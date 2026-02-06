La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: las lluvias se alejan y vuelve el calor, pero no por mucho tiempo

La humedad dominará el ambiente y se espera un repunte en las temperaturas durante el fin de semana, aunque se vienen días cambiantes

6 de febrero 2026 · 22:22hs
Se esperan muy buenas condiciones para el tiempo del fin de semana en Rosario.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Se esperan muy buenas condiciones para el tiempo del fin de semana en Rosario.

Las lluvias que fueron el común denominador este viernes en Rosario quedaron atrás. La humedad pasará a ser protagonista en el ambiente de la ciudad y si bien el tiempo será agradable, las temperaturas tendrán un repunte durante el fin de semana y volverá el calor. Sin embargo, este panorama no durará mucho tiempo.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) marca que Rosario tendrá un sábado con una temperatura mínima de 18º y una máxima de 32º, con cielo totalmente despejado durante toda la jornada.

Hacia el domingo, desde el SMN prevén las mismas cifras en las temperaturas. La única excepción será el cielo: estará despejado hasta la tarde, momento en el que comenzarán a aparecer algunas nubes hasta la noche inclusive.

Para el lunes, el organismo nacional anticipa que podrían volver las lluvias hacia el final de la jornada con algunos chaparrones. Además, marcaron que cabe la posibilidad de un nuevo descenso de temperatura, aunque muy leve, ya que la máxima apenas llegará a los 29 grados.

