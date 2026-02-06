La Capital | Ovación | Newell's

¿Se vienen cambios en Newell's para enfrentar a Defensa y Justicia?

La dupla Orsi-Gómez estaría evaluando algunas modificaciones en el once para medirse el sábado ante el Halcón de Varela.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

6 de febrero 2026 · 15:48hs
Matías Cóccaro en acción en la práctica de Newells. ¿Vuelve a ser titular ante Defensa y Justicia?

CANOB

Matías Cóccaro en acción en la práctica de Newell's. ¿Vuelve a ser titular ante Defensa y Justicia?

El sábado, a las 22.15, Newell’s se puso de cara a la primera cita que aparece como decisiva. Más temprano que tarde, la misma dupla Orsi-Gómez así calificó el partido ante Defensa y Justicia, y dijo que hay que ganar. Y para ello, estarían pensando en cambios en relación al once que perdió con Boca en la Bombonera por 2 a 0.

Y todo hace pensar que las variantes pueden estar de la mitad de cancha para adelante. Que la defensa no se tocará y jugará con Gabriel Arias; Armando Méndez, Sául Salcedo, Nicolás Goitea y Martín Luciano. Las lesiones de los zagueros centrales Bruno Cabrera, Ian Glavinovch y Oscar Salomón difícilmente promuevan un cambio de esquema.

En el medio, la dupla parece ir apostando por un doble 5 decididamente. Y de ellos, Rodrigo Herrera parece ser uno de los preferidos, mientras que Jerónimo Gómez Mattar está haciendo sus primeras armas en primera y ante Boca fue sustituido rápido. ¿Hay lugar para David Sotelo o Luca Regiardo?

>>Leer más: Newell's vs Defensa y Justicia: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Los cambios en Newell's estarían adelante

De los cuatro que completarían el cuadro de los once, dos parecen ser números puestos. Uno seguro, Luciano Herrera, mientras que Facundo Guch parece ir por el mismo camino.

En cambio, Matías Cóccaro y Walter Núñez no tendrían su lugar asegurado, sobre todo el último. Claro que en caso de ser sustituido solo él, habrá que ver si la dupla opta por devolver el lugar a Valentino Acuña, con lo cual el esquema sería 4-2-3-1, o juega con dos 9 decididamente, con Michael Hoyos con más chances que el Colo Juan Ignacio Ramírez, y se pasaría al 4-4-2.

El plantel entrena en la tarde de este viernes, en principio en el Coloso, aunque podría volver a correrse a Bella Vista como el jueves. Ahí se tendrá un panorama más claro.

Noticias relacionadas
newells vs defensa y justicia: hora, canal y posibles formaciones por el torneo apertura

Newell's vs Defensa y Justicia: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Cocoliso González hizo pocos goles en Newells, pero importantes. Su contrato venció y quedó libre. Quería seguir, pero al club no le interesó. 

Quería seguir en Newell's, lo dejaron ir y ahora puede jugar la Copa con otro equipo

Tras no ser tenido en cuenta, Martín Fernández Figueira dejó Newells.

¿Qué pasará con el cupo que se abrió para Newell's por la salida de un volante?

Espinoza estará a cargo del partido en Mar del Plata, mientras que Viola hará lo propio en el Coloso.

Central y Newell's ya conocen los árbitros para los partidos del fin de semana

Ver comentarios

Las más leídas

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Newells vs Defensa y Justicia: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Defensa y Justicia: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Lo último

Netflix dio a conocer el tráiler y la fecha de estreno de Parque Lezama, la nueva película de Campanella

Netflix dio a conocer el tráiler y la fecha de estreno de "Parque Lezama", la nueva película de Campanella

Mercedes-Benz producirá la Sprinter automática en Argentina y apunta a reforzar las exportaciones

Mercedes-Benz producirá la Sprinter automática en Argentina y apunta a reforzar las exportaciones

Detalles sobre el traslado del sable de San Martín, que estará apenas unas horas en San Lorenzo

Detalles sobre el traslado del sable de San Martín, que estará apenas unas horas en San Lorenzo

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Cuenta con decenas de oficinas y ya hay varios interesados en ocupar el inmueble que albergó a bancos y entidades nacionales durante varios años

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses
Detalles sobre el traslado del sable de San Martín, que estará apenas unas horas en San Lorenzo
politica

Detalles sobre el traslado del sable de San Martín, que estará apenas unas horas en San Lorenzo

El ocurrente contraataque de un rosarino a la Oficina de Respuestas Oficial del gobierno nacional
Política

El ocurrente contraataque de un rosarino a la Oficina de Respuestas Oficial del gobierno nacional

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau
La Ciudad

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Ian Moche a Lilia Lemoine: No guardo rencor porque se puede equivocar
Información General

