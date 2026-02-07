La Capital | Ovación | Newell's

Newell's se puso la presión por ganar al fin en el inicio del ciclo y ahora debe poner manos a la obra

La dupla Orsi-Gómez puso la vara alta ante Defensa y Justicia, fijando ya en esta cuarta fecha del Apertura la necesidad de ganar

Gustavo Conti

7 de febrero 2026 · 06:10hs
Newell's precisa un desahogo más grande que en el empate en adicional ante Independiente. Ahora va por la victoria ante Defensa y Justicia.

Leo Vincenti

Newell's precisa un desahogo más grande que en el empate en adicional ante Independiente. Ahora va por la victoria ante Defensa y Justicia.

Las cosas por su nombre. Se podía pensar luego de la derrota con Boca en la Bombonera que la semana que vendría empezaría a ser de las difíciles. Seguramente la más difícil desde que se inició la nueva gestión dirigencial y con ella la de la dupla técnica Orsi-Gómez. Y tan cierta fue esa presunción, que los mismos conductores de Newell's pusieron la vara alta para el encuentro de esta noche en el Coloso ante Defensa y Justicia. “Hay que ganar”, dijeron y lo que fue pasando obró en consecuencia.

No hay mucho más por decir cuando son los mismos entrenadores los que se sitúan en esa realidad incómoda, que saben deben afrontar si pretenden darle sustento al proyecto de la primera conducción futbolística elegida por la comisión directiva de Ignacio Boero. “Hay que ganar” entonces no es un deseo común de cualquiera que se precie inmerso en el mundo del fútbol. Es un señalador que habla de necesidades, tal vez no de urgencias, pero sí de atender claramente un problema que encima los antecede a Favio Orsi y Sergio Gómez.

En la misma sintonía, este viernes, un día antes del partido, el que llamó a conferencia de prensa fue el director deportivo leproso, Roberto Sensini. No se anduvo con rodeos tampoco: “Si estuviéramos en la décima fecha me preocuparía mucho”. Está en la tercera. Nada que no tenga lógica. Pero que no hace sentir cómodo a nadie en Newell’s.

Newell's estuvo lejos de la victoria

Es que no solo los resultados no acompañaron en estas tres fechas disputadas, sino que el conjunto rojinegro estuvo lejos de la victoria en cada una de las ocasiones.

Talleres fue más en el debut en el Kempes. Independiente también cuando el estreno fue en el Coloso. Y Boca se lo hizo sentir claramente, sobre todo después del gol de penal, dudoso por cierto, que sentenció el resultado.

Trató de ser prolijo de visitante, mucho más incisivo en el último partido que en Córdoba, donde fue más conservador hasta en la disposición táctica. Y cuando debió asumir el protagonismo en casa, le costó muchísimo ante el Rojo.

El amarretismo de Independiente lo favoreció. Y, eso sí, le puso mucho corazón para llegar a empatarlo en el adicional. Si no tranquilamente se podría estar hablando de tres derrotas al hilo.

Lo que dijo Roberto Sensini

Sensini dijo en conferencia además que confía en la dupla técnica y que vio momentos positivos. Y así fue. El primer tiempo con Boca hay que inscribirlo en el mejor, quizás. No bajar los brazos ante Independiente le seguiría.

Pero tampoco en ambos fue una usina de fútbol. Buscó asociaciones ante el Xeneize, se notó ambición y la intención de buscarse en la cancha. Le costó, pero ese puede ser el camino para un equipo que no hay dudas de que está en formación y es lógico que así sea.

Solo que ese status irá perdiendo fuerza con los partidos si no hay una reacción. En el juego que pueda derivar en el resultado que todos en el Parque esperan y que no es otro que el triunfo.

Qué esperar de Defensa y Justicia

Ningún rival para Newell’s es fácil. Eso está claro. Pero tal vez le venga bien que enfrente tenga uno que proponga jugar, que no se esconda como se supone son los equipos de Mariano Soso, de experiencia fallida en el club de sus amores.

Tener espacios en principio es más conveniente que no tenerlos en el Coloso, como le propuso Independiente, sobre todo después del 1-0. Después por supuesto deberá encontrar las maneras de aprovecharlo y de eso dependerá que haya un crecimiento genuino que invite a una expectativa en serio. Algo que hace mucho no pasa en el Parque.

Orsi-Gómez se encontraron con un contexto heredado, pero no solo lo sabían sino que intentan modificarlo con su impronta y con varios de los nombres que pidieron y no cargan ese pasado. Saben, claro, que la credibilidad se construye con resultados y a poco de andar ya se hicieron imperiosos.

Banega y su regreso al Coloso después de una salida silenciosa y por la puerta de atrás

Por Hernán Cabrera
Ovación

Banega y su regreso al Coloso después de una salida silenciosa y por la puerta de atrás