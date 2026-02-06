Operativo de tránsito por la Marcha Antifascista: qué calles estarán cortadas

La concentración será en la Plaza San Martín a las 17, para marchar desde las 18 por el microcentro hasta el Parque Nacional a la Bandera

Con motivo de la realización de la Marcha del "Orgullo Antifascista y Antirracista" , que se llevará a cabo este sábado 7 de febrero por la tarde, la Municipalidad de Rosario dispondrá cortes y desvíos de tránsito para que sea posible el ordenamiento vehicular en la zona afectada.

La concentración será en la plaza San Martín a las 17, para marchar desde las 18 por el microcentro hasta el Parque Nacional a la Bandera , lo que obligará a interrumpir el tránsito al paso de la manifestación.

El recorrido será por las calles Dorrego hasta San Lorenzo, y luego continuará por Laprida, Córdoba hasta finalizar en el Monumento Nacional a la Bandera. Desde la Secretaría de Control y Convivencia informaron que los cortes de circulación se irán sucediendo en virtud de los avances de la marcha, a la par que habrá personal dispuesto en las calles que puedan cruzarla para efectuar los desvíos correspondientes.

Además, desde la Municipalidad aseguraron que a medida que la columna de manifestantes vaya adelantándose, se irán levantando los cortes y restableciendo la circulación normal.

La Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista en Rosario

Este sábado, Rosario vuelve a salir a las calles en el marco de la segunda Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista. La primera convocatoria se dio en repudio al discurso del presidente Javier Milei en Davos el 23 de enero del 2025. Allí el mandatario instó a "eliminar el virus de la ideología woke" y se refirió en términos insultantes respecto del colectivo LGBT+, el feminismo y los migrantes, además de insistir en negar la brecha de género y hasta denostar la figura del femicidio como agravante.

Las fuertes declaraciones del libertario, instaron al colectivo a salir a la calle en distintos puntos del país y Rosario no fue la excepción: más de 50 mil personas se encontraron en el Monumento a la Bandera el 1º de febrero del 2025. Ahora, casi un año después, una nueva convocatoria antifascista tomará lugar en la ciudad.

"Contra la reforma laboral. Contra las políticas neoliberales. Contra el hambre, la violencia y la exclusión. Acá no sobra nadie. Ninguna vida es descartable", es la consigna de este año.

El colectivo LGBTIQ+, agrupaciones civiles, políticas y manifestantes silvestres se congregarán este sábado a las 17 en Plaza San Martín, para luego marchar hacia el Monumento a la Bandera a partir de las 18.