Ian Moche a Lilia Lemoine: "No guardo rencor porque se puede equivocar"

Un juez federal de Rosario imputado por corrupción manejará tres juzgados
POLICIALES

Un juez federal de Rosario imputado por corrupción manejará tres juzgados

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Newells vs Defensa y Justicia: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Defensa y Justicia: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur

Ovación
Copa Davis: Argentina arranca la serie con Corea del Sur con Thiago Tirante
Ovación

Copa Davis: Argentina arranca la serie con Corea del Sur con Thiago Tirante

Copa Davis: Argentina arranca la serie con Corea del Sur con Thiago Tirante

Copa Davis: Argentina arranca la serie con Corea del Sur con Thiago Tirante

¿Se vienen cambios en Newells para enfrentar a Defensa y Justicia?

¿Se vienen cambios en Newell's para enfrentar a Defensa y Justicia?

Juegos Olímpicos de Invierno: los otros juegos, con presencia argentina en busca de hacer historia

Juegos Olímpicos de Invierno: los "otros" juegos, con presencia argentina en busca de hacer historia

Policiales
El hijo de una víctima de la Triple A denunció al exjuez Bailaque y a un grupo de fiscales

Por Miguel Pisano
Policiales

El hijo de una víctima de la Triple A denunció al exjuez Bailaque y a un grupo de fiscales

Ladrones rosarinos asaltaban casas del sur provincial: tres detenidos y botines recuperados

Ladrones rosarinos asaltaban casas del sur provincial: tres detenidos y botines recuperados

Un juez federal de Rosario imputado por corrupción manejará tres juzgados

Un juez federal de Rosario imputado por corrupción manejará tres juzgados

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur

La Ciudad
Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses
La ciudad

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Paro en la UNR: el gremio docente confirmó la medida contra la reforma laboral

Paro en la UNR: el gremio docente confirmó la medida contra la reforma laboral

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina

Una causa social y solidaria enciende la expectativa de un torneo de vóley en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Una causa social y solidaria enciende la expectativa de un torneo de vóley en Rosario

Ley penal juvenil: suben un año la edad de punibilidad y acuerdan la hoja de ruta

Por Facundo Borrego
Política

Ley penal juvenil: suben un año la edad de punibilidad y acuerdan la hoja de ruta

La Legislatura trazó la hoja de ruta para la renovación de la Corte
Politica

La Legislatura trazó la hoja de ruta para la renovación de la Corte

Una calle de Rosario cambió de nombre y ahora recuerda la Masacre de Napalpí
La Ciudad

Una calle de Rosario cambió de nombre y ahora recuerda la Masacre de Napalpí

Anuncian recomposición de sueldos y más cobertura social para policías
POLICIALES

Anuncian recomposición de sueldos y más cobertura social para policías

Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales
Policiales

Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales

Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL
La Región

Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL

La Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial
Política

La Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial

Tottenham definió el futuro de Alejo Veliz en Central: qué pasará con el delantero
Ovación

Tottenham definió el futuro de Alejo Veliz en Central: qué pasará con el delantero

Banega y su regreso al Coloso después de una salida silenciosa y por la puerta de atrás

Por Hernán Cabrera
Ovación

Banega y su regreso al Coloso después de una salida silenciosa y por la puerta de atrás

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo
LA CIUDAD

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Le dispararon cinco tiros a un vecino de Parque Casas para robarle una moto
Policiales

Le dispararon cinco tiros a un vecino de Parque Casas para robarle una moto

El gobierno envió a Diputados el acuerdo Mercosur-Unión Europea
Política

El gobierno envió a Diputados el acuerdo Mercosur-Unión Europea

Una de las sedes mundialistas de México sufre un brote de sarampión
Información General

Una de las sedes mundialistas de México sufre un brote de sarampión

Oficialismo y oposición reaccionaron ante la Oficina de Respuesta Oficial
Política

Oficialismo y oposición reaccionaron ante la Oficina de Respuesta Oficial

Las consultoras anticiparon el número del IPC de enero con una leve desaceleración
Economía

Las consultoras anticiparon el número del IPC de enero con una leve desaceleración

Desconfianza en el Indec: la CGT prepara un índice propio de inflación
Economía

Desconfianza en el Indec: la CGT prepara un índice propio de inflación

Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro
La Ciudad

Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro

Santa Fe habilita descuentos de hasta un 30 % en Ingresos Brutos con el pago de la luz
La Ciudad

Santa Fe habilita descuentos de hasta un 30 % en Ingresos Brutos con el pago de la luz

La exesposa de Bill Gates y los documentos del caso Epstein: Es muy doloroso
Información General

La exesposa de Bill Gates y los documentos del caso Epstein: "Es muy doloroso"