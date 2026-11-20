No jugaron contra Belgrano en el última partido de la fase regular por distintas razones, pero ya están disponibles

Newell's encara la recta final de su preparación para el partido ante Gimnasia y Esgrima en La Plata por los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro se disputará este lunes a las 17 con el arbitraje de Nicolás Ramírez.

La mejor noticia en la semana para Newell's es que su entrenador, Frank Kudelka, podrá estar sentado en el banco de suplentes debido a que el Tribunal de Disciplina de la AFA redujo de dos fechas a una su castigo por haber sido expulsado al final del partido ante Unión.

En La Plata, en tanto, Gimnasia también acelera su preparación para el choque del lunes, en el que estarán frente a frente dos equipos que hace tiempo no peleaban por nada.

En el mundo tripero se celebra el hecho de que el entrenador del equipo, Aril "Pata" Pereyra, cuenta con todo el plantel a disposición para enfrentar al Rojinegro.

Uno de los jugadores que recupera el Pata es Alexis Steimbach, quien no jugó en el último partido de la fase eliminatoria, ante Belgrano, porque debía cumplir con una fecha de suspensión. Steimbach es lateral, pero tuvo un gran año y además un buen aporte ofensivo, ya que marcó dos goles y dio cinco asistencias.

Otro jugador importante que podría utilizar Pereyra contra Newell's es Pedro Silva Torrejón, que no jugó contra Belgrano por un problema muscular. También lateral, como Steimbach, esta temporada convirtió un gol y dio cuatro asistencias.

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El regreso más esperado en el Lobo

Pero el regreso que seguramente más festejan el entrenador y los hinchas de Gimnasia es el de Ignacio Fernández, quien tampoco jugó contra el Pirata cordobés. Como el ex-River tenía cuatro tarjetas amarillas, en caso se haber visto la quinta ante Belgrano no hubiese podido jugar contra Newell's. Esa fue la razón por la que Pereyra lo preservó.

Nacho Fernández tuvo un gran regreso a Gimnasia, el equipo donde se formó y debutó en primera antes de brillar en River y Atlético Mineiro. En los torneos Apertura y Clausura marcó seis goles y dio siete asistencias. Es el capitán y líder del equipo, además de un referente del club.

Sacando estos tres casos de jugadores que no estuvieron en el último partido del Lobo, Pereyra tiene a disposición a absolutamente todo el plantel tripero para recibir a Newell's en su estadio, por un lugar en los cuartos de final del torneo Clausura.