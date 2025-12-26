Una de las joyas de Newell's está a punto de extender su contrato hasta diciembre de 2027

Aunque es uno de los jugadores con potencial para emigrar, ya acordó prolongar por un año su vínculo con el club

Gómez Mattar en acción, en un partido contra Belgrano. El jugador firmará un nuevo contrato con Newell's, hasta diciembre de 2027.

De a poco, empiezan a aparecer novedades en Newell's de cara a lo que viene. El plantel ya comenzó a trabajar con vistas a la temporada 2026 y la comisión directiva se puso en marcha en la tarea de conseguir refuerzos. Será un año duro y el club debe prepararse.

Tras la asunción de la nueva comisión directiva, encabezada por Ignacio Boero, Newell's avanzó rápidamente en la contratación de quienes conducirán al primer equipo. Se trata de la dupla compuesta por Favio Orsi y Sergio Gómez, quienes asumieron apenas cuatro días después que los nuevos directivos.

El plantel estaba por entonces de vacaciones, pero el mismo día de la presentación oficial de la dupla técnica los jugadores volvieron al trabajo. Este viernes trabajarán a puertas cerradas en el complejo de Bella Vista.

Mientras tanto, comienza a agitarse el mercado de pases para el Rojinegro. Se sabe del interés del club por algunos futbolistas, aunque por el momento no sumó a nadie. En cambio, se aseguró la continuidad de un par de jugadores que quedaban libres y todavía debe decidir sobre otros.

Gómez Mattar, un año más en Newell's

Pero en las últimas horas se conoció una novedad más que importante, y es que Jerónimo Gómez Mattar está cerca de extender su contrato con Newell's. El vínculo del juvenil de la cantera rojinegra era hasta diciembre de 2026, pero ahora las partes se pusieron de acuerdo para extenderlo 12 meses más.

Este diario ya había informado hace algunos días que la intención del club era extender este contrato y el de Valentino Acuña, otra de las joyas surgidas en la cantera de Bella Vista.

Una decisión que refuerza su pertenencia

Gómez Mattar tiene 18 años y es una de las grandes promesas del club. Incluso se pensaba en la posibilidad de que algún club viniera a buscarlo, teniendo en cuenta sus condiciones. Sin embargo, la extensión del vínculo parece una decisión inteligente de parte de la institución, que debería volver a apostar a su cantera.

Si se tiene en cuenta que por sus condiciones podía estar en la vidriera, es valorable también que el jugador haya aceptado extender la duración de su contrato. Significa que quiere jugar en Newell's y condiciones no le faltan. Habrá que ver cuánto lo sonsidera la dupla Orsi-Gómez.

En una imperdible entrevista con La Capital, Gómez Mattar aseguró hace un tiempo que su sueño era salir campeón con Newell's y la selección argentina, cuyos planteles sub-20 y sub-17 ya integró.