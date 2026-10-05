La Capital | Ovación | Newell's

Newell's estará atento a Estudiantes y Gimnasia de Mendoza, un perseguidor y su próximo rival

El Pincha buscará este lunes recortar los 7 puntos que lo separan de la Lepra, que en la próxima fecha enfrentará al Lobo mendocino

5 de octubre 2026 · 06:10hs
Google Seguir a La Capital en Google
Martín Ortega traslada la pelota perseguido por Salvio durante el partido entre Newells y Lanús.

Leo Vincenti

Martín Ortega traslada la pelota perseguido por Salvio durante el partido entre Newell's y Lanús.

La 11ª fecha de la zona A culminará este lunes, con un partido de alto interés para Newell’s. En La Plata jugarán, a las 19, Estudiantes, que intentará acortar distancia para arrimarse a los puestos de clasificación, y Gimnasia de Mendoza, equipo con el mismo puntaje de la Lepra y que será su próximo rival el lunes 12 de octubre.

Si es por conveniencia, lo mejor para el conjunto rojinegro es una derrota de Estudiantes. Así el Pincha continuaría a 7 puntos de distancia de la Lepra, una diferencia que, si bien no es definitiva, si resulta complicada de recortar.

Newell’s, séptimo en la tabla de posiciones con 17 puntos, se encuentra por arriba de Independiente (con el mismo puntaje de la Lepra, pero peor diferencia de gol), que es el último que está clasificándose.

>> Leer más: A Newell's le costó imponer condiciones ante Lanús y tomar las riendas del partido

El conjunto de Kudelka tiene 4 puntos abajo a Unión y 6 a San Lorenzo, lo que representa una diferencia interesante.

Por su parte, Gimnasia de Mendoza acumula 17 puntos, los mismos que el conjunto rojinegro aunque con un mejor coeficiente de goles a favor y en contra. Registra +5 contra +3 de la Lepra.

Newell's ya jugó pero puede subir un puesto

Para que Newell’s supere a Gimnasia de Mendoza en esta misma fecha, el conjunto de Darío Franco tiene que perder en La Plata por una diferencia de 3 goles. Si cae por apenas 2 tantos no le alcanzará a la Lepra: ante la igualdad en la diferencia de goles, se tienen en cuenta los goles a favor, y allí el rojinegro tiene 11, mientras que el elenco mendocino suma 14.

En tanto, Deportivo Riestra, con 10 puntos, quedará a 4 de la Lepra si esta tarde vence de local a Central Córdoba de Santiago del Estero. El partido comenzará a las 16.45.

También tendrá relevancia para Newell’s el enfrentamiento que comenzará a las 19 entre Vélez y Platense. El interés pasa por la suerte de la entidad de Liniers, que tiene 3 puntos más que la Lepra.

La zona A tiene a varios equipos con una diferencia de puntos mínima entre sí. Por eso se valora la unidad conseguida por Newell’s y que otros hayan perdido, como Unión, Independiente y San Lorenzo. Este lunes espera por otros resultados favorables.

Noticias relacionadas
Frank Kudelka trazó un análisis positivo del empate de Newells ante Lanús en el Coloso.

Frank Kudelka: "Es momento de jugar manteniendo la zona de clasificación y hay que defenderla a ultranza"

Matías Cóccaro intenta controlar para iniciar un ataque de Newells, que no pudo pasar del 0 a 0 ante Lanús.

Más que dejar dos puntos, Newell's sumó en el Coloso uno que vale mucho

Los titulares de Newells que enfrentaron a Lanús por la 11ª fecha del Clausura.

El uno por uno de Newell's: Bruno Cabrera ingresó de imprevisto y dio la talla

Facundo Guch intenta llevar adelante un ataque para Newells.

