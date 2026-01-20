Newell's y Central ya conocen los árbitros para cruzarse con los cordobeses en el debut del Apertura

El fin de semana comienza el torneo Apertura y tanto Newell's, que visitará a Talleres en Córdoba, con el estreno de la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez; como Central, que recibirá a Belgrano, con el estreno del DT Jorge Almirón, ya conocen los árbitros para su primer test oficial del 2026.
El viernes 23 de enero, a las 22.15, Newell's visitará a Talleres (Zona A). El árbitro será Luis Lobo Medina, secundado por Miguel Savorani y Juan Del Fueyo como asistentes. El cuarto árbitro será Mauricio Martín, en el VAR estará Germán Delfino y en AVAR: Diego Verlotta.
Mientras que el sábado 24 de enero, a las 22, Central recibirá a Belgrano (Zona B), con arbitraje de Yael Falcón Pérez. Los asistentes serán: Facundo Rodríguez y Agustín Méndez. El cuarto: Joaquín Gil. En el VAR estará Jorge Baliño y en AVAR: Javier Mihura.
Todo el cronograma de la Fecha 1 del Apertura
Jueves 22 de enero
17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal)
Árbitro: Edgardo Zamora
Asistente 1: Pablo Gualtieri
Asistente 2: Sebastían Pumetti
Cuarto Arbitro: Sebastián Bresba
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Mauro Ramos Errasti
20.00 Unión – Platense (Zona A)
Árbitro: Pablo Echavarría
Asistente 1: Iván Núñez
Asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto Arbitro: Álvaro Carranza
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Julio Fernández
20.00 Banfield – Huracán (Zona B)
Árbitro: Bruno Amiconi
Asistente 1: Walter Ferreyra
Asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto Arbitro: Gonzalo Pereira
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Diego Martín
22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Asistente 1: Gabriel Chade
Asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto Arbitro: Federico Benítez
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Laura Fortunato
22.15 Instituto – Vélez (Zona A)
Árbitro: Andrés Merlos
Asistente 1: Damián Espinoza
Asistente 2: Joaquín Bagano
Cuarto Arbitro: Maximiliano Jerez
VAR: José Carreras
AVAR: Javier Uziga
Viernes 23 de enero
19.00 San Lorenzo – Lanús (Zona A)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Asistente 1: Pablo González
Asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto Arbitro: Wenceslao Meneses
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Lucas Germanotta
20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A)
Árbitro: Nazareno Arasa
Asistente 1: Diego Bonfa
Asistente 2: Federico Cano
Cuarto Arbitro: Maximiliano Macheroni
VAR: Salome Di Iorio
AVAR: Juan Pafundi
22.15 Talleres – Newell’s (Zona A)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Asistente 1: Miguel Savorani
Asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto Arbitro: Mauricio Martín
VAR: Germán Delfino
AVAR: Diego Verlotta
22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B)
Árbitro: Brian Ferreyra
Asistente 1: José Castelli
Asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto Arbitro: Lucas Cavallero
VAR: Gaston Monson Brizuela
AVAR: Marcos Horticolou
Sábado 24 de enero
17.00 Barracas Central – River (Zona B)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Asistente 1: Juan Mamani
Asistente 2: Adrian Delbarba
Cuarto Arbitro: Julián Jerez
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Jorge Broggi
19.30 Gimnasia – Racing (Zona B)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Asistente 1: Pablo Acevedo
Asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto Arbitro: Guido Mascheroni
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Nelson Sosa
22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Asistente 1: Facundo Rodríguez
Asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto Arbitro: Joaquín Gil
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Javier Mihura
Domingo 25 de enero
18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A)
Árbitro: Sebastián Zunino
Asistente 1: Juan Pablo Belatti
Asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto Arbitro: Juan Cruz Robledo
VAR: Ariel Penel
AVAR: Javier Delbarba
21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
Árbitro: Felipe Viola
Asistente 1: Gerardo Lencina
Asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto Arbitro: Martín Despósito
VAR: Yamil Possi
AVAR: Sebastián Habib
21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B)
Árbitro: Andrés Gariano
Asistente 1: Hugo Páez
Asistente 2: Gisella Trucco
Cuarto Arbitro: Nahuel Viñas
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Juan Pablo Loustau