Newell's, levántate y salta: la Lepra se juega a todo o nada el boleto a cuartos de Copa Argentina

El rojinegro choca este miércoles con Atlético Tucumán, en el Padre Martearena de Salta, por los octavos de final de la Copa. La primera final antes del clásico.

Lucas Vitantonio

Lucas Vitantonio

13 de agosto 2025 · 06:10hs
Capitán y bandera. Éver Banega

Leonardo Vincenti / La Capital

Capitán y bandera. Éver Banega, el que marca el camino en el fútbol de Newell's.

Es un partido donde para que haya “mañana”, Newell's tendrá que escribir una victoria frente al chivo Atlético Tucumán, sea en el tiempo reglamentario como a través de una hipotética definición por penales. Ganar en este caso no es lo más importante: es lo único. Lo sabe el Ogro Fabbiani, lo saben sus muchachos y también los hinchas leprosos que acompañan al equipo en esta excursión llena de ilusión a Salta capital.

El premio es más que jugoso, es meterse en los cuartos de final de la Copa Argentina, el certamen federal que conduce por el camino más corto a la selecta Copa Libertadores de América. Y si el rojinegro logra doblegar al Decano tucumano, en el partido que jugará este miércoles, a partir de las 19.30, ya sabe que lo espera Belgrano en lo que sería un duelo rumbo a la semifinal del torneo.

Por eso toda la esperanza y el anhelo de hacer bien las cosas de parte del plantel rojinegro que este martes partió desde Rosario en vuelo chárter para llegar por la noche a Salta, donde quedó concentrado.

Leer más: Newell's, ante un rival al que derrotó para alcanzar su mejor actuación en la Copa Argentina

Ilusión en el campamento de Newell's

En el campamento leproso en el norte del país hay una mezcla de responsabilidad por la instancia que se juega y de gran ilusión porque sacar adelante la llave con los tucumanos dependerá en gran parte de lo que pueda hacer Newell’s, si logra ser sólido atrás y se activa en la ofensiva.

El equipo de Ogro tiene una cita muy importante en Salta, en un partido que será dirigido por Ariel Penel y transmitido por la señal televisiva TyC Sports, a las 19.30. Newell’s viene de dejar en el camino desde los penales a Kimberley de Mar del Plata y luego vencer por 2 a 0 a Defensa y Justicia.

Ahora chocará con el aguerrido y utilitario Atlético Tucumán, un equipo intenso y sin figuras descollantes que hace del esfuerzo colectivo su principal bandera. Por eso se intuye un trámite de hacha y tiza, dientes apretados, cara de perro y más lucha que juego vistoso. En esa batalla deberá imponerse el rojinegro sin perder la intensidad y apostando a que estén iluminados sus cartas desequilibrantes como Éver Banega y Gonzalo Maroni.

Leer más: Historia del Clásico, capítulo 1: Newell's fue superior al inicio y hubo una curiosa historia

El aguante leproso en Salta

El hincha leproso como siempre está presente y ya llegaron a Salta los primeros que lucen orgullosos la camiseta rojinegra, bancando al equipo del Ogro en este partido clave. Y ya palpitando lo que se viene en apenas once días: el gran clásico rosarino, la otra “finalísima” que se jugará Newell’s en este agosto de súper acción.

Porque no hay dudas de que este choque con Atlético Tucumán por Copa Argentina y el derby de la ciudad del sábado 23 de agosto, a las 17.30, en el Gigante de Arroyito, son mucho más que dos simples partidos. Dejarán marcado al mundo Newell’s de cara a lo que viene. En el medio estará el duelo por la quinta fecha del Clausura frente a Defensa y Justicia (el domingo a las 14 en Florencio Varela), pero allí Fabbiani ya avisó que llevará un equipo totalmente alternativo.

En la cuenta regresiva al clásico

Así las cosas. El primer gran paso que intentará dar la Lepra será este miércoles ante el Decano en “La Linda” Salta, una ciudad cordial y pintoresca, rodeada de montañas y cerros, donde Newell’s ya hizo pie lleno de ilusión. Lograr el pase a cuartos de final de la Copa Argentina sería un espaldarazo de confianza tremendo para el rojinegro, ya en la cuenta regresiva al clásico rosarino.

“Paso a paso” es una frase que Mostaza Merlo instaló en el fútbol. Y por ese sendero debe transitar Newell’s. Ahora tiene una chance inmejorable para meterse entre los ocho mejores del torneo federal. Luego irá con suplentes a Florencio Varela. Y el plato fuerte será el clásico del sábado 23.

Once días a pleno para el club del Parque. Con esta escala inicial en la entrañable capital salteña, donde Newell’s buscará su norte futbolístico, con la misión de seguir avanzando en la tentadora Copa Argentina, un certamen que le encantaría ganar por primera vez.

Carlos González, el delantero de Newells, en la llegada al hotel en Salta.

La pasión de los hinchas en la llegada de Newell's a Salta para jugar por Copa Argentina

Después de las 18, los jugadores de Newells emprendieron vuelo.

Newell's viajó rumbo a Salta con Juanchón García entre los concentrados

El micro que transportaba a la delegación de Atlético Tucumán, adversario de Newells.

El micro que trasladaba a Atlético Tucumán a Salta quedó varado

El técnico de Newells Cristian Fabbiani piensa fortalecer el juego aéreo en defensa.

Una sorpresa en el once del Newell's de Fabbiani para la "final" ante los tucumanos

Básquet: Rosario latirá con los chicos en el 41º Encuentro Nacional de Minibásquet

Básquet: Rosario latirá con los chicos en el 41º Encuentro Nacional de Minibásquet

Leo Belmonte, el único rosarino que queda en La Voz: "Hay que llevar a Rosario a lo más alto"

Leo Belmonte, el único rosarino que queda en La Voz: "Hay que llevar a Rosario a lo más alto"

Historia del Clásico, capítulo 2: Central tuvo su mejor racha ante Newell's y le ganó dos finales

Historia del Clásico, capítulo 2: Central tuvo su mejor racha ante Newell's y le ganó dos finales

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Ocurrió a la altura de bulevar Seguí. La víctima entrenaba junto a otros ciclistas en un grupo llamado "Los nocturnos"

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación
Pullaro y Llaryora: "Los gobernadores estamos garantizando la paz social"

Por Alvaro Torriglia
Economía

Pullaro y Llaryora: "Los gobernadores estamos garantizando la paz social"

El joven de Fray Luis Beltrán consiguió donante y será operado en el Garrahan
La Región

El joven de Fray Luis Beltrán consiguió donante y será operado en el Garrahan

Murió un hombre que había sido ferozmente atacado a tiros hace una semana
POLICIALES

Murió un hombre que había sido ferozmente atacado a tiros hace una semana

El tiempo en Rosario: un miércoles más fresco y con fuertes ráfagas de viento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles más fresco y con fuertes ráfagas de viento

Condena a una policía por el crimen de Maxi Lucero: "La Justicia lo volvió a matar"
Policiales

Condena a una policía por el crimen de Maxi Lucero: "La Justicia lo volvió a matar"

Movimientos decisivos en LLA de Santa Fe: ¿Romina Diez será candidata?

Por Javier Felcaro
Movimientos decisivos en LLA de Santa Fe: ¿Romina Diez será candidata?