Newell's Old Boys y un empate ante Lanús que no le dio el rédito esperado

Ver comentarios

Las más leídas

Otra vez todo vacante en el Quini 6, que ya acumula un pozo de $10.100 millones

Otra vez todo vacante en el Quini 6, que ya acumula un pozo de $10.100 millones

Llevan tres décadas en la industria textil y tienen una clara estrategia para seguir creciendo

Llevan tres décadas en la industria textil y tienen una clara estrategia para seguir creciendo

Cuál es el sitio oficial para seguir los resultados en vivo de la elecciones en Brasil

Cuál es el sitio oficial para seguir los resultados en vivo de la elecciones en Brasil

Habrá balotaje en Brasil: Bolsonaro le ganó a Lula, que se acercó a 2,1 puntos

Habrá balotaje en Brasil: Bolsonaro le ganó a Lula, que se acercó a 2,1 puntos

Lo último

El juicio por Ivana Garcilazo: Fiscalía pide 30 años de cárcel para los tres acusados

El juicio por Ivana Garcilazo: Fiscalía pide 30 años de cárcel para los tres acusados

El Mercado del Centro cumplió tres años y ya impulsó a 25 emprendimientos rosarinos

El Mercado del Centro cumplió tres años y ya impulsó a 25 emprendimientos rosarinos

Investigadoras rosarinas descubren un mecanismo clave de la fotosíntesis del maíz y el sorgo

Investigadoras rosarinas descubren un mecanismo clave de la fotosíntesis del maíz y el sorgo

Siguen las obras en el Parque Independencia, que finalizarán en diciembre

Las tareas en el Parque Independencia se habían concentrado sobre bulevar Oroño antes de los Juegos Suramericanos.

Siguen las obras en el Parque Independencia, que finalizarán en diciembre

Por Lucas Ameriso
El Mercado del Centro cumplió tres años y ya impulsó a 25 emprendimientos rosarinos

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

El Mercado del Centro cumplió tres años y ya impulsó a 25 emprendimientos rosarinos

El juicio por Ivana Garcilazo: Fiscalía pide 30 años de cárcel para los tres acusados
Policiales

El juicio por Ivana Garcilazo: Fiscalía pide 30 años de cárcel para los tres acusados

La apuesta de Pullaro con el MPA

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

La apuesta de Pullaro con el MPA

Armaduras, arquería y un viaje al tiempo medieval desde Villa Hortensia
La Ciudad

Armaduras, arquería y un viaje al tiempo medieval desde Villa Hortensia

Habrá balotaje en Brasil: Bolsonaro le ganó a Lula, que se acercó a 2,1 puntos
El Mundo

Habrá balotaje en Brasil: Bolsonaro le ganó a Lula, que se acercó a 2,1 puntos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Otra vez todo vacante en el Quini 6, que ya acumula un pozo de $10.100 millones

Otra vez todo vacante en el Quini 6, que ya acumula un pozo de $10.100 millones

Llevan tres décadas en la industria textil y tienen una clara estrategia para seguir creciendo

Llevan tres décadas en la industria textil y tienen una clara estrategia para seguir creciendo

Cuál es el sitio oficial para seguir los resultados en vivo de la elecciones en Brasil

Cuál es el sitio oficial para seguir los resultados en vivo de la elecciones en Brasil

Habrá balotaje en Brasil: Bolsonaro le ganó a Lula, que se acercó a 2,1 puntos

Habrá balotaje en Brasil: Bolsonaro le ganó a Lula, que se acercó a 2,1 puntos

Repudio del Sindicato de Prensa Rosario por panfletos anónimos contra periodistas

Repudio del Sindicato de Prensa Rosario por panfletos anónimos contra periodistas

Ovación
De ser el más goleado al menos vencido: los secretos del Newells que pelea por la clasificación

Por Rodolfo Parody
Ovación

De ser el más goleado al menos vencido: los secretos del Newell's que pelea por la clasificación

De ser el más goleado al menos vencido: los secretos del Newells que pelea por la clasificación

De ser el más goleado al menos vencido: los secretos del Newell's que pelea por la clasificación

La judoca ciega que se quedó para siempre en Rosario y que sueña con los Juegos Olímpicos

La judoca ciega que se quedó para siempre en Rosario y que sueña con los Juegos Olímpicos

De la euforia a la obligación: Central va por nuevas metas, con el motor en su máxima potencia

De la euforia a la obligación: Central va por nuevas metas, con el motor en su máxima potencia

Policiales
Ivana Garcilazo: arranca el juicio y Fiscalía pide 30 años de prisión para los tres acusados
Policiales

Ivana Garcilazo: arranca el juicio y Fiscalía pide 30 años de prisión para los tres acusados

