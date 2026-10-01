La historia del goleador de Newell's: la estafa, el reconocimiento y la mano que le dio Jorge Messi a su padre

Víctor Ramos, que llegó al club a cambio de cinco pelotas y dos pares de botines, aseguró que hoy no salen delanteros "por la falta de trabajo" y lamentó que nunca respondieran a su ofrecimiento de dar una mano en la institución.

"Hice dinero, no me quejo, pero me han engañado. Uno confía en personas que tienen otras intenciones", sostuvo Condorito Ramos.

Goles son amores y en la actualidad cotizan en dólares con apenas un puñado de gritos. Víctor Rogelio Ramos fue un especialista, tan es así que se convirtió en el máximo goleador histórico de Newell's, con más de cien conquistas. Y es ahí cuando la duda aparece por decantación: ¿cuánto valdría hoy el pase de Condorito? En su momento, con treinta goles en un torneo, fue transferido en 750 mil dólares, una importante cifra en aquel entonces, pero irrisoria en la actualidad.

"Se perdió el trabajo. Yo me quedaba una hora más a entrenar definición" , sentenció el eterno definidor que en sus inicios jugaba de volante central. "Nunca me ofrecieron la chance de trabajar en Newell's", "hice dinero, no me quejo, pero me han engañado, uno confía en personas que tienen otras intenciones", "tuve relación con Jorge (Messi) y me ayudó en un momento difícil para mí" , fueron algunas de las frases que el exjugador y otro de los tantos ídolos Rojinegros dejó en la charla.

"Estoy jubilado, voy a las peñas, a las filiales de Newell's... A exjugadores nos invitan y vamos", comentó Condorito, de 68 años), en la charla para el ciclo "¿Qué es de la vida de...?", en el parque de la Independencia y a pocos metros del Coloso Marcelo Bielsa, la cancha donde gritó una gran cantidad de goles. En su estadística figura que anotó 104 tantos a lo largo de 253 partidos oficiales con la camiseta rojinegra y se consagró campeón en la temporada 87/88.

"Me inicié en el club Río Negro. Cuando estaba en la 6ª de la Rosarina salimos dos veces campeones y le ganamos Central. En ese momento vinieron a la entidad Eduardo Bermúdez y Jorge Griffa para hablar con mi papá, el de Juan Simón y el de Ricardo Demagistris. Nos querían a los tres. La transferencia por mi pase se hizo por seis pelotas y dos pares de botines. Y a partir de ahí hice todas las inferiores de Newell's", rememoró el eterno Condorito, que desde que se retiró hace más de treinta años continúa con su rutina diaria de salir a correr a primera hora de la mañana y los siete días de la semana.

"Corro 5 kilómetros todos los días, de lunes a lunes. Llevo una vida metódica, nunca fumé, ni tomo alcohol", contó el exjugador al que se lo puede ver a diario caminar por la peatonal o por diversos lugares de la ciudad. A la vez, actualmente ofrece sus servicios de técnica y definición para delanteros de distintas entidades (contacto: 341-5805591).

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En tus inicios no jugabas de delantero.

No, jugaba de cinco. Tenía mucho gol. En la cuarta, el técnico era Bermúdez y un día Griffa me dijo: "Usted no va a jugar de cinco. Va a hacerlo de 10 con llegada". Salí goleador. Hasta que un día José Yudica me sube a la primera y concentré con Santamaría, quien era mi ídolo. Él se pelea con Yudica y en la charla técnica el DT dijo: "En la delantera van a jugar Ramos y Yazalde". Nunca había jugado en esa posición y se lo dije. La respuesta fue: "Si usted anda mal, la culpa será mía. Y acuérdese de que va a triunfar como delantero". Tuvo razón, ja.

Vos hablás de goles con facilidad, pero en la actualidad es muy complicado encontrar un goleador.

Lamentablemente, se perdió el trabajo en inferiores delineando defensores, mediocampistas y delanteros. En mi caso me quedaba a practicar definición una hora más. Te cuento algo: cuando fui a Francia (primero a Nantes) en Toulon estaba de técnico Delio Onnis, máximo goleador argentino en Francia con 299 goles. Me dijo: "¿Querés tener mejor definición?". Me citó a una cancha y sólo había pelotas de tenis. Me hizo rematar de distintas maneras. "Esto te va a servir en los partidos con la pelota que es más grande". Esos trabajos no se hacen.

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Es difícil ver jugadores que se queden después de hora.

