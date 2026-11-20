La Lepra tendrá que buscar liquidar los octavos de final ante Gimnasia en los 90’ con los titulares enteros ante la falta de respuesta habitual de los suplentes

Matías Cóccaro por lo general juega hasta el final, aunque el paso de los minutos condiciona su rendimiento en Newell's.

Frank Kudelka deberá planificar el partido de Newell’s por los octavos de final contemplando la posibilidad de que se alargue 30 minutos. No es una cuestión menor que el enfrentamiento contra Gimnasia y Esgrima en La Plata se defina en los 90’ a que un empate en este lapso obligue a disputar media hora más. La resistencia física es un factor clave a tener en cuenta.

Al entrenador le demandará adoptar decisiones durante el transcurso del encuentro, dependiendo del resultado parcial, sobre qué jugadores se encuentran en condiciones de seguir y cuáles son las opciones que tiene en el banco , ante la posibilidad de que sea necesario jugar 120 minutos.

Un enfrentamiento que se prolongue al tiempo suplementario resulta inconveniente para la Lepra. Tiene un banco acotado que, por lo general, no actuó de revulsivo cuando sus integrantes reemplazaron a los titulares.

Kudelka lo puso de manifiesto en varios de los partidos del torneo, ya que mantuvo a los once del principio más de lo previsto, a pesar de que algunos de ellos declinaron su juego por una merma física. Esta postura del técnico fue clara: evalúa que los relevos no mejoran a los futbolistas que ingresaron desde el comienzo.

Si Kudelka introduce cambios durante un partido, es frecuente que se trate de un desgaste de los titulares. Con cada variante, no existe un crecimiento en el juego, salvo ocasionalmente.

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En unas pocas ocasiones sucedió con el ingreso de Alan Soñora (gol en el adicional a Vélez, en el 1 a 1) y, en otras, con la aparición de Jerónimo Gómez Mattar. Pero lo usual es que no haya participaciones de peso que incidan en el desarrollo.

Alan Soñora anotó el gol del empate de Newell's frente a Vélez. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

La decisión de conservar a los once el mayor tiempo posible es una situación que posiblemente se repita en el estadio del Lobo platense. Para Kudelka el dilema es hasta cuándo. Y si encima el partido se perfila para que haya alargue, el interrogante crecerá, porque se encontrará frente a la necesidad de torcer el rumbo del partido durante más minutos que los de costumbre.

¿Les demandará un mayor esfuerzo a titulares que pueden estar al límite de sus energías o moverá el banco para que jueguen futbolistas que no le terminan de dar un salto de calidad al equipo.

Los cinco que espera

Walter Mazzantti, futbolista indispensable para el ataque de este equipo, acostumbra a jugar hasta el final de los partidos y cuesta pensar que vaya a ser reemplazado si existe paridad en el resultado más allá de los 90’.

Lo mismo sucede con Matías Cóccaro, aunque en su caso termina jugando más con oficio que con la resistencia de su físico. Lo que haga el técnico con el centrodelantero es un tema aparte, porque además, si se llega a la definición por penales, se trata del principal ejecutante desde los doce pasos.

Matías Cóccaro celebra su gol ante Boca en el 2 a 2 en el Coloso. Leonardo Vincenti / La Capital

Esta realidad de un plantel explica que interese tanto el regreso de cinco futbolistas que tuvieron distintas lesiones y de los cuales al menos cuatro son titulares. Pero a días del enfrentamiento por los octavos de final, aún no existe certeza sobre si contará con todos.

Lautaro Giannetti (lesión en el isquiotibial izquierdo) y Cóccaro (dolencia en el pie) se encuentran en condiciones para reaparecer. Pero Rodrigo Herrera (traumatismo en el pie derecho) ahora no parece tan seguro.

Si Herrera no está, será una complicación, teniendo en cuenta lo importante que es el mediocampista para Kudelka. En caso de que no llegue, se deberá recurrir a Lucas Gómez, quien fue el preferido del técnico en las dos últimas fechas ante la baja de Herrera, o a Jerónimo Gómez Mattar.

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Tampoco existe certeza sobre la participación de Franco Escobar (desgarro en el sóleo), por lo que Jerónimo Russo es el firme candidato a continuar como marcador izquierdo, más allá de que Lucas Carrizo puede actuar también en este puesto.

Bruno Cabrera (desgarro en el bíceps crural) es el restante futbolista que no estaba jugando y que puede estar en el banco, porque los titulares son Gianetti y Carrizo.

Los ingresos habituales

Soñora, Gómez Mattar, Ignacio Ramírez, Walter Núñez y Francisco Scarpeccio son los futbolistas suplentes a los que mayormente recurrió Kudelka para renovar el equipo durante los partidos y quienes volverán a ser una alternativa para cuando se los necesite. La responsabilidad que tendrá el futbolista al que le toque entrar será aportar algo más que lo de costumbre en este torneo.

Todo indica que lo ideal es que Newell’s resuelva los octavos de final en el tiempo reglamentario. Otros 30’ parece que lo perjudicarían, aunque Gimnasia tampoco tenga un banco amplio en cuanto a jerarquía. Encima se quedó sin una opción interesante, el mediocampista Nicolás Barros Schelotto, por un desgarro.

Una característica de Newell’s fue que 14 de los 16 goles que señaló en el torneo fueron durante los segundos tiempos. Con un banco que da pocas respuestas, necesita que la base titular resuelva la serie dentro del tiempo reglamentario.