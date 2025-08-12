La Capital | Ovación | Newell's

Newell's vuela a la ilusión: una sorpresa en el once de Fabbiani para la "final" ante los tucumanos

El DT de Newell’s apostaría por una línea cinco atrás para ir por el boleto a los cuartos de final de la Copa Argentina. El plantel viaja en chárter a Salta.

Lucas Vitantonio

12 de agosto 2025 · 15:14hs
El técnico de Newells Cristian Fabbiani piensa fortalecer el juego aéreo en defensa.

El técnico de Newell's Cristian Fabbiani piensa fortalecer el juego aéreo en defensa.

El técnico de Newell's, Cristian Fabbiani perfiló el once titular que tiene en mente para jugar este miércoles, a las 19.30, ante Atlético Tucumán, en el estadio Padre Martearena de Salta, por los octavos de final de la Copa Argentina, con arbitraje de Ariel Penel. En defensa habría cinco integrantes y debutaría Fabián Noguera.

Según lo ensayado por el Ogro en el último entrenamiento en el predio Jorge Griffa de Bella Vista antes de embarcar en avión este martes por la tarde rumbo al norte del país, el equipo estaría integrado por Juan Espínola, en el arco, y una línea de cinco con Alejo Montero, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Víctor Cuesta y Ángelo Martino.

En la mitad de la cancha jugarían Luca Regiardo y Éver Banega. Y arriba Luciano Herrera, Carlos González y Gonzalo Maroni, autor del último gol rojinegro del pasado viernes en el empate 1 a 1 en el Coloso del Parque, ante Central Córdoba de Santiago del Estero, por la cuarta fecha del torneo Clausura.

De no mediar imprevistos estos serían los once leprosos que irán en busca de la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina, instancia en la ya espera Belgrano de Córdoba.

Leer más: Newell's: Carlos Ordóñez y Saúl Salcedo vuelven a estar cerca de emigrar

Lo que se le viene a Newell's

Tras el decisivo choque copero, Newell’s regresará de inmediato a Rosario para preparar el partido de la quinta fecha del Clausura frente a Defensa y Justicia (el domingo, a las 14, en Florencio Varela), donde Fabbiani aclaró que llevará un equipo totalmente alternativo.

Porque después estará nada menos que el gran clásico rosarino, el sábado 23 de agosto, a las 17.30, en el Gigante de Arroyito, por el sexto capítulo de la Liga.

Los futbolistas rojinegros celebran la victoria de 2018 frente a Atlético Tucumán en cancha de Temperley. 

Newell's ante Atlético Tucumán, el rival derrotado en su mejor actuación en la Copa Argentina

Ariel Penel será el árbitro en Salta, donde Newells enfrentará al Atlético tucumano.

Cómo le fue a Newell's con el árbitro que dirigirá el choque ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina

Juan Pablo Vojvoda, en la época en que dirigía a Newells. Hoy lo piden los hinchas de Gremio.

Un ex-Newell's empieza a sonar como candidato a dirigir a un grande de Brasil de muy floja campaña

Mateo Silvetti se retiró del partido ante Huracán con un golpe.

Mateo Silvetti tiene el alta médica y se define su futuro en Newell's: ¿se queda o se va?

