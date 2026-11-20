Los datos son impactantes: un título, otro por llegar, 71 por ciento de efectividad y los cuatro superclásicos del país ganados. El dueño de estos números es rosarino y es un ex- Central . Y este fin de semana puede ser bicampeón en Paraguay.

Se trata de Pablo "Vitamina" Sánchez, actual entrenador del poderoso Olimpia de Asunción. De la mano del técnico, el decano del fútbol paraguayo ganó el torneo Apertura y está a un punto de quedarse también con el Clausura. Sería un gran cierre para un año tremendo del entrenador rosarino.

Sánchez firmó contrato con Olimpia en diciembre de 2025. Este domingo, Olimpia juega contra Sportivo Trinidense en su estadio por la fecha 20 del torneo Clausura. Cuando quedan tres partidos, le lleva ocho puntos precisamente a su próximo rival. Si gana o empate, dará la vuelta olímpica.

Olimpia es un gigante de Paraguay y también de Sudamérica (el club ganó tres veces la Copa Libertadores). Tiene 48 títulos en primera división y este domingo puede sumar uno más. Es, por lejos, el club más ganador en el país. Y esta temporada consiguió un record pocas veces visto: le ganó a Cerro Porteño, el otro grande, las cuatro veces que jugaron este año.

En el Apertura, Olimpia ganó 1 a 0 de visitante y 3 a 0 de local. Y en el Clausura, triunfò por 2 a 1 en su estadio y 2 a 0 fuera de casa. Marcó ocho goles y recibió apenas 1. Increíble.

En lo que va del año, Olimpia ganó entre todas las competiciones (Apertura y Clausura, Copa de Paraguay y Copa Sudamericana) 34 partidos, empató 1 y perdió 8, con 92 goles a favor en 52 partidos y 45 en contra en 42 partidos. En 21 ocasiones mantuvo el arco en cero. La efectividad del equipo al mando de Vitamina es del 71 por ciento.

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Una campaña como pocas

Es uno de los mejores años de Olimpia en su historia y en el club todos atribuyen semejantes números al trabajo de Vitamina Sánchez, un entrenador exitoso con una larga carrera en clubes chilenos y un paso por Liga de Quito, en 2025. De hecho, en Chile se afirma que Universidad Católica quiere contratarlo para la próxima temporada, aunque en Asunción consideran difícil que el rosarino quiera marcharse.