Salto Grande: allanamiento y secuestro de drogas

Salto Grande: allanamiento y secuestro de drogas

Secuestraron bienes del entorno de Pillín en la causa por lavado de activos

Secuestraron bienes del entorno de Pillín en la causa por lavado de activos

Narco y armas en Santa Fe: detuvieron a 12 personas en un amplio operativo

Narco y armas en Santa Fe: detuvieron a 12 personas en un amplio operativo

La Ciudad
El Mercado del Centro cumplió tres años y ya impulsó a 25 emprendimientos rosarinos

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

El Mercado del Centro cumplió tres años y ya impulsó a 25 emprendimientos rosarinos

Siguen las obras en el Parque Independencia, que finalizarán en diciembre

Siguen las obras en el Parque Independencia, que finalizarán en diciembre

El tiempo en Rosario: la máxima llegaría a 23º pero con muchas nubes

El tiempo en Rosario: la máxima llegaría a 23º pero con muchas nubes

Armaduras, arquería y un viaje al tiempo medieval desde Villa Hortensia

Armaduras, arquería y un viaje al tiempo medieval desde Villa Hortensia

Uber: los taxistas piden limitar la cantidad de vehículos de aplicaciones
La Ciudad

Uber: los taxistas piden limitar la cantidad de vehículos de aplicaciones

Macabro: hallan en reserva natural de V. G. Gálvez fotos de niñas y muñecos
La Región

Macabro: hallan en reserva natural de V. G. Gálvez fotos de niñas y muñecos

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: la familia reclamó mayor recompensa

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: la familia reclamó mayor recompensa

Secuestraron bienes del entorno de Pillín en la causa por lavado de activos
Policiales

Secuestraron bienes del entorno de Pillín en la causa por lavado de activos

Revelaron qué falló en el intento de ejecución de Christa Pike
Información General

Revelaron qué falló en el intento de ejecución de Christa Pike

Argentina y un amistoso sin equivalencias para preparar la despedida de Lionel Messi
Ovación

Argentina y un amistoso sin equivalencias para preparar la despedida de Lionel Messi

Más que dejar dos puntos, Newells sumó en el Coloso uno que vale mucho

Por Gustavo Conti
Ovación

Más que dejar dos puntos, Newell's sumó en el Coloso uno que vale mucho

Un repartidor le robó a un diputado santafesino durante un móvil en vivo
Política

Un repartidor le robó a un diputado santafesino durante un móvil en vivo

La subasta de bienes incautados apunta a una mayor convocatoria
La Ciudad

La subasta de bienes incautados apunta a una mayor convocatoria

La otra Dolly: tres nuevos casos de una partera de barrio Parque

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

La otra Dolly: tres nuevos casos de una partera de barrio Parque

Narco y armas en Santa Fe: detuvieron a 12 personas en un amplio operativo
Policiales

Narco y armas en Santa Fe: detuvieron a 12 personas en un amplio operativo

Retirarán a lo largo de un año los nidos del cableado aéreo en desuso
La Ciudad

Retirarán a lo largo de un año los "nidos" del cableado aéreo en desuso

Barrio Toba: mataron a un joven paraguayo en una canchita de fútbol
Policiales

Barrio Toba: mataron a un joven paraguayo en una canchita de fútbol

El agro invirtió u$s 14.747 millones para sembrar la campaña 2025/26
Agro

El agro invirtió u$s 14.747 millones para sembrar la campaña 2025/26

Este lunes sube el boleto de colectivo en Rosario tras casi ocho meses sin cambios
La Ciudad

Este lunes sube el boleto de colectivo en Rosario tras casi ocho meses sin cambios

Caputo y Santilli, entre sostener el rumbo y los dardos contra Kicillof
Política

Caputo y Santilli, entre sostener el rumbo y los dardos contra Kicillof

Boca e Instituto le dieron una mano a Newells en la pelea para llegar a los playoffs
Ovación

Boca e Instituto le dieron una mano a Newell's en la pelea para llegar a los playoffs

Allanaron dos domicilios en Rosario por mensajes antisemitas
Policiales

Allanaron dos domicilios en Rosario por mensajes antisemitas

Ofrecen recompensa de $16 millones para esclarecer un asesinato en zona oeste
Policiales

Ofrecen recompensa de $16 millones para esclarecer un asesinato en zona oeste