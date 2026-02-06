Sensini: "Somos un equipo en formación y eso no es fácil explicarle a la gente de Newell's"

Roberto Sensini explicó sobre el momento de Newell's y fue tajante sobre el regreso de Messi. "Yo creo cuando Leo quiera volver lo va a decidir él"

Cerca de cumplirse dos meses de la nueva comisión directiva de Newell's comandada por Ignacio Boero , el director deportivo Roberto Sensini dio un informe detallado sobre la gestión deportiva actual. Incorporaciones, contratos y análisis del inicio de la Liga Profesional.

“Somos un equipo en formación y eso no es fácil explicarle a la gente cuando sacamos 1 de 9 puntos en juego. Creo que hicimos un mercado de pases de la mejor manera posible”, tiró Roberto Sensini sobre el presente deportivo del equipo en las tres primeras fechas y defendió las incorporaciones en el mercado de pases.

Sensini también fue muy directo sobre rumores que circularon en los últimos días sobre un supuesto operativo retorno de Lionel Messi 2027. El directivo fue tajante: “No sé de dónde salió la versión, tengo la esperanza de que en algún momento Leo vuelva. Yo creo que cuando Messi quiera volver, lo va a decidir él y no lo vamos a llamar nosotros”, afirmó.

En la rueda de prensa, Boquita Sensini detalló lo que hicieron desde que son gobierno. "Tras las elecciones se confirmó la dupla técnica de Orsi-Gomez como cuerpo técnico y se gestionaron 14 contratos que vencían, incluyendo la venta de Luciano Herrera (con beneficio económico y cobro de deuda anterior) y la renovación automática de Ever Banega. Nos sentamos a hablar con Ever y él mismo nos dijo que no iba a seguir“, sostuvo Sensini.

Movimiento de jugadores

Boquita también detalló sobre los jugadores que volvieron al club. “Se reincorporaron jugadores que volvían de préstamo e iniciamos la búsqueda de refuerzos clave pedidos por el cuerpo técnico. Se explicó las incorporaciones de varios jugadores como Oscar Salomón (negociado con Boca), Gabriel Arias (experiencia y liderazgo), Nicolás Goitea (préstamo con opción), Bruno Cabrera, Gabriel Risso Patrón, Rodrigo Herrera (se compró el 80 por ciento del pase) , Walter Núñez, Facundo García, Michael Hoyos y Matías Cóccaro (tras gran competencia con otros clubes) y la renovación de juveniles clave como Valentino Acuña y Jerónimo Gómez Mattar, asegurando las cláusulas de salida como protección del capital del club”, sostuvo.

Sobre el presente del mal inicio del torneo (un punto en tres partidos), dijo: “Es un equipo que está en formación con 10 a 12 jugadores nuevos, se requiere paciencia y tengo toda la confianza al cuerpo técnico. Lo veo en cada entrenamiento”, explicó Sensini.

Roberto Sensini y Noguera

“La situación del jugador Fabián Noguera es que no se llegó a un acuerdo para bajar su pretensión salarial y estirar el contrato, por lo que no entrena con el grupo por decisión institucional", apuntó Sensini.

En cuanto al tema de los extranjeros, expresó: “Se abordó el tema de los cupos de extranjeros, se cuenta con autorización temporal para tener seis jugadores foráneos debido al regreso de Juan Ignacio Ramírez, pero se prioriza potenciar a los juveniles antes que incorporar por incorporar”.