La Capital | Ovación | Newell's

Newell's usó cuatro arqueros durante 2025, pero no busca otro para la nueva temporada

Disputó 36 partidos oficiales, entre el Apertura, el Clausura y la Copa Argentina, y utilizó a Reinatti, Navas, Barlasina y Espínola

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

25 de diciembre 2025 · 10:51hs
Juan Espínola

Celina Mutti Lovera / La Capital

Juan Espínola, en el partido ante Boca. El paraguayo es uno de los cuatro arqueros que usó Newell's durante la temporada.

Para la directiva de Newell's, las necesidades más acuciantes están en el campo de juego, no bajo los tres palos. Al menos eso es lo que se va desprendiendo de los movimientos y las búsquedas iniciales de la dirigencia leprosa dentro del mercado de pases.

La cúpula rojinegra sabe que hay que reforzar de manera sustanciosa el plantel, que arrastra sobre sus espaldas un 2025 pésimo, pero hasta ahora no apunta a alternativas de custodia del arco. Por el momento, enfoca hacia otros lados.

El puesto del arquero, más allá de que no llega a otorgar certezas y seguridades absolutas en Newell's, está claro que la estrategia para mejorar el nivel general del equipo, con variantes de valía, aún no llevó a los dirigentes a direccionar los primeros esfuerzos en esa dirección.

A pesar de eso, vale remarcar y advertir que en toda la temporada 2025 la Lepra usó 4 arqueros, Josué Reinatti, Keylor Navas, Williams Barlasina y Juan Espínola, y que comenzó los trabajos de pretemporada con la misma cantidad de guardametas que de atacantes. Toda una auténtica rareza.

A esto se le agrega, que el viernes de la semana anterior, entre los 19 jugadores que estuvieron en el primer día de pretemporada en el complejo Bella Vista, estuvieron los arqueros Espínola, Barlasina, Reinatti, y Faustino Piotti, quienes están trabajando bajo la atenta supervisión del cuerpo técnico encabezado por la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez.

Leer más: En Newell's suena un defensor uruguayo que está en una de las ligas más fuertes de Europa

En ese grupo inicial de prácticas en el Centro Griffa, estuvieron 4 delanteros: Giovani Chiaverano, Jerónimo Russo, Franco Orozco, y Thiago Gigena. Esos llamativos contrapuntos y desbalanceos exponen con crudeza abundancia para algunos puestos, y más urgencias y carencias en muchos otros. Además, también exhibe con claridad que los entrenadores están esperando por refuerzos en todas las líneas, menos en el arco. Al menos, eso es lo que trascendió después de la primera semana de prácticas en el predio leproso.

Los arqueros bajo la lupa

En 2025 Newell's jugó 36 partidos oficiales, entre el Apertura, el Clausura y la Copa Argentina, y utilizó cuatro arqueros distintos.

En los primeros dos partidos del año, el dueño del arco leproso fue Reinatti, quien con Mariano Soso como DT atajó ante Independiente Rivadavia de Mendoza, una derrota 0-1 en el Parque, y en la visita a Banfield, caída 0-3. No aprovechó esa oportunidad.

El turno de Keylor Navas

Luego, llegó el turno de costarricense Navas, quien fue el guardameta rojinegro durante 16 cotejos: tres con Soso en el banco de suplentes y los otros 13 con Cristian Fabbiani. Alcanzó un nivel excepcional.

Con el arquero mundialista, la Lepra ganó 6 partidos, empató 5 y perdió 5. Sólo recibió 11 goles y mantuvo la valla invicta en el 50 % de los partidos que atajó (8).

En toda la temporada 2025 la Lepra usó 4 arqueros, Josué Reinatti, Keylor Navas, Williams Barlasina y Juan Espínola En toda la temporada 2025 la Lepra usó 4 arqueros, Josué Reinatti, Keylor Navas, Williams Barlasina y Juan Espínola

Navas en el Apertura debutó en el arco contra Aldosivi, victoria 1-0 en Rosario. Luego, tuvo cuatro derrotas consecutivas ante Central Córdoba 0-2 en Santiago, Defensa y Justicia 0-1 en Varela, Central 1-2 en el Coloso, y visitando a Barracas Central 0-2.

Leer más: El volante al que apuntó Newell's para sustituir a Ever Banega en un puesto clave del mediocampo

Aunque, también es válido destacar que luego, sus muy buenas actuaciones con intervenciones trascedentes, fueron vitales en los 9 partidos que la Lepra estuvo sin conocer la derrota, contra Atlético 2-1 en Tucumán, Belgrano 0-0 en el Marelo Bielsa, Estudiantes 1-1 en La Plata, Boca 2-0 en el Parque, Kimberley de Mar del Plata 0-0 (por los 32vos de la Copa Argentina, donde Newell's se impuso por penales), Tigre 2-0 en Victoria, Argentinos 0-0 de local, Unión 1-1 en Santa Fe, y Huracán 2-0 en Rosario.

Sus últimos dos cotejos fueron ante Racing 0-1 en Avellaneda, en la última jornada del Apertura, y contra Defensa 2-0, por 16vos de la Copa Argentina.

