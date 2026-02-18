La Capital | Ovación | Newell's

Newell's no muestra un estilo definido y hay cambios de nombres sin que nada cambie

Pasó el agónico empate con Riestra y todavía no queda en claro el juego del equipo. La rotación de futbolistas, un mal que es de fondo

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

18 de febrero 2026 · 06:10hs
Matías Cóccaro

Héctor Rio / La Capital

Matías Cóccaro, que debió retirarse con una molestia, fue poco abastecido. Newell's es un equipo sin juego. 

El reclamo del hincha invita a la reflexión. Para pensar sobre el por qué de la queja. El tan cuestionado momento futbolístico de Newell's demanda analizar con precisión que fue lo que llevó a esta realidad. A una seguidilla de cinco partidos sin victorias y solo 2 puntos, ambos por empates conseguidos en la agonía de los partidos.

¿A qué juega el equipo? Es el planteo, mitad pregunta, mitad queja del pueblo rojinegro. La respuesta es compleja. No existen señales ni indicios claros de cuál es el estilo de juego definido por Favio Orsi y Sergio Gómez. Qué es lo que se busca. Encima, con cambios constantes de futbolistas.

Si la intención es un conjunto “intenso, corto y sólido”, definiciones que los entrenadores expusieron en diferentes ocasiones, por el momento son calificativos que no identifican a la Lepra. Porque no es voraz, ni con la pelota ni sin ella. La mayor parte del tiempo depende de lo que hace o deja de hacer su rival.

image - 2026-02-17T175421.476
Favio Orsi le da indicaciones de manera enérgica a los jugadores. De fondo, Sergio Gómez.

Favio Orsi le da indicaciones de manera enérgica a los jugadores. De fondo, Sergio Gómez.

El lunes pasado, un elemental Deportivo Riestra, cuya única fórmula fue el pelotazo frontal para el grandote Benegas, no le ganó de casualidad. Ese mismo conjunto que todavía no logró un triunfo y reúne la misma cantidad de unidades que la Lepra.

El pelotazo, ante la falta de juego

Newell’s, en desventaja por un nuevo error grosero, en esta ocasión de Oscar Salomón, recurrió por lo general al mismo recurso, impotente de que dos o tres de sus futbolistas se junten y toquen.

>> Leer más: Colo Ramirez y la vuelta al gol con la camiseta de Newell's: "Me va a ayudar mucho para la confianza"

Unas contadas intervenciones de Walter Núñez, pisando, gambeteando y encarando, señalaron otro rumbo para arrimarse al arco de Arce. El delantero, que no jugó desde el inicio por una fatiga muscular, fue el único que tuvo cierta destreza y se animó para dejar en el camino a los rivales.

En una de esas corridas por la banda, su jugada culminó en el penal que le cometieron a Armando Méndez y la posterior conversión del Colo Ramírez. Suena a poco que se dependa de un futbolista. No siempre alcanzará.

Newell's mira el fondo de las tablas

El panorama pinta preocupante, cuando el torneo recién comienza. Mirar a Newell’s con el 26º peor promedio entre 30 equipos y penúltimo en la tabla anual, solo por encima de Estudiantes de Río Cuarto, es una situación desagradable. Que trae el mal recuerdo de la temporada pasada, en la que tanto se sufrió.

Pero ante todo preocupa porque en la actualidad existe un descreimiento general. Con lógica. Newell’s carece de fútbol, sin importar si la idea es de un equipo que le dé mayor prioridad a la defensa que al ataque, o que sea más vertical que de posesión.

image (10)
Mat&iacute;as Garc&iacute;ale comete penal a Armando M&eacute;ndez. El Colo Ram&iacute;rez empatar&iacute;a y zafar&iacute;a a Newell's de un derrota.

Matías Garcíale comete penal a Armando Méndez. El Colo Ramírez empataría y zafaría a Newell's de un derrota.

Se encuentra en estado de confusión, al que nada contribuyen las equivocaciones que tantas facilidades le dan a sus adversarios para que le conviertan.

>> Leer más: Todo mal para Newell's: se lesionó Matías Cóccaro y de nuevo regaló un gol

Para que Newell’s se desenvuelva con alta intensidad se requiere aptitud física. Difícil de cumplir si no se está apto. En este inicio, por ejemplo, Salomón tuvo una distensión, Cabrera un desgarro, Núñez una fatiga muscular y Cóccaro una contractura en los sóleos.

