Newell's estará atento a Estudiantes y Gimnasia de Mendoza, un perseguidor y su próximo rival

El Pincha buscará este lunes recortar los 7 puntos que lo separan de la Lepra, que en la próxima fecha enfrentará al Lobo mendocino

Martín Ortega traslada la pelota perseguido por Salvio durante el partido entre Newell's y Lanús.

La 11ª fecha de la zona A culminará este lunes, con un partido de alto interés para Newell’s . En La Plata jugarán, a las 19, Estudiantes, que intentará acortar distancia para arrimarse a los puestos de clasificación, y Gimnasia de Mendoza, equipo con el mismo puntaje de la Lepra y que será su próximo rival el lunes 12 de octubre.

Si es por conveniencia, lo mejor para el conjunto rojinegro es una derrota de Estudiantes. Así el Pincha continuaría a 7 puntos de distancia de la Lepra, una diferencia que, si bien no es definitiva, si resulta complicada de recortar.

Newell’s, séptimo en la tabla de posiciones con 17 puntos, se encuentra por arriba de Independiente (con el mismo puntaje de la Lepra, pero peor diferencia de gol), que es el último que está clasificándose.

El conjunto de Kudelka tiene 4 puntos abajo a Unión y 6 a San Lorenzo, lo que representa una diferencia interesante.

Por su parte, Gimnasia de Mendoza acumula 17 puntos, los mismos que el conjunto rojinegro aunque con un mejor coeficiente de goles a favor y en contra. Registra +5 contra +3 de la Lepra.

Newell's ya jugó pero puede subir un puesto

Para que Newell’s supere a Gimnasia de Mendoza en esta misma fecha, el conjunto de Darío Franco tiene que perder en La Plata por una diferencia de 3 goles. Si cae por apenas 2 tantos no le alcanzará a la Lepra: ante la igualdad en la diferencia de goles, se tienen en cuenta los goles a favor, y allí el rojinegro tiene 11, mientras que el elenco mendocino suma 14.

En tanto, Deportivo Riestra, con 10 puntos, quedará a 4 de la Lepra si esta tarde vence de local a Central Córdoba de Santiago del Estero. El partido comenzará a las 16.45.

También tendrá relevancia para Newell’s el enfrentamiento que comenzará a las 19 entre Vélez y Platense. El interés pasa por la suerte de la entidad de Liniers, que tiene 3 puntos más que la Lepra.

La zona A tiene a varios equipos con una diferencia de puntos mínima entre sí. Por eso se valora la unidad conseguida por Newell’s y que otros hayan perdido, como Unión, Independiente y San Lorenzo. Este lunes espera por otros resultados favorables.