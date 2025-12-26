Luego de pasar Navidad en Rosario, Lionel Messi viaja al exterior: el motivo y a donde irá

El capitán de la selección argentina tiene un asunto importante que atender antes de fin de año, en medio del receso de la MLS

Lionel Messi irá a Uruguay para asistir al cumpleaños de la hija de Luis Suárez

Messi y Luis Suárez, amigos son los amigos. Aunque Koeman no quiera al Pistolero.

Lionel Messi disfruta de sus vacaciones de fin de año en Rosario junto a su familia, pero en los próximos días viajará a Uruguay para asistir a la fiesta de 15 años de Delfina Suárez , la hija mayor de su amigo y compañero Luis Suárez, según informó el diario local "El País".

Los delanteros del Inter Miami construyeron una relación cercana desde 2014 , cuando compartieron equipo en el Barcelona. La amistad se consolidó con los años y hoy se mantiene tanto dentro como fuera de la cancha: comparten vestuario en el club estadounidense y también cuentan con un proyecto deportivo conjunto en el país vecino, el club Deportivo LSM, que recientemente ascendió a la tercera división del fútbol uruguayo.

El vínculo familiar también se extiende a sus parejas e hijos. Antonela Roccuzzo y Sofía Balbi sostienen una relación de amistad desde hace años, sumado a que cada familia tiene tres hijos de una corta brecha etaria entre ellos: los Suárez son padres de Delfina (15), Benjamín (12) y Lautaro (7), mientras que los Messi tienen a Thiago (13), Mateo (10) y Ciro (7).

La celebración se realizará en Villa Domus , una exclusiva chacra ubicada en el departamento de Canelones. El evento reunirá a figuras del fútbol internacional, entre exjugadores y futbolistas en actividad, según detalló el medio de Uruguay.

La Navidad de la familia Messi en Rosario

Durante la Navidad, Messi celebró en Rosario con su familia. En su cuenta oficial de Instagram, Antonela Roccuzzo publicó imágenes de la celebración navideña con el mensaje “Feliz Navidad”, acompañado por un emoji de árbol y un corazón blanco.

Sin exponer a los hijos ni escenas íntimas, la publicación mostró detalles de la mesa principal, que reflejó una celebración elegante. La cena incluyó una ambientación en tonos blancos y dorados, vajilla lujosa, copas de cristal y velas, además de dulces típicos como panettones artesanales y figuras de chocolate.

El futbolista replicó el saludo navideño y pasó la fecha rodeado de sus afectos, antes de preparar su viaje a Uruguay para acompañar a la familia Suárez.