El once se modifica todo el tiempo

Las lesiones y molestias obligan a los cambios y no permiten mantener una formación mínimamente estable. Las modificaciones de los técnicos, por decisión táctica, tampoco. En la última fecha aparecieron de titulares Marcelo Esponda y Jherson Mosquera, quienes no jugaban desde el año pasado. En el segundo tiempo entró Franco Orozco, otro que tampoco tenía participación.

image - 2026-02-17T175546.184
Jherson Mosquera entró de lateral izquierdo y no sobre la derecha. Hacía tiempo que no jugaba.

Jherson Mosquera entró de lateral izquierdo y no sobre la derecha. Hacía tiempo que no jugaba.

Tan cambiante es todo que los juveniles del club, esos que son las principales promesas y se esperaban potenciar, empezaron a quedar relegados muy pronto. Jerónimo Gómez Mattar fue al banco en el último partido y no ingresó. Valentino Acuña pasó a ser suplente antes.

No rindieron, es cierto. Tampoco se les dio continuidad ni se les tuvo paciencia. Esta búsqueda, con rotación de nombres, es consecuencia de que no se encuentra el equipo. Pero más allá de casos puntuales, la cuestión es de fondo.

>> Leer más: El podio de Newell's: Walter Núñez entró con decisión y fue clave en la jugada del penal

Es que a la falta de recursos se le agrega que los entrenadores no consiguen un rendimiento mínimo con lo que tienen. Comienza a ser urgente que lo solucionen.

De promesas a ir al banco y no entrar

Las modificaciones de Favio Orsi y Sergio Gómez de un partido a otro llevaron a que dos promesas del club, sobre los que hay expectativas, no fueran consideradas para ser titulares en la visita a Riestra.

Jerónimo Gómez Mattar perdió un lugar entre los once tras la caída ante Defensa y Justicia (2-3) y fue al banco la última fecha. No entró.

Y Valentino Acuña viajó con el plantel, pero no pudo ser suplente por un cuadro gripal. Su lugar en la formación titular lo perdió antes, luego de la 2ª fecha (Independiente 1-1). Ya ante Defensa estuvo en el banco y no jugó un minuto.

Si bien ambos tuvieron rendimientos bajos previo a que se los excluya, no se les dio margen para que tuvieran mayores chances de jugar.

Noticias relacionadas
Colo Ramírez: El gol va a ayudar mucho para la confianza

Colo Ramirez y la vuelta al gol con la camiseta de Newell's: "Me va a ayudar mucho para la confianza"

Rosarina. El Tano Previti estará al frente del equipo de Mitre de Pérez en el círculo superior. 

Rosarina: se viene el fútbol de los sábados en primera y los clubes tienen a sus técnicos

Favio Orsi y Sergio Gómez no pararon de dar indicaciones en la cancha de Riestra. Floja performance de Newells, sobre todo en el primer tiempo.

Los nubarrones del ciclo Orsi-Gómez quedaron atrás, pero la tormenta no se disipó

Los once de Newells que salieron al campo de Deportivo Riestra. La dupla debió cambiar mucho en el complemento.

El podio de Newell's: Walter Núñez entró con decisión y fue clave en el penal

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: La gente la está pasando mal

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: "La gente la está pasando mal"

Lo último

Choque en Circunvalación: murió un motociclista y denuncian que un conductor se fugó

Choque en Circunvalación: murió un motociclista y denuncian que un conductor se fugó

Suman nuevos móviles y equipamiento para reforzar el control en el espacio público

Suman nuevos móviles y equipamiento para reforzar el control en el espacio público

La Asociación Rosarina de Básquet ya tiene a los equipos participantes en el año de su centenario

La Asociación Rosarina de Básquet ya tiene a los equipos participantes en el año de su centenario

Una concejala libertaria insiste con desregular la actividad de los maleteros en la terminal

La edila Samanta Arias confirmó que se reunió con la cooperativa que tiene a su cargo esa función, pero quiere escuchar a "todos los sectores"

Una concejala libertaria insiste con desregular la actividad de los maleteros en la terminal

Por Matías Petisce
Choque en Circunvalación: murió un motociclista y denuncian que un conductor se fugó
La Ciudad

Choque en Circunvalación: murió un motociclista y denuncian que un conductor se fugó

Suman nuevos móviles y equipamiento para reforzar el control en el espacio público
La Ciudad

Suman nuevos móviles y equipamiento para reforzar el control en el espacio público

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo
La Ciudad

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

El tiempo en Rosario: otra vez alerta amarillo por posibles tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: otra vez alerta amarillo por posibles tormentas

Números de carnaval: el turismo en Rosario creció un 30 % durante febrero
La Ciudad

Números de carnaval: el turismo en Rosario creció un 30 % durante febrero

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: La gente la está pasando mal

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: "La gente la está pasando mal"