Ahora todos están con el celular y cobran muy buen dinero, algo que no nos pasó a nosotros. ¿Cuánto hace que Newell's no saca un goleador? Para mí se perdió la capacitación y enseñarle al jugador, delantero o defensor o mediocampista, a perfeccionarse.

Una espera eterna

¿Alguna vez te ofrecieron trabajar y enseñar precisamente lo que vos sabés: la definición?

La verdad que no. Me ofrecí en anteriores comisiones, pero nunca tuve la chance. Ahora hablé mucho con la actual dirigencia, que nos está ayudando mucho a exjugadores, y dije que no soy técnico, pero que quiero enseñar. Lamentablemente, la situación económica del club no es buena. Siempre lo digo, hay dos clases de atacante: el delantero y el goleador.

Más allá de la capacidad goleadora que tenías, ¿cuál era tu mayor virtud? Digo esto porque con tu físico te tocaba chocar con defensores grandotes y fuertes.

No era un nueve de punta, sino que rotaba por todo el frente de ataque por mi físico. Me he enfrentado con Bauza, Hrabina, entre otros, que te mataban. Pero era muy rápido, oportunista y tenía la virtud de pegarle con los dos perfiles.

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En la actualidad, cuando ves a un delantero que hizo diez goles y lo venden en millones de dólares, ¿pensás cuánto valdrías?

Es difícil saberlo. Hoy con cinco o seis goles se vende un jugador en millones. Cuando salí goleador del Metropolitano con 30 goles en treinta partidos -detrás mío quedó Carlos Bianchi- me vendieron a Francia en 750.000 dólares. Con ese dinero se compró el predio de Bella Vista.

Ya que hablás de dinero, ¿hiciste cierta diferencia económica?

Hice algo, no como ahora. Después tuve un divorcio y varios problemas también. Pero no me quejo.

Muchos exjugadores han contado que a veces dejaban que el dinero lo manejaran algunas personas que después los terminaron engañando.

Me ha pasado a mí también. No voy a dar nombres, pero me sucedió. Mucha gente se acerca, como les ha pasado al Negro Zamora o Almirón. O a Palma en su momento. Uno confía en personas que lamentablemente tenían otras intenciones.

¿Te preparaste para el después del fútbol?

Dejé de jugar a los 33 años cuando estaba en Unión. Tenía para jugar cuatro años, pero tomé la decisión de retirarme y no lo sufrí.

¿Pensabas en qué hacer para ocupar el tiempo?

Cuando me retiro, me pongo en sociedad con un representante de fútbol. No lo voy a nombrar para no tener problemas. Invertí dinero en la compra de Darío Cabrol, quien estaba en Unión y se fue a México. No vi un peso de eso. También tenía un campo en Coronel Suárez, pero no entendía nada.

¿Te sentís reconocido por la gente?

La verdad que sí. El padre le cuenta al hijo quién fui, así que me piden fotos. El hincha es pasional y uno no dimensiona el cariño que te brindan.

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Con el paso del tiempo, tu nombre seguirá siendo reconocido, más aún por ser el goleador histórico de Newell's. ¿Estabas atento a las estadísticas cuando se te acercaban?

Y sí. Cuando estaba Maxi Rodríguez, estaba atento porque hacía goles todos los partidos. Pensé que me iba a alcanzar. Me llamó la atención cuando decidió retirarse porque estaba cerca.

El eterno agradecimiento a Jorge Messi

¿A Messi tuviste la chance de conocerlo?

No tuve la chance. Al papá, sí. Jorge jugó en las inferiores de Newell's.

¿Ah sí?

No llegó, pero jugaba en la cuarta y ahí lo conocí. Tuve una muy buena relación con él. Cuando mi papá enfermó de cáncer, Jorge me ayudó en un momento en que yo no andaba bien.

¿Cómo fue eso?

Mi papá había sufrido un ACV y la verdad es que yo en ese momento no andaba bien. Vino un día a mi casa y me ayudó. Por eso lamenté mucho su fallecimiento. Todo lo hacía en silencio y cuento esto ahora porque no está.

¿Y de qué jugaba Jorge?

Era volante, jugaba de cinco. No llegó, pero mirá el hijo que sacó, ja.

¿Cuál es tu deseo a futuro?

Mi anhelo es ese, trabajar en el club con algunas categorías para enseñar. Estoy agradecido a Newell's y quiero destacar al departamento de cultura, a Gabriela Bodo y Armando Garrido, por la ayuda que nos brindan siempre a los exjugadores.