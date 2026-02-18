Un influencer estadounidense quedó fascinado con Rosario: "La ciudad más linda de Argentina"

Se trata de Christian Grossi, quien recorre el mundo y visitó distintos puntos de Argentina. Para él, Rosario fue una gran sorpresa: muchos le recomendaron no visitarla

Christian Grossi es de Estados Unidos pero hace varios años que recorre el mundo y registra sus distintas experiencias en redes sociales. Con más de un millón de seguidores en Instagram, el influencer visitó Rosario y quedó deslumbrado.

Grossi sube sus aventuras en las distintas ciudades del mundo a sus cuentas de Instagram y TikTok . El joven decidió hace algunos años recorrer el mundo: vendió todas sus pertenencias y desde entonces viaja de acá para allá. Portugal, Grecia, Bosnia, Egipto, Islandia, Vietnam, Tailandia fueron algunos de los tantos destinos que conoció.

Hace dos años llegó a Argentina y, con un español muy fluido, recorrió distintos puntos del extenso país. Según relató el influencer, muchos de sus seguidores le aconsejaron que no visite Rosario por cuestiones de seguridad.

En uno de los videos que subió sobre la ciudad, mostró su sorpresa al recorrer la plaza Pringles, en pleno centro rosarino. "¿Por qué la gente me dijo que no viniera? Nunca tuve tantos mensajes de ustedes sobre que tenga cuidado. Literalmente fueron cientos de mensajes diciéndome que tenga cuidado con mi celular, con mis cosas, que no confíe en la gente. Los rosarinos han sido geniales y más amigables que los porteños ".

La plaza Pringles, la 25 de Mayo, el helado y Messi

"Estuve explorando Argentina durante dos años y creo que acabo de encontrar la ciudad mas hermosa de este país", dice Grossi al ingresar a la plaza Pringles en Córdoba y Paraguay. "Miren este parque. Es un lugar que seguro nunca escucharon en su vida si no son argentinos: la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe".

Lo que más le llamó la atención al estadounidense fue tanto verde en pleno centro rosarino. "Me siento como en Bali. Miren que verde es el parque, miren las estatuas", exclamó.

En otros de sus video, Grossi se filmó tomando helado en un reconocido local rosarino y quedó fascinado. "Argentina es famosa por su helado y Rosario es particularmente reconocida por eso", dijo. Después de probar algunos gustos, aseguró que comería todos los días. "Tengo que irme de esta ciudad porque comería helado todo el tiempo", bromeó.

Además, visitó la Plaza 25 de Mayo y el Monumento Nacional a la Bandera. "¿Estoy en Europa o en Argentina? Este lugar es absolutamente espectacular", dijo observando la Catedral y el Palacio de los Leones.

En el parque Independencia, Grossi conoció los tradicionales pororós Adad. Si bien aseguró que los prefiere salados y no dulces, quedó fascinado con el camión que los vendía. Además, habló sobre el precio: "Esto me costó 3 mil pesos argentinos, que son exactamente dos dólares. Si compras esto en cualquier parque de Nueva York sale como mínimo catorce dólares, capaz diez".

Por supuesto, Grossi no desaprovechó la oportunidad y, a pesar del mal tiempo, visitó la casa de Lionel Messi en la zona sur de Rosario. "Toda esta zona esta dedicada a Messi totalmente. Está lleno de murales. Y lo que me parece una locura es que no hay nadie aquí. En argentina, si llueve, el país se apaga. Y acá, esta casa, es la de Lionel Messi".