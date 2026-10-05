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Newell's trepó al 6º puesto por la derrota de Gimnasia de Mendoza, su próximo rival

El Lobo mendocino perdió frente a Estudiantes de La Plata y la Lepra lo superó en la tabla de la zona A por mejor diferencia de gol

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

5 de octubre 2026 · 21:19hs
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Estudiantes y Central Córdoba de Santiago se enfrentaron en La Plata.

Estudiantes y Central Córdoba de Santiago se enfrentaron en La Plata.

El cierre de este lunes de la 11ª fecha de la zona A le deparó una alegría a Newell’s. Saltó del 7º al 6º puesto por la derrota de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, próximo rival de la Lepra, por 3 a 0 frente a Estudiantes en La Plata.

Newell’s tiene los mismos 17 puntos que Gimnasia de Mendoza, pero con el traspié de su adversario del lunes 20 de octubre lo supera por diferencia de gol.

El conjunto de Frank Kudelka tiene una diferencia de +3, mientras que Gimnasia de Mendoza quedó con +2.

>> Leer más: De ser el más goleado al menos vencido: los secretos del Newell's que pelea por la clasificación

Hay otros dos equipos que también tienen 17 puntos, Lanús e Independiente.

El Granate es el de mejor diferencia de gol de los cuatro, con +4, y por eso se ubica en el 5º lugar. En tanto, el Rojo es el de peor coeficiente, con -1, y está 8º.

Estudiantes no se entrega

Con la victoria, Estudiantes se mantiene en carrera por la clasificación. Se arrimó a 4 puntos de la Lepra y de los otros tres equipos que acumulan 17 puntos.

Un marcador que no resultó negativo para Newell’s fue el empate de Vélez con Platense 2 a 2.

Es que el conjunto de Liniers, que trepó a la 2ª posición, le lleva 4 puntos al conjunto rojinegro. Con un triunfo, se hubiese distanciado más.

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