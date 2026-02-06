La Capital | Ovación | Newell's

"¿Messi va a jugar en este Newell's? No va a venir, no es el equipo para él"

Hace pocos días un directivo rojinegro dijo que había un plan en marcha para traerlo en 2027. Ya surgen las primeras reacciones.

6 de febrero 2026 · 15:27hs
Messi

Messi, con la camiseta de Inter Miami. Vivas dijo que no vendrá a Newell's, como dijo un directivo. 

Hace unas pocas horas, la frase de un alto directivo de Newell's impactó en el mundo del fútbol. "Estamos trabajando para traer a Messi en el primer semestre de 2027", dijo el vicepresidente Juan Manuel Medina. Y el anuncio se potenció en las redes.

Que Lionel Messi juegue en Newell's es un viejo sueño de los rojinegros. Además, el propio campeón del mundo dijo más de una vez que también era el suyo. Sin embargo, hasta ahora nunca estuvo ni cerca de convertirse en una realidad.

Quizás por eso la afirmación de Medina hizo mucho ruido. De todos modos, como el directivo rojinegro no dio ningún detalle, muchos interpretaron que se trató de una frase de ocasión en un momento en el que el equipo no obtiene resultados.

Leer más: Newell's vs Defensa y Justicia: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Quien salió a poner seriamente en duda la posibilidad de que Messi venga a Newell's es Claudio Vivas, que había sido la persona elegida para ser el director deportivo del club en el caso de que Cristian D'Amico ganara las elecciones del 14 de diciembre. Quien ocupa ese cargo hoy, con Ignacio Boero como presidente, es Roberto Sensini.

"¿Messi va a jugar en este equipo? No lo creo. Firmó contrato hasta 2028 en Inter Miami. ¿Entonces para qué salimos a decir que estamos trabajando para traerlo a Newell's", dijo Vivas cuando le preguntaron sobre el tema.

"Messi no va a venir a Newell's"

Más adelante, el entrenador que se inició como ayudante de Marcelo Bielsa agregó: "Messi no va a venir a Newell's, no es el escenario para una persona como él, que va a jugar el Mundial dentro de seis meses".

Leer más: Quería seguir en Newell's, lo dejaron ir y ahora puede jugar la Copa Libertadores

Por otra parte, Vivas habló con preocupación sobre la situación deportiva de Newell's y sobre el muy mal comienzo del equipo en una temporada en la que debe sacar muchos puntos para no complicarse con la posibilidad de perder la categoría.

"Estoy muy preocupado", dijo y se refirió a la pobre cosecha de puntos del equipo si se suman la temporada 2025 y lo que va de la 2026. Y añadió: "En cuanto al promedio, estamos (en el lugar) 26 o 27, estoy muy preocupado por eso".

