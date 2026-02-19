La Capital | La Ciudad | temporal

El temporal en Rosario dejó casi 70 reclamos por distintos incovenientes

Desde Protección Civil del municipio indicaron que anoche se registraron ráfagas de casi 84 kilómetros por horas. Cómo seguirá el tiempo

19 de febrero 2026 · 11:26hs
Arbol caído en Güemes y Moreno. Uno de los incidentes ocurridos durante la tormenta de anoche

Foto: LT8

Arbol caído en Güemes y Moreno. Uno de los incidentes ocurridos durante la tormenta de anoche
El temporal en Rosario dejó casi 70 reclamos por distintos incovenientes

Rosario y una amplia franja de la zona sur y sudoeste de la provincia se vieron afectadas por severas condiciones de tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional había lanzado en las últimas horas de ayer un alerta de nivel naranja por fuertes tormentas, y eso se cumplió con abundante caída de agua, de granizo en algunas zonas y también intensos vientos con ráfagas que llegaron durante la noche y la madrugada a los 84 kilómetros por hora.

Así lo señaló este jueves el director de Protección Civil de la Municipalidad de Rosario, Gonzalo Ratner. En declaraciones a LT8, el funcionario estimó que hasta las 10 de hoy “se llevaban acumulados 20,6 milímetros de agua y esta mañana hubo ráfagas de casi 54 kilómetros. Esa combinación de viento, lluvia y otra vez viento generó inconvenientes en el arbolado".

"Hasta el momento tenemos más de 50 reclamos por caída de árboles y de ramas de gran porte. Quince situaciones entre cables y columnas, 4 voladuras de chapas, carteles y vallados. Todo esto relacionado con el viento más que con la lluvia. En todas estas horas ha llovido en forma constante, pero sin que cayera un gran caudal en poco tiempo. Al menos en los reclamos recibidos en la línea 103 no hubo personas heridas. Tuvimos reclamos por daños sobre autos, motos, pero sin personas lesionadas”, agregó Ratner.

Reclamos por el temporal

Con relación al funcionamiento de la Central de Operaciones de Emergencias de la Municipalidad en este día de paro general en todo el país, Ratner aclaró que “desde ayer rige un alerta naranja por fuertes tormentas. Ante eso se puso en marcha el protocolo de rigor. Todo lo que tiene que ver con eliminar el riesgo y resolver la emergencia, se está haciendo. Las cuadrillas se han reforzado porque con las que estaban de turno no se podía dar respuestas a los reclamos”.

>> Leer más: El tiempo en Rosario: alerta naranja por tormentas fuertes para arrancar el jueves

“Tenemos un refuerzo de cuadrillas que están trabajando. Lo que se hace es solucionar una potencial situación de riesgo. Lo que queda para después, como recolección de ramas que habitualmente lo hacen otras áreas del municipio, se terminará mañana. El servicio está reducido, pero en lo que tiene que ver con respuestas ante la emergencia, las cuadrillas están trabajando. Trataremos de solucionar la mayor cantidad de reclamos en el día de hoy”, subrayó Ratner.

árbol caído tormenta

>> Leer más: Tormenta en la región: volcaron diez camiones y hay corte en la autopista a Córdoba

Con relación al pronóstico del tiempo, el titular de Protección Civil señaló que “habrá manter los cuidados porque, si bien el temporal estaba perdiendo intensidad por la mañana, se esperan ráfagas de vientos. El alerta continúa vigente hasta el mediodía. No se espera que tenga la magnitud que tuvo anoche, pero bajó a nivel amarillo. Igualmente hay que mantener la precaución, al menos hasta después del mediodía”.

“Después de ese momento, las condiciones meteorológicas irán mejorando. Puede quedar algo de inestabilidad durante la tarde, pero ya sin las características de peligrosas”, finalizó Ratner.

