Una mujer embarazada está muy grave por quemaduras y detuvieron a su pareja

El caso de tentativa de femicidio sucedió en Granadero Baigorria. La víctima está internada en el Hospital Eva Perón con riesgo de vida

Una mujer de 29 años que cursa un embarazo de 34 semana s fue internada en estado delicado en el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria tras ingresar ayer lunes con quemaduras en varias partes del cuerpo. Por el hecho está detenido su concubino, de 36 años, al tiempo que se busca establecer si se trató de una tentativa de femicidio .

Según fuentes policiales, Talia B. presentaba lesiones en el rostro, en el tórax y en los hombros; y, actualmente, permanece en la unidad de terapia intensiva intubada, con asistencia mecánica respiratoria y con riego de vida.

De acuerdo con las primeras informaciones, Maximiliano C., pareja de la víctima, quedó detenido ante la presunción de que sea el agresor de la mujer.

Qué medidas se tomaron en la casa de la mujer

El fiscal Franco Tassini, la Unidad Especializada en Violencias Altamente Lesivas, ordenó que el Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones y personal de Bomberos Zapadores examinen la casa donde vive la pareja, en Rafael Obligado al 400 de Granadero Baigorria. Allí, los investigadores incautaron una botella con alcohol y una remera de color blanca con rastros de quemaduras.

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El ataque a Talía B. fue el segundo caso de gravedad vinculado a violencia de género en el departamento Rosario en el fin de semana largo. El domingo, Bárbara Aragón, de 26 años, fue hallada sin vida en la planta alta de una pensión de Juan José Paso al 6600. Aragón estaba desaparecida desde el pasado sábado y la Policía halló su cuerpo en el dormitorio que alquilaba un expolicía, quien quedó detenido como presunto autor de femicidio.