Historia del Clásico, capítulo 1: Newell's fue superior al inicio y hubo una curiosa historia

Newell's ganó el primer clásico en 1905 y a fines de 1912 tenía una ventaja de 11 partidos sobre Central.

El clásico rosarino entre Central y Newell's o Newell's y Central cumplió 120 años

El predominio de los rojinegros en los primeros años fue total. No solamente por haber ganado el primer clásico, el 18 de junio de 1905, por 1 a 0 con gol de Faustino González, sino porque en los primeros 19 partidos disputados en los primeros siete años le sacó 11 partidos de ventaja.

Hasta 1912 inclusive, Newell’s había ganado 14 partidos (11 de ellos al hilo), Central tres (uno por 9 a 3 en 1908, en lo que fue el cotejo con más goles de la historia) y hubo solamente dos empates.

Como si esto fuera poco los rojinegros eliminaron a los canallas en este período tres veces en la Copa de Honor (un torneo con los mismos derechos estadísticos que la Copa Argentina), ya que lo hicieron en los octavos de final de 1909 (3-2), los cuartos de final de 1911 (2-1) y los cuartos de final de 1912 (5-3, con cinco goles de Manuel Paulino “Lito” González, quien es máximo goleador de los clásicos y de la historia de Newell’s con 177 goles documentados.

También la Lepra lo dejó en el camino de la Copa Damas de Caridad, torneo oficial que organizaba la Liga Rosarina de Football, al ganarle 1 a 0 en la segunda ronda de 1912.

El 28 de julio de este año, Newell’s consigue su máxima goleada frente a Central, al vencerlo 7 a 0 en la cancha que éstos tenían en el Cruce Alberdi, con goles de Manuel González (4), Ricardo Puig (2) e Ignacio Rota (en contra).

En veredas opuestas

En la era amateur hubo dos presidentes, uno de Newell’s y otro de Central, que fueron jugadores de su clásico rival en primera división. Algo impensado para estos tiempos.

En 1904 Newell’s todavía no competía en los torneos oficiales. Ya que la Liga Rosarina no estaba creada y los únicos dos equipos considerados de primera división que intervenían en las Copas Nacionales eran Atlético del Rosario y Rosario Central.

Estos se enfrentaron el 17 de julio de 1904 y los canallas fueron derrotados por 2 a 0. Pero en el “eleven” de Central, el centrodelantero fue nada más ni nada menos que Víctor Heitz, quien en ese momento era el presidente en ejercicio de Newell’s y que fue uno de los socios fundadores en 1903 de la entidad del parque de la Independencia.

Años más tarde se produce otro hecho increíble para el siglo XXI. La historia de Frederick William Pupplet cuenta que comenzó su carrera como jugador de Rosario Central, donde estuvo hasta 1907.

Al año siguiente, en 1908, Pupplet integró el plantel de Newell’s, entre otros junto a Víctor Heitz. En esa Copa Vila 1908 (que fue ganada por Rosario Central), según las crónicas de La Capital, aportó para Newell’s un total de cinco goles.

En 1909 regresó a Rosario Central, donde jugó hasta 1912. No fue una buena época para Central ya que Newell’s se quedó con las cuatro Copas Vila disputadas entre 1909 y 1912, e incluso ganó la Copa de Honor Ciudad de Buenos Aires en 1911. Pero el hecho más destacado fue que Pupplet, siendo ex-jugador de Newell’s, llegó a la presidencia de Rosario Central en 1910. Sucedió a Miguel Green, hasta que en 1911 le dejó su lugar en la presidencia a E.A.Ortelli.