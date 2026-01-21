La Capital | Ovación | Newell's

Newell's: los diez debuts de entrenadores rojinegros que antecedieron a la dupla Orsi-Gómez

Los últimos técnicos que pasaron por Newell's tuvieron más sonrisas que tristezas en el estreno. Ahora toca Talleres

Carlos Durhand

Carlos Durhand

21 de enero 2026 · 06:10hs
Juntos a la par. Favio Orsi y Sergio Gómez tendrán el gran desafío de reposicionar a Newell’s en la Liga Profesional.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Juntos a la par. Favio Orsi y Sergio Gómez tendrán el gran desafío de reposicionar a Newell’s en la Liga Profesional.

Técnico que debuta gana, dice un viejo axioma el fútbol. Y si bien los números en la realidad no son tan grandiosos como se supone, en Newell's esta frase se cumplió en la mayoría de las veces teniendo en cuenta a los últimos diez entrenadores que pasaron por el Parque Independencia, sin contar los interinatos.

De hechos, las estadísticas marcan que hubo seis triunfos leprosos, tres empates y una sola derrota rojinegra, en el primer partido oficial de los últimos diez estrategas que comandaron a la Lepra desde el banco de suplentes.

Ahora serán dos. Ya que esa responsabilidad la tendrán Favio Orsi y Sergio Gómez, quienes tendrán su bautismo de fuego el viernes en Córdoba contra Talleres y tratarán de cumplir con esta estadística logrando los tres puntos.

Héctor Bidoglio

Su primer cotejo fue el 30 de noviembre de 2018, en la fecha 14 de la Superliga 2018/19, cuando Newell’s venció 1 a 0 en el Coloso a Patronato de Paraná con tanto de Héctor Fértoli. Los once: Alan Aguerre; Facundo Nadalín, Stéfano Callegari, Fabricio Fontanini y Mariano Bíttolo (50’ Leonel Ferroni); Jerónimo Cacciabue, Braian Rivero, Mauro Formica y Víctor Figueroa; Héctor Fértoli (75’ Teodoro Paredes) y Francisco Fydriszewski (67’ Alexis Rodríguez).

Leer más: "¿Por qué Newell's?": Gabriel Arias explicó la razón que lo convenció de sumarse al equipo del Parque

Frank Kudelka

Su estreno fue el 28 de julio de 2019, en el inicio de la Superliga 2019/20. También fue con triunfo en el Marcelo Bielsa. Esta vez por 2 a 0 con festejos de Alexis Rodríguez y Lucas Albertengo. Los rojinegros salieron a la cancha con: Alan Aguerre; Facundo Nadalín (75’ Angelo Gabrielli), Cristian Lema, Santiago Gentiletti y Mariano Bíttolo; Jerónimo Cacciabue, Julián Fernández y Mauro Formica (82’ Denis Rodríguez); Alexis Rodríguez, Francisco Fydriszewski (62’ Lucas Albertengo) y Maximiliano Rodríguez.

Germán Burgos

El Mono debutó como DT de Newell’s el 19 de marzo de 2021, en el sexto capítulo de la Copa de la Liga Profesional de ese año. Fue con un empate 0 a 0 frente a Unión en Rosario. Formó con: Alan Aguerre; Manuel Capasso, Cristian Lema, Yonathan Cabral y Franco Negri (78’ Juan Pablo Freytes); Pablo Pérez, Juan Sebastián Sforza (61’ Julián Fernández) y Maximiliano Rodríguez (61’ Jerónimo Cacciabue); Justo Giani (ET Manuel Llano), Ignacio Scocco (70’ Enzo Cabrera)y Jonathan Cristaldo.

Fernando Gamboa

La última vez que la Lepra debutó contra Talleres de Córdoba fue en la Liga Profesional 2021 con el Negro Gamboa como DT. Aquel 17 de julio de 2021, los rojinegros tras ir perdiendo 2 a 0 en el Parque, lo dieron vuelta, y se impusieron por 3 a 2 con tantos de Gabriel Compagnucci, Juan Garro y Jonathan Cristaldo. El equipo fue el siguiente: Alan Aguerre; Franco Escobar (58’ Gabriel Compagnucci), Cristian Lema, Facundo Mansilla y Mariano Bíttolo; Jerónimo Cacciabue, Julián Fernández (33’ Juan Sebastián Sforza), Nicolás Castro (89’ Guillermo Balzi) y Ramiro Sordo (58’ Juan Garro); Ignacio Scocco y Jonathan Cristaldo.

