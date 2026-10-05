De ser el más goleado al menos vencido: los secretos del Newell's que pelea por la clasificación

La Lepra atraviesa una realidad muy distinta a la del torneo pasado. A partir de una presión sólida media-baja, redujo los riesgos y sigue entre los clasificados

Newell’s cambió por completo su rendimiento defensivo de un torneo a otro. La mayor solidez que logró el equipo le permite actualmente mantenerse en puestos de clasificación para la fase final. Este objetivo se sostiene en una ostensible mejoría en su arco. Es el conjunto de la zona A con menos goles recibidos (le hicieron 8 tantos, al igual que Instituto).

La evolución queda en evidencia si se compara la realidad del conjunto rojinegro a esta misma altura de la competencia en el Apertura cuando era el equipo más goleado. Su arco había sido vulnerado en 22 ocasiones. Lanús, el mismo rival con el que igualó 0 a 0 el sábado en el Coloso, lo había goleado por 5 a 0.

“No estamos a la altura de la camiseta de Newell’s. Esto me saca de mis cabales”, expresó tras ese partido Frank Kudelka, fastidioso ante un resultado que representó el punto más bajo de su equipo.

La recomposición del funcionamiento colectivo fue paulatina. La evolución de la Lepra, que comenzó desde aquel golpe y que continúa hoy, radica en su fortaleza defensiva.

Más goles a favor, pero no tantos

Si bien su poder de gol creció, no lo hizo en el mismo nivel de progreso. En la 11ª fecha del torneo Apertura registraba 6 goles a favor, contra los los 11 señalados en este Clausura. Esto refuerza el argumento de que una mejor protección en su campo es la razón que lo mantiene competitivo en la pelea.

La esperanza de jugar la fase final del Clausura se afirma en una mejor protección en defensa que se alcanzó resignando osadía, ya que ahora los riesgos son medidos. Así planteó el enfrentamiento contra Lanús, repitiendo la propuesta de otras fechas, bajo la consigna de que sumar puntos vale, aunque no sean siempre de a tres.

Este planteo dejó a la Lepra en una posición expectante en la tabla. A cinco fechas del final se ubica en la séptima posición, con la ventaja de que incluso hasta un mal resultado contra Gimnasia de Mendoza el lunes 12 de octubre en el estadio Víctor Legrotaglie no lo dejará afuera del lote de los clasificados.

Josué Reinatti terminó en cinco partidos con el arco de Newell's en cero. Celina Mutti Lovera

Un panorama opuesto al de aquella goleada dolorosa ante el Granate, cuando el equipo marchaba en el fondo de la tabla, sin victorias y con el descenso como la única preocupación.

Kudelka habló del planteamiento frente a Lanús y, si bien aclaró que no cedieron en sus pretensiones ofensivas, justificó la idea de no descuidarse. “Siempre me presento como un técnico que va a buscar el partido. Pero dicho esto, tengo que ser estratégico. Es momento de jugar manteniendo la zona de clasificación. Para nosotros es el objetivo de este semestre y tenemos que defender esto a ultranza", dijo.

"Podría haber diezmado la defensa para poner más delanteros (durante el segundo tiempo), pero corría riesgos. Más cuando pusieron a Marcelino Moreno, porque por la calidad que ellos tienen en una jugada nos podían definir el partido”, continuó.

"Tenemos que ser mesurados"

“Entonces elegí eso, más allá de mi vocación de que el equipo ataque. Tenemos que ser mesurados. Estamos sumando. La consigna no es empatar para sumar. Es hacer un campeonato digno, donde podamos plasmar nuestras ideas. Pero cuando no podamos, tampoco las dilapidemos”, agregó.

Frank Kudelka dijo que cuando no se puede, no hay que tomar riesgos innecesarios. Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Esta reducción en la cantidad de ocasiones en las que Newell’s tuvo sacar la pelota del fondo de su arco se explica en un progreso individual y colectivo. En el aspecto personal, Josué Reinatti le dio seguridad a su valla, mientras que Lautaro Giannetti y Lucas Carrizo formaron un bloque compacto en la zaga, sumado al valioso despliegue de Luca Regiardo para las coberturas. En tanto, la tarea grupal le aportó fortaleza en su propio terreno.

Muchos quites de Newell's en campo propio

Previo a la disputa de la 11ª fecha, la Lepra era el segundo conjunto de la zona A con más quites en campo propio en relación a sus recuperaciones totales, según publicó la Liga Profesional en base a datos de Atenea Inteligencia Deportiva, proveedora de las estadísticas oficiales del fútbol argentino. El dato refleja una virtud y pone de manifiesto el sector donde intenta sostenerse.

Hasta la última jornada, Newell’s era el segundo con peor registro de recuperaciones en campo rival en relación al total de recuperaciones, solo por encima de Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Y no es que recupere poco la pelota. Hasta el cruce con Lanús era el noveno equipo con más recuperaciones totales entre los 16 clubes.

Luca Regiardo, capitán de Newell's, es un jugador valioso para la recuperación. Leo Vincenti

Las estadísticas y la interpretación de las mismas reflejan que es en su propia mitad de cancha donde se posiciona habitualmente la Lepra para conquistar la pelota y lanzarse a la ofensiva. No ejerce una presión alta, sino una media-baja.

El propósito es hacerse fuerte desde atrás y, una vez que recupera, ser vertical en ofensiva. Lo intentó ante Lanús, pero no le resultó. El propio Kudelka señaló el error de hacerla circular demasiado en vez de ser directo y buscar pases hacia adelante.

El invicto de siete partidos que acumula el equipo del Parque se justifica en buena medida por mantener el arco en cero, una virtud que se cristalizó en cinco de las 11 fechas del torneo. Estos partidos en que culminó sin goles en su arco fueron:

1º fecha: Newell’s 1-0 Talleres.

5º fecha: Newell’s 2-0 Deportivo Riestra.

7ª fecha: Estudiantes 0-0 Newell’s .

10ª fecha: Platense 0-Newell’s 1.

11ª fecha: Newell’s 0-Lanús 0.

Cada cero garantizado es, como mínimo, un punto. Esta cosecha de unidades le permiten por ahora ingresar a la fase final, como uno de los ocho mejores de la zona. Un logro que hasta ahora nunca jugó desde que se implementó este formato de competencia. Quedan cinco finales para asegurar esa meta.

Los siguientes compromisos

En lo que resta del fixture, visitará a Gimnasia de Mendoza, recibirá a Central Córdoba, enfrentará a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, jugará contra Unión en el Coloso y cerrará la fase clasificatoria ante Instituto en Córdoba.

Para lograrlo, deberá corregir sus déficits ofensivos, ya que antes de la última jornada Newell’s era el segundo conjunto con menos toques en el último tercio de la cancha y el de menos remates al arco.

No es grave que recupere en zona media-baja, pero sí necesita variantes en el ataque para que haya posibilidades de incrementar su cuota goleadora.

Entre los conjuntos que por ahora están clasificándose a la fase decisiva del torneo, la Lepra es el menos goleador, en compañía de Independiente. Ambos suman apenas 11 gritos.

Con asegurar el arco rojinegro, le alcanza para disputar la clasificación. Si da un salto más, nadie podrá bajar al conjunto de Kudelka de ese lugar y conseguirá el desafío de clasificar.