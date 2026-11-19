Frank Kudelka podrá sentarse en el banco de suplentes de Newell’s en el partido ante Gimnasia en La Plata, por los octavos de final del Clausura. El Tribunal de Disciplina de la AFA lo había suspendido por dos fechas luego de su expulsión en el encuentro ante Unión, en el Coloso, por la fecha 15 de la fase regular.

Kudelka vio la tarjeta roja cuando el partido entre Newell’s y Unión ya había terminado con un empate: 1 a 1. Disconforme con el arbitraje de Daniel Zamora, el juez principal del partido, y también con un o de los líneas, el director técnico de Newell’s los encaró y les reclamó repetidamente por un par de decisiones que tomaron durante el partido.

Tras ese episodio, Zamora elevó un informe contundente al Tribunal de Disciplina, que encuadró la conducta del entrenador en el artículo artículo 13, punto 1, inciso C del Código Disciplinario que rige en el fútbol argentino, y que castiga a jugadores o integrantes de los cuerpos técnicos que resultan expulsados por “mostrar desaprobación con palabras o acciones”.

Cuál fue la norma que infringió Frank Kudelka

A la hora de sancionarlo, el Tribunal tuvo en cuenta un antecedente reciente de Kudelka, la expulsión que sufrió en la fecha 12, cuando Newell’s jugó contra Gimnasia y Esgrima de Mendoza, en la capital cuyana. Ese encuentro había sido dirigido por Juan Cruz Robledo. Frente a la reincidencia, los jueces disciplinarios decidieron aplicarle a Kudelka dos fechas de suspensión. La sanción implicaba que no podía estar en el banco de suplentes en los partidos ante Instituto, por la última fecha de la fase regular, y en caso de que Newell’s se clasificara a los playoffs, en el cotejo por los octavos de final del certamen. Luego se supo que el rival del Rojinegro en esa instancia será Gimnasia y Esgrima La Plata y que el partido se jugará el lunes 23 a las 17 en el bosque platense.

Leer más: Juega en Newell's, tiene 17 años y fue convocada a la selección mayor para jugar con Alemania y Uruguay

Cumplió la fecha de suspensión ante Instituto

Kudelka efectivamente no salió a la cancha en Córdoba, cuando Instituto y Newell’s igualaron 2 a 2, y su rol en ese cotejo fue desempeñado por sus ayudantes Federico Hernández y Tomás González. Pero para entonces los directivos del Parque ya habían presentado una apelación para tratar de que la sanción al técnico se redujera a una fecha.

En el club había optimismo respecto al éxito de esa gestión. Y así fue, ya que ayer el Tribunal de Disciplina efectivamente redujo el castigo a un solo partido de suspensión. Por esa razón, y tal como se esperaba, Kudelka finalmente podrá estar en el banco en el partido en el que su equipo buscará la clasificación a los cuartos de final del torneo Clausura.