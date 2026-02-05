Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Un cuidacoches que hace unos días había sido denunciado por agredir a una empleada de comercio fue detenido el miércoles a la tarde en la zona del Paseo del Siglo, en pleno microcentro de Rosario. Fue durante un procedimiento realizado por agentes de la Secretaría de Control de la Municipalidad con el apoyo de la Policía provincial.

Todo comenzó el viernes pasado a partir de la difusión que tuvo en un canal de televisión de un video en el que se observaba a una persona agrediendo con un escupitajo (en el marco de una discusión) a una empleada de un comercio de calle España al 700.

De acuerdo con lo que se informó en ese entonces, el hombre que aparecía como agresor era alguien que habitualmente cuidaba vehículos en la cuadra. En ese marco, este miércoles por la tarde agentes de Control y la Policía hallaron a esa persona en la misma cuadra y procedieron a su detención. Fue derivado a las seccional 2ª.

El secretario de Control, Diego Herrera, destacó el hecho y volvió a hacer hincapié en la necesidad de una Ley provincial que establezca no solo la prohibición, sino también sanciones más severas.

“El tema actualmente es muy difícil de abordar porque no hay normativas claras ni locales ni provinciales. Y tampoco se soluciona con una prohibición a nivel municipal. Lo único que se puede hacer es labrar un acta. Por eso necesitamos algo que tenga más fuerza, y eso es través de una ley provincial. Nosotros hacemos gran cantidad de intervenciones y ya sabemos que después, muchas veces, el cuidacoche vuelve al mismo lugar. Tenemos que terminar con eso. En él mientras tanto, vamos a seguir con mucha presencia en el territorio”, destacó el funcionario.

Vale recordar que el debate sobre la actividad de los cuidacoches en la provincia de Santa Fe sigue pendiente en la Legislatura. Los municipios, incluido Rosario, reclaman una norma clara que permita una sanción, pero la falta de tipificación en el Código Contravencional limita la acción policial. Actualmente, las detenciones se limitan a averiguación de datos y no pueden exceder las seis horas si no hay delito.

En tanto, y en el marco de los operativos desarrollados en eventos masivos y en los controles cotidianos en el espacio público, principalmente en parques, plazas y calles de mayor afluencia y circulación vehicular, agentes de Control y efectivos policiales ya detuvieron a más de 300 cuidacoches en los últimos dos años. Las intervenciones se realizan a diario y a toda hora, y tienen el objetivo de corroborar antecedentes penales, verificar el comportamiento de quienes llevan adelante la actividad, prevenir situaciones de extorsión y tener un mayor control de los espacios públicos.