El regreso de Barlasina

Todo parecía indicar que Navas iba a ser el guardián rojinegro en el segundo semestre, pero cuestiones familiares (los hijos no se adaptaron a la escuela en Agentina) más una oferta tentadora de México, de Pumas de la UNAM, hicieron que emigre del club por la puerta chica.

Ante ese panorama, Barlasina se hizo cargo del arco de Newell's en las primeras dos fechas del Clausura contra Independiente Rivadavia 2-1, triunfo en Mendoza, y Banfield 1-2, caída de visitante. El cuidapalos que volvió del préstamo desde Agropecuario de Carlos Casares atajó contra Defensa y Justicia 1-1, en la 5ª fecha del Clausura, en la previa del clásico ante Central; y en la jornada 12ª contra Tigre 1-1, en el Coloso.

Leer más: En Newell's lo querían todos, pero seguirá su carrera en un campeón de la Copa Libertadores

La hora de Juan Espínola

Los otros 14 partidos del segundo semestre los atajó el paraguayo Juan Espínola. Tuvo un récord de 3 triunfos, 3 empates y 8 derrotas. Le hicieron 24 goles, alternóbuenas y malas y sólo en tres ocasiones finalizó con el arco en cero.

Espínola estuvo presente en el Clausura 2025 contra Aldosivi 0-0 en Mar del Plata, Central Córdoba 1-1 en Santiago, Atlético Tucumán 3-1 (por octavos de la Copa Argentina), Defensa y Justicia 1-1 en Varela, Central 0-1 en el Gigante, Barracas 1-2 en Rosario, Atlético Tucumán 2-0 de local, Belgrano 1-3 (cuartos de final de la Copa Argentina), Belgrano 0-3 en Córdoba, Estudiantes 1-1 en La Plata, Boca 0-5 en La Bombonera, Argentinos 1-3 en La Patenal, Unión 0-1 en el Parque, Huracán 2-0 en Parque Patricios y Racing 0-1 en el estadio rojinegro.

Datos: Carlos Durhand

Noticias relacionadas
Newells tiene una deuda económica con Carlos González. Eso, sumado a sus pretensiones, dificulta su continuidad en el club. 

Hizo goles importantes en Newell's y quiere seguir, pero está con un pie afuera

El director técnico Martín Anselmi es rosarino e hincha de Newells. Su último club fue Porto de Portugal.

"Me decepcionó": la dura declaración de un director técnico portugués sobre un colega rosarino

Luciano Herrera, el día que anotó el primer gol de Newells ante Huracán en un partido clave para salvarse del descenso. 

Newell's ejecutará la opción de compra de uno de sus mejores jugadores

Tacuara Cardozo cerró una larga etapa en Libertad, donde arribó en 2017 y estuvo jugando hasta 2025.

Tacuara Cardozo, el de los millones de dólares en Newell's, en "Libertad"

Ver comentarios

Las más leídas

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

Los hinchas de Newells lo querían en el equipo, pero ya dijo que no jugará en el Parque

Los hinchas de Newell's lo querían en el equipo, pero ya dijo que no jugará en el Parque

Tormenta al sur de Rosario: el temporal castigó a Alvear en vísperas de Nochebuena

Tormenta al sur de Rosario: el temporal castigó a Alvear en vísperas de Nochebuena

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave que tiene menos de 3 mil ejemplares en el mundo

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave que tiene menos de 3 mil ejemplares en el mundo

Lo último

Un estadounidense ganó 1.817 millones de dólares en la lotería Powerball

Un estadounidense ganó 1.817 millones de dólares en la lotería Powerball

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Newells busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

Newell's busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave que tiene menos de 3 mil ejemplares en el mundo

Es monumento natural provincial, pero víctima del tráfico ilegal. Afirman que hay una "gran oportunidad" en la provincia para su conservación
Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave que tiene menos de 3 mil ejemplares en el mundo

Por Tomás Barrandeguy
Aunque los comerciantes no son optimistas, las ventas navideñas subieron 1,3 %
Economía

Aunque los comerciantes no son optimistas, las ventas navideñas subieron 1,3 %

La mitad de los refugios municipales estuvieron ocupados en Navidad
La Ciudad

La mitad de los refugios municipales estuvieron ocupados en Navidad

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste
POLICIALES

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes
Policiales

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura
Policiales

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

Los hinchas de Newells lo querían en el equipo, pero ya dijo que no jugará en el Parque

Los hinchas de Newell's lo querían en el equipo, pero ya dijo que no jugará en el Parque

Tormenta al sur de Rosario: el temporal castigó a Alvear en vísperas de Nochebuena

Tormenta al sur de Rosario: el temporal castigó a Alvear en vísperas de Nochebuena

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave que tiene menos de 3 mil ejemplares en el mundo

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave que tiene menos de 3 mil ejemplares en el mundo

