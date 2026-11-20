Con Alpine apuntando a 2027 y la F-1 a 2030, buscará seguir la tendencia de los dos últimos GP y finalizar adelante del francés. El domingo a la 1, la carrera

Franco Colapinto, en Las Vegas. El piso mojado condicionó las estrategias y lo positivo fue que los Alpine mejoraron en esa condición, a diferencia de Brasil.

Ni el 2º puesto de Pierre Gasly , ni el 9º de Franco Colapinto en la única práctica más o menos seria del viernes, fueron relevantes para nada. Lo más importante ocurría al cierre de esta edición, primero con el único ensayo en pista seca y luego con la clasificación. Todo, por supuesto, con el objetivo de buscar de mejor manera los puntos el domingo a las 1 hora argentina, que es cuando se largará el GP de Las Vegas , antepenúltima cita del calendario 2026. Ya todo el mundo está pensando en 2027, Alpine ni hablar, y tal vez los pilotos también aunque el argentino tiene mucho por pelear aún. Y la Fórmula 1 inclusive puso la cabeza más allá, con el anuncio, ahora sí confirmado, de que esta era mitad híbrida mitad de combustión, llega definitivamente a su fin en 2030, cuando regresen los motores V8. La admisión del fracaso de esta nueva y corta era, está a la vista.

Así como poco representativo fue el viernes en el piso mojado del Las Vegas Strip, inundado en la primera sesión y aún con charcos en la segunda, así parece ser este final de temporada, donde todas las cosas parecen estar definidas. Aunque siempre hay cuestiones por las que disputar.

Campeón Kimi Antonelli, campeón Mercedes, falta decidir el subcampeonato de pilotos entre cinco postulantes, mientras que el de Constructores ya prácticamente es de Ferrari. Nada mal para un equipo que mostró baches y lagunas que le impidieron pelear más arriba con sus pilotos top.

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En otro plano, el de la pelea por ser “el mejor del resto”, que es para los que les da al resto que no sean Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull, también está prácticamente definida hacia el segundo equipo de las bebidas energéticas, el Racing Bulls que alguna vez fuera el Minardi que albergó a los dos últimos argentinos en al F-1 antes de que llegara Colapinto.

A Alpine no le alcanzaría ni haciendo un 1-2 para recortar los 45 puntos que le lleva Racing Bulls y a su vez tiene asegurado un no despreciable sexto puesto en los Constructores (le lleva 38 puntos a Haas), que significa un gran avance respecto al pésimo 2025.

De Bakú a México de Colapinto

Hasta Bakú, con ese pequeño error del argentino de grandes consecuencias, que se llevó puesto a su compañero, empezó el estancamiento del equipo francés. Que cuando recuperó estatura con la gran actuación de Colapinto en México, le llegó el mazazo de la sanción que le quitó inestimables 6 puntos.

Y es que Gasly le lleva 15 puntos a Colapinto y tienen chances de ser descontados en las últimas tres. Pero más posible aún es que el argentino se ponga arriba del francés en la tabla hipotética de Miami para acá. Fue entonces cuando Alpine le dio el chasis nuevo y pudo reemplazar el usado por los dos en la pretemporada, el que además superó las pruebas del crash test.

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Desde ahí, Colapinto sumó solo un punto menos que Gasly y lo hubiera superado en 4 si no le quitaban los de México. Esa pelea sería buena para ganar del argentino, en su primera temporada completa en la F-1 contra las diez del francés, que además lleva tres en un team de su nacionalidad.

Con las herramientas disponibles, con un motor actualizado para esta carrera por Mercedes, y con la configuración que Alpine usó en Monza con muy buenos resultados, están dadas las condiciones para tener un buen domingo, para luego cerrar bien en Qatar y Abu Dabi.

Un modelo que aparenta mejor

Eso lo harán los pilotos, porque el equipo más allá de esa actualización que se la debe más a Mercedes, ya tiene la cabeza puesta en el A527 del año próximo. No son pocas las voces, incluidas las de Colapinto y Gasly, que aseguran que identificaron claramente los problemas del A526 y que se solucionarán en el próximo modelo, habida cuenta de que no pudieron hacerlo este año por el límite presupuestario.

Alpine piensa el 2027 y, en el mismo año del cambio revolucionario del famoso 50 y 50 del motor eléctrico y de combustión (aunque la proporción no fue tan así), la FIA anunció que en 2030 vuelven los V8. Sí, la confirmación de un fracaso claro apenas nació.