Sangre seca en un cajero: investigan la muerte de un hombre que vivía en la calle

Sangre seca en un cajero: investigan la muerte de un hombre que vivía en la calle

Ovación
Newells no muestra un estilo definido y hay cambios de nombres sin que nada cambie

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's no muestra un estilo definido y hay cambios de nombres sin que nada cambie

Newells no muestra un estilo definido y hay cambios de nombres sin que nada cambie

Newell's no muestra un estilo definido y hay cambios de nombres sin que nada cambie

El sueño de la defensa del título mundial con Angelito en cancha

El sueño de la defensa del título mundial con Angelito en cancha

Escándalo en Real Madrid-Benfica: Vinícius dijo que un argentino le dijo mono

Escándalo en Real Madrid-Benfica: Vinícius dijo que un argentino le dijo "mono"

Policiales
Sangre seca en un cajero: investigan la muerte de un hombre que vivía en la calle
Policiales

Sangre seca en un cajero: investigan la muerte de un hombre que vivía en la calle

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste

Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y le encontraron droga

Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y le encontraron droga

Un chico de 11 años recibió un disparo en una pierna en tiroteo en zona sudoeste

Un chico de 11 años recibió un disparo en una pierna en tiroteo en zona sudoeste

La Ciudad
Choque en Circunvalación: murió un motociclista y denuncian que un conductor se fugó
La Ciudad

Choque en Circunvalación: murió un motociclista y denuncian que un conductor se fugó

Suman nuevos móviles y equipamiento para reforzar el control en el espacio público

Suman nuevos móviles y equipamiento para reforzar el control en el espacio público

Una concejala libertaria insiste con desregular la actividad de los maleteros en la terminal

Una concejala libertaria insiste con desregular la actividad de los maleteros en la terminal

El tiempo en Rosario: otra vez alerta amarillo por posibles tormentas

El tiempo en Rosario: otra vez alerta amarillo por posibles tormentas

Arqueólogos habrían hallado huesos de los elefantes del cartaginés Aníbal
Información General

Arqueólogos habrían hallado huesos de los elefantes del cartaginés Aníbal

Violento choque entre un patrullero y un auto en avenida Alberdi y Junín
LA CIUDAD

Violento choque entre un patrullero y un auto en avenida Alberdi y Junín

MasterChef: la sorpresiva decisión del jurado de cara a la final
Zoom

"MasterChef": la sorpresiva decisión del jurado de cara a la final

Concejo: buscan que Rosario tenga su propio protocolo antipiquetes
La Ciudad

Concejo: buscan que Rosario tenga su propio protocolo antipiquetes

Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y le encontraron droga
POLICIALES

Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y le encontraron droga

Funes: dijo que se quedó dormirdo y volcó en la autopista a Córdoba
LA REGION

Funes: dijo que se quedó dormirdo y volcó en la autopista a Córdoba

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana
Policiales

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza y qué significa el Caballo de Fuego
Información General

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza y qué significa el Caballo de Fuego

Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario
Policiales

Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario

Paro general de la CGT sin movilización para cuando se trate la reforma laboral 
Política

Paro general de la CGT sin movilización para cuando se trate la reforma laboral 

El podio de Newells: Walter Núñez entró con decisión y fue clave en el penal

Por Rodolfo Parody
Ovación

El podio de Newell's: Walter Núñez entró con decisión y fue clave en el penal

Clamor en las redes por Di María en la selección: Hay que ir a convencerlo
Ovación

Clamor en las redes por Di María en la selección: "Hay que ir a convencerlo"

El Acuario del Río Paraná celebra ocho años: entrada gratis, feria y Mamita Peyote
La Ciudad

El Acuario del Río Paraná celebra ocho años: entrada gratis, feria y Mamita Peyote

Ley de municipios de Santa Fe: la Legislatura tiene más de 200 puntos en revisión
Política

Ley de municipios de Santa Fe: la Legislatura tiene más de 200 puntos en revisión

Carnaval en Brasil: ritmo, festejos y tensiones políticas en la antesala electoral
El Mundo

Carnaval en Brasil: ritmo, festejos y tensiones políticas en la antesala electoral

Rosario avanza con la renovación del alumbrado público
La Ciudad

Rosario avanza con la renovación del alumbrado público

Tras el oro histórico para Brasil, Pinheiro Braathen no pudo ir por otra medalla
Ovación

Tras el oro histórico para Brasil, Pinheiro Braathen no pudo ir por otra medalla

El mal tiempo derrumbó uno de los íconos románticos del sur de Italia
Información General

El mal tiempo derrumbó uno de los íconos románticos del sur de Italia