que finalmente murió en el Heca
Policiales

Balearon a un hombre de 27 años en Cabín 9 que finalmente murió en el Heca

El tiempo en Rosario: el lunes arrancaría con lluvias y seguiría nublado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el lunes arrancaría con lluvias y seguiría nublado

Hubo dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $2.650 millones
Información General

Hubo dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $2.650 millones

Un joven de Pergamino murió en un brutal accidente de tránsito en Punta Cana
Información General

Un joven de Pergamino murió en un brutal accidente de tránsito en Punta Cana

Tiroteo en Alvear: un joven fue asesinado a balazos y otros dos resultaron heridos
Policiales

Tiroteo en Alvear: un joven fue asesinado a balazos y otros dos resultaron heridos

Motoqueros denuncian la compra de Pedidos Ya por Uber: Afectará a los repartidores
La Ciudad

Motoqueros denuncian la compra de Pedidos Ya por Uber: "Afectará a los repartidores"

El Papa será operado de un nódulo pulmonar a un mes de su visita a Argentina
Información General

El Papa será operado de un nódulo pulmonar a un mes de su visita a Argentina

Scaloni compitió en una carrera ciclística de 129 km en Buenos Aires
Ovación

Scaloni compitió en una carrera ciclística de 129 km en Buenos Aires