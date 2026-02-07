La Capital | Turismo | amor

Celebrar el amor con experiencias: una propuesta urbana para San Valentín

Con opciones en gastronomía de autor, el Palladio Hotel Buenos Aires – MGallery Collection presenta planes especiales para disfrutar el 14 de febrero

7 de febrero 2026 · 08:07hs
Una experiencia para disfrutar San Valentín que propone rituales de bienestar en pareja.

Una experiencia para disfrutar San Valentín que propone rituales de bienestar en pareja.

Este Día de San Valentín, el Palladio Hotel Buenos Aires – MGallery Collection propone celebrar el amor en clave urbana, con una serie de experiencias pensadas para compartir, disfrutar y reconectar. Ubicado en el corazón de Recoleta, el hotel combina gastronomía, bienestar y una cuidada ambientación para transformar la fecha en un momento especial, sin necesidad de salir de la ciudad.

La propuesta se enmarca en el concepto Romantic Chronicles de MGallery, una invitación a vivir el romance a través de experiencias sensoriales y personalizadas, con foco en los pequeños gestos y en la creación de recuerdos compartidos. En ese espíritu, el hotel apuesta por una celebración que pone en valor el tiempo juntos, el disfrute sin apuro y la atención al detalle.

Cena especial en Negresco Bistró

El sábado 14 de febrero, Negresco Bistró, el restaurante del hotel, ofrecerá una cena especial de cuatro pasos diseñada para convertir la noche de San Valentín en una experiencia gastronómica memorable. El menú incluye aperitivos de bienvenida, entradas en formato degustación, platos principales y postres a elección, con una propuesta que combina productos de calidad y presentaciones cuidadas.

El 14 de febrero se acerca y son muchas las parejas que buscan opciones para celebrar el amor.

El 14 de febrero se acerca y son muchas las parejas que buscan opciones para celebrar el amor.

La experiencia se completa con una selección de vinos, espumantes y bebidas sin alcohol, además de café, té y petit fours. Música en vivo y una ambientación especialmente pensada acompañan la velada.

Cocktails para brindar

Como parte de la celebración, Negresco Bar suma una carta especial de cocktails inspirados en San Valentín. Del 12 al 15 de febrero, entre las 18 y las 21, el bar invita a disfrutar de creaciones pensadas para compartir, en un entorno elegante y relajado.

Bienestar compartido

Durante febrero, el Secret Spa & Wellness Center presenta la experiencia Love & Health, una propuesta pensada para las parejas que buscan una pausa de bienestar en la ciudad. Incluye acceso al circuito de spa, con sauna, camas térmicas, ducha escocesa, jacuzzi y piscina exterior, además de una sesión de mindfulness y masajes en pareja.

La experiencia se completa con una tabla de quesos y fiambres artesanales y una copa de espumante, ideal para extender el momento y celebrar sin apuro.

Reflejo de la historia argentina

Palladio Hotel Buenos Aires – MGallery Collection es el único hotel cinco estrellas de la línea MGallery de Accor en Argentina. Emplazado en un edificio histórico de Recoleta, donde se registran episodios clave de la historia argentina, fusiona arquitectura con diseño contemporáneo y una cuidada experiencia de hospitalidad. Cuenta con 113 habitaciones amplias y luminosas, spa y wellness center, piscina al aire libre, terraza y una destacada propuesta gastronómica y de coctelería en Negresco Bistró y Negresco Bar.

Con una propuesta que combina gastronomía, bienestar y hospitalidad, el Palladio Hotel Buenos Aires se presenta como una opción para celebrar San Valentín desde la experiencia, en un entorno que invita a bajar el ritmo y disfrutar, en pleno Recoleta.

Más info:

Palladio Hotel Buenos Aires – MGallery Collection

Dirección: Av. Callao 924, Recoleta

Tel: (11) 4700-7500

Email: [email protected]

Web: https://palladiohotelbuenosaires.com

Instagram: @PalladioHotelBA | @negrescobistroybar

