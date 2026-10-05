Newell's busca la renovación de uno de sus jugadores clave con miras al futuro

La Lepra comenzó las charlas con algunos futbolistas a los que les vence el contrato y que fueron importantes en los últimos torneos

Walter Mazzanti llegó en marzo de este año y mostró ser de lo más punzante y peligroso en la ofensiva.

Como sucede en esta época, a poco de terminar la primera parte del torneo y ccn tres meses por delante para finalizar varios contratos importantes, la dirigencia de Newell's comenzó las charlas para renovar algunos vínculos trascendentales para la continuidad de un plantel que, hasta el momento, mostró una buena cara en la Liga.

El jugador por el cual la dirigencia Leprosa busca la continuidad es Walter Mazzanti, el mediapunta Rojinegro que desde que llegó en marzo de este año mostró ser de lo más punzante y peligroso en la ofensiva del equipo que dirige Frank Kudelka.

El exfutbolista de Huracán no tuvo un buen paso por Independiente el año pasado y por esto el Rojo abrió la chance de una salida a comienzos del Apertura. El conocimiento que tenía el técnico Leproso del delantero fue clave para el desembarco en el parque Independencia.

Mazzanti llegó a préstamo a Newell's hasta el 31 de diciembre de este año. La dirigencia del club del Parque pagó 200 mil dólares por la cesión y la opción de compra es de 3 millones de dólares por el 70 por ciento de la ficha del extremo derecho.

Dos goles en la Lepra

El ex-Globo convirtió dos goles hasta el momento con la camiseta Leprosa y tuvo dos asistencias, pero en líneas generales tuvo buenas actuaciones conformando una buena dupla de ataque con Matías Cóccaro, retroalimentando futbolísticamente una ofensiva Rojinegra que venía con poco peso.

Su primer gol en el club fue en marzo de 2026, un tanto decisivo para darle la victoria a la Lepra en condición de local ante Gimnasia de Mendoza, aunque ya le habían anulado otro en su debut ante Platense en el Coloso del Parque.

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El segundo, después de otro gol anulado ante el Lobo Mendocino, llegó ante Deportivo Riestra, sobre el final del partido (minuto 85') para refrendar una victoria por dos a cero en el Marcelo Bielsa.

La charla entre dirigencias ya comenzó desde hace algunos días, cabe destacar que, desde la Lepra, buscan un nuevo préstamo o adquirir cierto porcentaje del pase, aprovechando que Independiente está próximo a tener elecciones y quieren definir algunos temas antes del final de ciclo de esta comisión directiva del Rojo.