Leer más: Newell's y Central ya conocen los árbitros para cruzarse con los cordobeses en el debut del Apertura

Javier Sanguinetti

Se presentó el 10 de febrero de 2022, en la 1ª fecha de la Copa Liga Profesional 2022. Fue con éxito ya que Newell’s derrotó de local 1 a 0 a Defensa y Justicia con tanto de Francisco González. Su primera formación estuvo compuesta por: Mauricio Arboleda; Armando Méndez, Cristian Lema, Willer Ditta y Leonel Vangioni; Pablo Pérez (64’ Jerónimo Cacciabue), Julián Fernández y Nicolás Castro; (83’ Guillermo Balzi); Juan Garro, Ramiro Sordo (64’ Juan Manuel García) y Francisco González (67’ Justo Giani).

Gabriel Heinze

El Gringo debutó en Vicente López con empate en dos tantos frente a Platense. Fue el 29 de enero de 2023 en el marco de la primera fecha de la Liga Profesional 2023. Los tantos los hicieron Ramiro Sordo y Francisco González. El once: Lucas Hoyos; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Willer Ditta y Bruno Pittón; Iván Gómez (80’ Pablo Pérez), Juan Sforza y Guillermo Balzi (58’ Djorkaeff Reasco); Ramiro Sordo, Genaro Rossi (58’ Nazareno Funez) y Francisco González (92’ Giani).

Mauricio Larriera

Newell’s volvió a ganar en el debut de un DT. El uruguayo tuvo su bautismo el 25 de enero de 2024, en Santiago del Estero, contra Central Córdoba. El triunfo fue por 1 a 0 en el arranque de la Copa Liga Profesional 2024 y el tanto lo metió Giovani Chiaverano. Formó con: Ramiro Macagno; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Ian Glavinovich y Angelo Martino; David Sotelo (85’ Leonel Vangioni), Franco Díaz (64’ Jerónimo Cacciabue), Ever Banega (79’ Chiaverano) y Brian Aguirre; Ignacio Schor (64’ Juan Ramírez) y Guillermo May (85’ Misael Jaime).

Sebastián Méndez

El Gallego solamente pudo ganar los tres puntos en su debut. El resto fueron 5 empates y 4 derrotas. Su única alegría en el banco leproso data del 19 de julio de 2024 (fecha 6 de la Liga Profesional de ese año), cuando en la cancha de Huracán derrotó por 1 a 0 a Barracas Central con un gol en contra del arquero local Sebastián Moyano.

Alistó a: Ramiro Macagno; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Tomás Jacob y Angelo Martino; Juan Ignacio Méndez, Julián Fernández y Ever Banega (85’ Horacio Gabriel Carabajal); Fernando Cardozo (74’ Jeremías Pérez Tica), Juan Ignacio Ramírez y Francisco González (85’ Silvetti).

Leer más: Otra cara nueva en el Parque: Newell's oficializó un refuerzo tras una semana de espera

Mariano Soso

Inició su corta campaña como DT de la Lepra el 2 de diciembre de 2024 con una igualdad sin abrir el marcador como visitante de Atlético Tucumán, en la fecha 25 de la Liga Profesional 2024.

Los primeros componentes de su equipo tuvieron estos nombres: Josué Reinatti; Armando Méndez (86’ Augusto Schott), Tomás Jacob, Gustavo Velázquez, Saúl Salcedo y Leonel Vangioni (72’ Angelo Martino); Tomás Pérez, Ever Banega (86’ Horacio Gabriel Carabajal) y Matko Miljevic (72’ Juan Ignacio Méndez); Mateo Silvetti y Giovani Chiaverano (57’ Juan Ignacio Ramírez).

Cristian Fabbiani

El Ogro fue el único de los últimos diez entrenadores de Newell’s que perdió en su debut. Fue por 2 a 0 ante Barracas Central como visitante, el 24 de febrero de 2025 (Fecha 7 del Apertura 2025).

Se decidió por este equipo: Keylor Navas; Alejo Montero, Saúl Salcedo, Luciano Lollo, Víctor Cuesta y Brian Calderara (56’ Alejo Tabares); Luciano Herrera (75’ Nazareno Funez), Juan Ignacio Méndez (58’ David Sotelo), Ever Banega y Mateo Silvetti (58’ Gonzalo Maroni); Juan Manuel García (75’ Carlos González).

