¿Se vienen cambios en Newell's para enfrentar a Defensa y Justicia?

La dupla Orsi-Gómez estaría evaluando algunas modificaciones en el once para medirse el sábado ante el Halcón de Varela.

Matías Cóccaro en acción en la práctica de Newell's. ¿Vuelve a ser titular ante Defensa y Justicia?

El sábado, a las 22.15, Newell’s se puso de cara a la primera cita que aparece como decisiva. Más temprano que tarde, la misma dupla Orsi-Gómez así calificó el partido ante Defensa y Justicia , y dijo que hay que ganar. Y para ello, estarían pensando en cambios en relación al once que perdió con Boca en la Bombonera por 2 a 0.

Y todo hace pensar que las variantes pueden estar de la mitad de cancha para adelante. Que la defensa no se tocará y jugará con Gabriel Arias; Armando Méndez, Sául Salcedo, Nicolás Goitea y Martín Luciano. Las lesiones de los zagueros centrales Bruno Cabrera, Ian Glavinovch y Oscar Salomón difícilmente promuevan un cambio de esquema.

En el medio, la dupla parece ir apostando por un doble 5 decididamente. Y de ellos, Rodrigo Herrera parece ser uno de los preferidos, mientras que Jerónimo Gómez Mattar está haciendo sus primeras armas en primera y ante Boca fue sustituido rápido. ¿Hay lugar para David Sotelo o Luca Regiardo?

Los cambios en Newell's estarían adelante

De los cuatro que completarían el cuadro de los once, dos parecen ser números puestos. Uno seguro, Luciano Herrera, mientras que Facundo Guch parece ir por el mismo camino.

En cambio, Matías Cóccaro y Walter Núñez no tendrían su lugar asegurado, sobre todo el último. Claro que en caso de ser sustituido solo él, habrá que ver si la dupla opta por devolver el lugar a Valentino Acuña, con lo cual el esquema sería 4-2-3-1, o juega con dos 9 decididamente, con Michael Hoyos con más chances que el Colo Juan Ignacio Ramírez, y se pasaría al 4-4-2.

El plantel entrena en la tarde de este viernes, en principio en el Coloso, aunque podría volver a correrse a Bella Vista como el jueves. Ahí se tendrá un panorama más claro.