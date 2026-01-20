La Capital | Ovación | Newell's

"¿Por qué a Newell's?": Gabriel Arias explicó la razón que lo convenció de sumarse al equipo del Parque

El arquero dijo que lo recibieron muy bien y sostuvo que se siente muy identificado con la forma de ser de la dupla Orsi-Gómez

20 de enero 2026 · 18:29hs
Gabriel Arias

Gabriel Arias, en una de las prácticas de Newell's. Dijo que vino encantado por la invitación de la dupla Orsi-Gómez.

Newell's está cerrando la pretemporada y se prepara para su primer compromiso en el torneo Apertura, el viernes ante Talleres, en Córdoba. Será un partido especial, ya que el equipo del Parque estrenará entrenadores y también debutarán varios futbolistas que llegaron en el actual mercado de pases.

En lo que va del mercado, Newell's incorporó nueve jugadores, casi un equipo titular entero, y todavía sigue activo en el mercado. Uno de los jugadores que interesan a la dupla técnica de Favio Orsi y Sergio Gómez es Gonzalo Abrego, por quien todavía hay negociaciones en marcha.

El último refuerzo confirmado es Gonzalo Herrera, que viene de Defensa y Justicia. El volante fue campeón con Orsi-Gómez del Apertura 2025, con Platense, y es uno de los jugadores que la dupla pidió especialmente.

Gabriel Arias, el primer refuerzo

El primero fue Gabriel Arias, quien quedó libre de Racing y eligió venir a Newell's pese a que tenia otras ofertas, entre ellas de Universidad de Chile. El arquero muy probablemente sea uno de los refuerzos que hagan su debut con la camiseta rojinegra este viernes en Córdoba.

En una entrevista con un canal porteño, Arias se mostró feliz por estar en Newell's, dijo que respeta a los arqueros que ya estaban en el club y contó que tanto ellos como el resto de sus compañeros lo recibieron muy bien.

"Me siento identificado con Orsi y Gómez"

También contó por qué eligió venir a Newell's. "Me llamaron Favio y el Negro (Orsi y Gómez) y me demostraron unas ganas tremendas de poner a Newell's donde supo estar, peleando títulos, campeonatos, estando en lo más alto de la tabla", dijo.

Y añadió: "Me motivó la forma en que me hablaron, cómo viven el día a día, los entrenamientos. Me siento muy identificado con ellos".

En ese sentido, dijo que es muy exigente consigo mismo y también con sus compañeros de equipo. "Es algo que no puedo evitar, siempre quiero mejorar, siempre quiero lo máximo", aseguró. Y remató: "Es mi forma de ser, es lo que quiero".

