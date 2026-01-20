La Capital | Ovación | Newell's

Newell's y Central ya conocen los árbitros para cruzarse con los cordobeses en el debut del Apertura

Newell's visitará el viernes a Talleres en Córdoba y Central será local el sábado en el Gigante frente a Belgrano.

20 de enero 2026 · 17:20hs
El árbitro Luis Lobo Medina dirigirá Newells ante Talleres en Córdoba.

El árbitro Luis Lobo Medina dirigirá Newell's ante Talleres en Córdoba.

El fin de semana comienza el torneo Apertura y tanto Newell's, que visitará a Talleres en Córdoba, con el estreno de la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez; como Central, que recibirá a Belgrano, con el estreno del DT Jorge Almirón, ya conocen los árbitros para su primer test oficial del 2026.

El viernes 23 de enero, a las 22.15, Newell's visitará a Talleres (Zona A). El árbitro será Luis Lobo Medina, secundado por Miguel Savorani y Juan Del Fueyo como asistentes. El cuarto árbitro será Mauricio Martín, en el VAR estará Germán Delfino y en AVAR: Diego Verlotta.

Mientras que el sábado 24 de enero, a las 22, Central recibirá a Belgrano (Zona B), con arbitraje de Yael Falcón Pérez. Los asistentes serán: Facundo Rodríguez y Agustín Méndez. El cuarto: Joaquín Gil. En el VAR estará Jorge Baliño y en AVAR: Javier Mihura.

Todo el cronograma de la Fecha 1 del Apertura

Jueves 22 de enero

17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal)

Árbitro: Edgardo Zamora

Asistente 1: Pablo Gualtieri

Asistente 2: Sebastían Pumetti

Cuarto Arbitro: Sebastián Bresba

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Mauro Ramos Errasti

20.00 Unión – Platense (Zona A)

Árbitro: Pablo Echavarría

Asistente 1: Iván Núñez

Asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto Arbitro: Álvaro Carranza

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Julio Fernández

20.00 Banfield – Huracán (Zona B)

Árbitro: Bruno Amiconi

Asistente 1: Walter Ferreyra

Asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto Arbitro: Gonzalo Pereira

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Diego Martín

22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Asistente 1: Gabriel Chade

Asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto Arbitro: Federico Benítez

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Laura Fortunato

22.15 Instituto – Vélez (Zona A)

Árbitro: Andrés Merlos

Asistente 1: Damián Espinoza

Asistente 2: Joaquín Bagano

Cuarto Arbitro: Maximiliano Jerez

VAR: José Carreras

AVAR: Javier Uziga

Viernes 23 de enero

19.00 San Lorenzo – Lanús (Zona A)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Asistente 1: Pablo González

Asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto Arbitro: Wenceslao Meneses

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Lucas Germanotta

20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A)

Árbitro: Nazareno Arasa

Asistente 1: Diego Bonfa

Asistente 2: Federico Cano

Cuarto Arbitro: Maximiliano Macheroni

VAR: Salome Di Iorio

AVAR: Juan Pafundi

22.15 Talleres – Newell’s (Zona A)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Asistente 1: Miguel Savorani

Asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto Arbitro: Mauricio Martín

VAR: Germán Delfino

AVAR: Diego Verlotta

22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B)

Árbitro: Brian Ferreyra

Asistente 1: José Castelli

Asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto Arbitro: Lucas Cavallero

VAR: Gaston Monson Brizuela

AVAR: Marcos Horticolou

Sábado 24 de enero

17.00 Barracas Central – River (Zona B)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Asistente 1: Juan Mamani

Asistente 2: Adrian Delbarba

Cuarto Arbitro: Julián Jerez

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Jorge Broggi

19.30 Gimnasia – Racing (Zona B)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Asistente 1: Pablo Acevedo

Asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto Arbitro: Guido Mascheroni

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Nelson Sosa

22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Asistente 1: Facundo Rodríguez

Asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto Arbitro: Joaquín Gil

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Javier Mihura

Domingo 25 de enero

18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A)

Árbitro: Sebastián Zunino

Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto Arbitro: Juan Cruz Robledo

VAR: Ariel Penel

AVAR: Javier Delbarba

21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Gerardo Lencina

Asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto Arbitro: Martín Despósito

VAR: Yamil Possi

AVAR: Sebastián Habib

21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B)

Árbitro: Andrés Gariano

Asistente 1: Hugo Páez

Asistente 2: Gisella Trucco

Cuarto Arbitro: Nahuel Viñas

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Juan Pablo Loustau

