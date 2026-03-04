La Capital | Messi

"Construimos algo hermoso", dijo el hermano de Lionel Messi tras el debut de Leones FC en Primera C

Matías Messi, presidente del club de la familia del crack rosarino, está feliz por la presentación del equipo en los torneos de AFA.

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

4 de marzo 2026 · 16:56hs
Daniel Quinteros y Matías Messi

Daniel Quinteros y Matías Messi, los líderes del proyecto de Leones FC.

Leones FC tuvo su bautismo en la AFA el lunes pasado, igualando 0 a 0 en su visita a Central Ballester en José León Suárez. El equipo, con base en Alvear, es el tercer representante del fútbol de la Rosarina y lo conduce Matías Messi, hermano de Lionel Messi, que lo siguió en vivo desde Miami.

El equipo de la familia Messi se presentó con camisetas y medias azules con tonos rojos, y medias negras. Marca Adidas, publicidad del banco Macro. Y en el plantel contó con varios jugadores del ascenso, de Argentino y Central Córdoba. Además de Denis Rodríguez, el primo de la Fiera Maxi Rodríguez, exNewell's, que ingresó en el complemento.

El mismo Lionel Messi no se perdió detalle del partido, que fue transmitido en la señal LFP Play.

Leones FC, el equipo fundado por la familia de Leo Messi, llegó a la Primera C desde la Liga Rosarina por iniciativa de la AFA de promover el crecimiento de distintos clubes. Tras el primer partido, Matías, el hermano mayor del 10, contó sus sensaciones.

>> Leer más: Leones FC, con Lionel Messi siguiéndolo desde Miami, igualó en el debut absoluto en la AFA

Las sensaciones de Matías Messi

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/revistaascenso/status/2028604024698638447&partner=&hide_thread=false

“Estamos contentos de haber debutado en la categoría. Para nosotros es todo nuevo y estamos tratando de adaptarnos”, aseguró Matías, presidente del club rosarino, en diálogo con Revista Ascenso.

“Me gustó el equipo. En todo momento intentamos jugar. Es el primer partido y, por supuesto, los chicos sienten nervios. Podríamos haber dado un poco más, pero la categoría es así”, destacó.

Luego manifestó que “estamos contentos con la estructura que armamos. Con los chicos construimos algo hermoso. Lo dijimos antes del partido: nos estábamos felicitando y emocionando por lo que habíamos logrado. Es todo nuevo y estamos conformes con el entrenador, el cuerpo técnico y los jugadores”.

Los objetivos del club

¿Los objetivos? “Queremos crecer en la categoría, o donde sea. Miramos hacia adentro y pensamos en lo que podemos llegar a dar. Todavía no tenemos plazos para la cancha (el nuevo estadio propio), pero estamos proyectando eso y veremos cuáles son los tiempos”.

En el estreno el club Leones FC formó con: Lucas Alegre; Patricio Acevedo (42' Valentino Stizza), Lucas Zapata, Román Elsegood y Mario Senra; Kevin Coyera (61' Cristian Bonesso), Franco Tanneur, Juan Vieyra (61' Marcos Benítez) y Francisco Ocampo; Alejo Fernández (81' Denis Rodríguez) y Lucas Manochi (61' Diego Barrionuevo). Director técnico, Franco Ferlazzo.