Central tiene algo en qué apoyarse para proyectar un futuro con objetivos altos

Central tiene algo en qué apoyarse para proyectar un futuro con objetivos altos

Ovación
De José Luis a Thomas Ricciardi: 20 años después, habrá un piloto de Rosario en el TC

Por Gustavo Conti
Ovación

De José Luis a Thomas Ricciardi: 20 años después, habrá un piloto de Rosario en el TC

De José Luis a Thomas Ricciardi: 20 años después, habrá un piloto de Rosario en el TC

De José Luis a Thomas Ricciardi: 20 años después, habrá un piloto de Rosario en el TC

La increíble cantidad de títulos que la AFA pondrá en juego en 2026 en el fútbol argentino

La increíble cantidad de títulos que la AFA pondrá en juego en 2026 en el fútbol argentino

Holan estuvo en el radar de un grande de Chile, pero lo descartaron por una curiosa razón

Holan estuvo en el radar de un grande de Chile, pero lo descartaron por una curiosa razón

Policiales
Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes
Policiales

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

La Ciudad
La mitad de los refugios municipales estuvieron ocupados en Navidad
La Ciudad

La mitad de los refugios municipales estuvieron ocupados en Navidad

Padre Jorge Aloi: La Pascua es la única fiesta verdaderamente cristiana

Padre Jorge Aloi: "La Pascua es la única fiesta verdaderamente cristiana"

Los controles de los festejos navideños conformaron al municipio

Los controles de los festejos navideños conformaron al municipio

Navidad en musculosa: ya sin alerta, ¿cómo sigue el tiempo en Rosario?

Navidad en musculosa: ya sin alerta, ¿cómo sigue el tiempo en Rosario?

Piden no sacar la basura este jueves: cómo funcionan los servicios en Navidad
La Ciudad

Piden no sacar la basura este jueves: cómo funcionan los servicios en Navidad

Pavimento definitivo:  financiamiento por 15 mil millones de pesos
La Ciudad

Pavimento definitivo:  financiamiento por 15 mil millones de pesos

Cuota Social, el programa que busca contener en los clubes de barrio
La Ciudad

Cuota Social, el programa que busca contener en los clubes de barrio

El programa Turista en mi Ciudad convocó a más de cinco mil asistentes
La Ciudad

El programa Turista en mi Ciudad convocó a más de cinco mil asistentes

Imputan a una joven como partícipe primaria del crimen de Lucía Carpanetto
POLICIALES

Imputan a una joven como partícipe primaria del crimen de Lucía Carpanetto

Newells ejecutará la opción de compra de uno de sus mejores jugadores
OVACIÓN

Newell's ejecutará la opción de compra de uno de sus mejores jugadores

Un juvenil de Central podría ayudar a destrabar el pase de Ledesma 
OVACIÓN

Un juvenil de Central podría "ayudar" a destrabar el pase de Ledesma 

Condenan a 4 empleados del Heca por el robo de medicamentos e insumos
La Ciudad

Condenan a 4 empleados del Heca por el robo de medicamentos e insumos

Maximiliano Pullaro, la Corte Suprema de Santa Fe y la cena de la paz

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Maximiliano Pullaro, la Corte Suprema de Santa Fe y la cena de la paz

Todo vacante en el Quini 6 de Nochebuena, con un buen reparto del Siempre Sale
Información General

Todo vacante en el Quini 6 de Nochebuena, con un buen reparto del Siempre Sale

El proyecto Fútbol Infantil llegó este año a más de 18.000 chicos y chicas
La Ciudad

El proyecto Fútbol Infantil llegó este año a más de 18.000 chicos y chicas

Prisión perpetua para tres personas por el homicidio de un gendarme en Roldán
POLICIALES

Prisión perpetua para tres personas por el homicidio de un gendarme en Roldán

Qué modificaciones prepara Educación para el ciclo lectivo 2026 en Santa Fe
Educación

Qué modificaciones prepara Educación para el ciclo lectivo 2026 en Santa Fe

Rosario se sacudió a la medianoche por una batería de fuegos artificiales
La Ciudad

Rosario se sacudió a la medianoche por una batería de fuegos artificiales

Cristina presentó una leve complicación intestinal y seguirá internada
Política

Cristina presentó una leve complicación intestinal y seguirá internada

Cuáles fueron los nombres más elegidos para los bebés santafesinos en 2025
Información general

Cuáles fueron los nombres más elegidos para los bebés santafesinos en 2025

Movidas solidarias y entrega de juguetes en Navidad en el Hospital Vilela
La Ciudad

Movidas solidarias y entrega de juguetes en Navidad en el Hospital Vilela

El llamativo posteo del hijo de Christian Petersen, quien continúa internado
Información General

El llamativo posteo del hijo de Christian Petersen, quien continúa internado

No sabía que estaba embarazada porque el bebé estaba tras un quiste ovárico
Información General

No sabía que estaba embarazada porque el bebé estaba tras un quiste ovárico

Se casó el hijo de Chiqui Tapia y prepara una fiesta sin reparar en gastos
Información General

Se casó el hijo de Chiqui Tapia y prepara una fiesta sin reparar en gastos