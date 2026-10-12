Mataron a una mujer de 26 años en una pensión de Empalme Graneros y hay un expolicía detenido

El cuerpo estaba envuelto en una frazada en una pensión en Juan José Paso al 6600. El sospechoso había sido exonerado de la fuerza

El sospechoso por el femicidio de Bárbara Aragón. Es un expolicía exonerado tras una condena por narcotráfico

La pensión de Empalme Graneros donde ocurrió el femicidio de Bárbara Aragón

Una mujer de 26 años, quien era buscada por sus familiares desde el sábado, fue hallada sin vida en las últimas horas en el interior de una pensión ubicada en Juan José Paso al 6200, en barrio Empalme Graneros , en la zona noroeste de Rosario. Fuentes policiales confirmaron que el cuerpo estaba envuelto con una frazada y que por este caso quedó detenido un expolicía de 37 años exonerado de la fuerza por una causa por drogas.

El sospechoso quedó imputado en forma preliminar por homicidio calificado por femicidio, en una causa judicial que lleva adelante la fiscal Marina Bertolotti, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas.

Cómo sucedió el crimen es materia de investigación. Fuentes policiales indicaron que personal de la Unidad Regional II intervino el domingo a la madrugada en el inmueble de Juan José Paso al 6200 tras una denuncia que hicieron familiares de la víctima.

Los allegados a la mujer, identificada como Bárbara Aragón, denunciaron que no tenían noticias de ella desde el día anterior. Una mujer manifestó que un remisero había trasladado a la joven hasta ese domicilio durante la mañana del sábado y que, minutos después, recibió un mensaje de WhatsApp solicitando que regresara a buscarla. Al volver al lugar, el chofer no obtuvo respuesta.

El sospechoso por el femicidio de Bárbara Aragón, en una pensión en Empalme Graneros Foto: Policía de Santa Fe.

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Según fuentes policiales, con autorización de la propietaria, los efectivos ingresaron en una pensión ubicada allí y, en un departamento de la planta alta, encontraron a un hombre de 37 años y un bulto envuelto en una frazada que, aparentemente, correspondía a un cuerpo humano.

Policía exonerado detenido por el crimen

Posteriormente, se constató que se trataba del cuerpo de la mujer buscada y personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias, tras examinarla, confirmó que se encontraba sin vida.

Por disposición de la fiscal Bertolotti, el sospechoso, identificado como Eliel S., quede detenido como presunto autor de homicidio calificado por femicidio. Fuentes oficiales indicaron que el sospechoso había sido policía hasta que fue exonerado de la fuerza de seguridad por una causa de drogas. Sería oriundo del norte de la provincia y al parecer vivía solo en esa pensión.

Además, se secuestró un teléfono celular que fue remitido a la Policía de Investigación para la realización de pericias informáticas. Continúan las actuaciones investigativas correspondientes.