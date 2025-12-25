La Capital | Ovación | Newell's

Newell's busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

En la provincia del norte se afirma que el Rojinegro hará una oferta en los próximos días. Orsi-Gómez lo quieren.

25 de diciembre 2025 · 19:20hs
La tupla Orsi-Gómez quieren a Nicolás Laméndola para reforzar el ataque de Newells. 

Newell's finalmente se puso en marcha. Luego de un pésimo año deportivo y de las elecciones que consagraron a una nueva comisión directiva, el equipo del Parque empieza a dar pasos importantes para encarar una temporada en la que estará obligado a ser protagonista.

Tras la designación de Favio Orsi y Sergio Gómez como entrenadores del primer equipo, el club pasó a la etapa en la que busca reforzar al plantel para hacerle frente a un año en el que deberá sumar muchos puntos para no verse acosado por la posibilidad del descenso.

Por ahora, el paso más firme en ese sentido es la confirmación de que el club hará uso de la opción de compra del delantero Luciano Herrera, quien llegó a Newell's a préstamo desde Defensa y Justicia.

La operación incluía una opción de compra por un millón de dólares por el 80 por ciento del pase que el club del Parque decidió ejecutar en los próximos días.

Orsi-Gómez lo quieren

Pero ahora surge otro dato y es que la dupla Orsi-Gómez están interesados en sumar al equipo a un delantero tucumano que también juega como volante y que tuvo muy buen rendimiento este año en su equipo.

Se trata de Nicolás Laméndola, el jugador de mejores producciones durante la temporada en Atlético Tucumán. Tiene 27 años, se formó en el Decano y también tuvo pasos por Atlético Rafaela y Aldosivi. Este año jugó 27 partidos, marcó tres goles y dio cuatro asistencias, y los hinchas de Atlético lo consideran como el jugador de mejor rendimiento en el equipo.

Según reveló el periodista Jorge Álvarez, Laméndola es el delantero que quieren Orsi-Gómez para reforzar la ofensiva de Newell's. De acuerdo al informe, el club rosarino hará una oferta por el jugador en los próximos días y hay buenas posibilidades de que la operación se concrete.

