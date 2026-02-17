La reserva de Newell's consiguió su primer triunfo en el torneo y derrotó a Defensa y Justicia En la tercera fecha del Apertura del Torneo Proyección, Newell's venció 1 a 0 a Por Carlos Durhand 17 de febrero 2026 · 19:31hs

Francisco Scarpeccio anotó de penal el gol del triunfo de Newell's en reserva ante Defensa y Justicia,

Newell’s logró sumar por primera vez los tres puntos en el Apertura del Torneo Proyección al ganarle 1 a 0 a Defensa y Justicia en el Coloso. En sus primeras dos presentaciones había perdido 4 a 1 con Huracán en el Centro Griffa y empatado 0 a 0 de visitante contra Estudiantes de Río Cuarto.

En el primer tiempo fue Newell’s quien impuso las condiciones. Los dirigidos por Lucas Bernardi fueron intensos en la presión y a los 17’, luego de un error en la salida de Defensa y Justicia, llegó el penal contra Francisco Scarpeccio, quien con mucha calidad abrió el pie derecho y puso el 1 a 0 con un remate desde los doce pasos a la izquierda del arquero visitante. El oriundo de Las Parejas hace tiempo que se viene ganando con sus goles y su juego un lugar en el plantel profesional.

Los rojinegros pudieron irse al descanso con una ventaja mayor ya que estuvieron a punto de anotar el segundo por intermedio de Sebastián Montero (21’) y Alejo Velacoz (36’).

En el complemento la Lepra comenzó mejor, pero con el correr de los minutos las necesidades del rival lo hicieron pararse un poco más atrás y plantear un partido más de contragolpe, donde le faltó la puntada final para lograr un triunfo más cómodo. Formación de Newell's Formó con: Francisco Sciarini; Gino Barrio, Lucas Baños, Alejo Velacoz y Felipe Calderone (69’ Mateo Delamer); Gino Mutti (81’ Máximo Ramón), Alan Mereles, Sebastián Montero (Blas Benedetto) y Thomas Ríos; Mateo Villalba (78’ Alejo Torres) y Francisco Sacarpeccio (81’ Paulo Valentini).